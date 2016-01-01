На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга
Нарушения спортсменами были допущены во время Олимпийских игр 2014 года в СочиМеждународная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Нарушения спортсменами были допущены во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В настоящее время Международный комитет проводит расследование.

На Олимпиаде в Сочи Третьяков завоевал золото, Никитина — бронзу. Кроме них Россию в скелетоне на Играх в Сочи представляли еще четыре спортсмена — Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов и Никита Трегубов. Таким образом, пять из шести российских скелетонистов, выступавших на ОИ-2014, временно отстранены от выступлений.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством РичардМакларена о допинге в спорте во время Олимпийских игр 2014 года была представлена 9 декабря. МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Впоследствии Россию лишили чемпионата мира по бобслею, планировавшегося для проведения в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года. IBSF перенесла турнир в немецкий Кенигзе.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Немецкий Кенигзее примет ЧМ-2017 по бобслею и скелетону вместо Сочи
Австрийские спортсмены могут бойкотировать ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи
Россию лишили чемпионата мира по бобслею и скелетону
Федерация бобслея России принимает решение IBSF о переносе ЧМ-2017 из Сочи
Федерация бобслея Германии предложила провести ЧМ-2017 вместо Сочи
Доклад Макларена подтверждает, что в РФ была система сокрытия допинга
Сочи-2014. Росиянин Александр Третьяков - олимпийский чемпион по скелетону
Спортивный арбитражный суд запретил российским легкоатлетам участвовать в ОИ-2016
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга
Немецкий Кенигзее примет ЧМ-2017 по бобслею и скелетону вместо Сочи
Федерация бобслея России принимает решение IBSF о переносе ЧМ-2017 из Сочи
Федерация бобслея Германии предложила провести ЧМ-2017 вместо Сочи
Россию лишили чемпионата мира по бобслею и скелетону

Последние новости спорта

19:16 Россиянин Сергей Карякин выиграл ЧМ по блицу; Коробов – 8-й, Иванчук – 9-й 169 | Шахматы

18:43 Анна Музычук – чемпиона мира по блицу 108 | Шахматы / Главные новости спорта

17:45 Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап КМ в Оберхофе 113 | Биатлон

17:33 Сайнс: Объявление о контракте Боттаса с Mercedes – вопрос времени 111 | Формула-1

17:19 Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга 108 | Санный спорт/Бобслей/Скелетон

17:02 Российских биатлонистов вооружат винтовками Калашникова 144 | Биатлон

16:46 Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео) 154 | Бокс / Видео

14:45 Бондаренко и Козлова стартовали с побед в квалификации на турнире WTA в Брисбене 131 | Теннис

14:04 Овечкину пришлось перелезть через забор, чтобы успеть на матч с «Нью-Джерси» 119 | Хоккей

13:45 Питер Фьюри: Хьюи — обязательный претендент на титул WBO 129 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Анна Музычук – чемпиона мира по блицу
Названы лучшие легкоатлеты Украины в 2016 году
Василий Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам
Анна Музычук – чемпионка мира по быстрым шахматам
Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (461)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (547)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (428)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги