Четыре российских скелетониста отстранены от соревнований из-за допинга

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, а также уже завершившего карьеру Сергея Чудинова по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Нарушения спортсменами были допущены во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В настоящее время Международный комитет проводит расследование.На Олимпиаде в Сочи Третьяков завоевал золото, Никитина — бронзу. Кроме них Россию в скелетоне на Играх в Сочи представляли еще четыре спортсмена — Ольга Потылицына, Мария Орлова, Сергей Чудинов и Никита Трегубов. Таким образом, пять из шести российских скелетонистов, выступавших на ОИ-2014, временно отстранены от выступлений.Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством РичардМакларена о допинге в спорте во время Олимпийских игр 2014 года была представлена 9 декабря. МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи. Впоследствии Россию лишили чемпионата мира по бобслею, планировавшегося для проведения в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года. IBSF перенесла турнир в немецкий Кенигзе.