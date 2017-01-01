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НХЛ. Панарин, Форслинг и Уилсон – три звезды игрового дня
Артемий Панарин #9 (Коламбус Блю Джекетс) – первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 9 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.

НХЛ назвала трех звезд прошедшего игрового дня

Первой звездой признан российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, который впервые в карьере набрал пять очков и повторил клубный рекорд, сделав пять голевых передач в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3).

Второй звездой назван форвард «Чикаго Блэкхоукс» Густав Форслинг, на счету которого победный гол в овертайме и две передачи в победном матче с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон. В его активе гол, передача и шесть силовых приемов в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2).

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