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НХЛ. «Коламбусу» обыграл «Нью-Джерси», «Вегас» по буллитам переиграл «Нэшвилл», «Рейнджерс» проиграл «Вашингтону» и другие результаты
НХЛ. «Коламбусу» обыграл «Нью-Джерси», «Вегас» в серии буллитов переиграл «Нэшвилл», «Рейнджерс» проиграл «Вашингтону» и другие результатыВ ночь на 9 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 21 гол / 30 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 19/28
3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 17/28
4. Андерс Ли (Нью-Йорк Айлендерс) – 16/28
5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 16/29

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 12 голов / 29 передач / 28 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 19/21/28
3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 12/25/29
4. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 8/29/29
5. Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз) – 7/30/29

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 8 декабря
Нью-Джерси Дэвилз — Коламбус Блю Джекетс — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
1:0 — Бойл (Хейз, Вуд) — 08:29
2:0 — Юханссон (Ноэсен) — 14:10
2:1 — Дюбуа (Панарин) — 22:29
2:2 — Седлак (Панарин) — 25:44
2:3 — Харрингтон (Панарин, Дженнер) — 34:13
3:3 — Коулман (Гиббонс, Сантини) — 39:40
3:4 — Веннберг (Панарин, Бьеркстранд) — 41:32 (5x4)
3:5 — Веренски (Панарин, Джонс) — 55:02 (4x4)

Анахайм Дакс — Миннесота Уайлд — 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
1:0 – Руа (Каше, Бошемен) – 09:17
1:1 – Цукер (Гранлунд, Стаал) – 34:49
1:2 – Митчелл (Проссер, Винник) – 36:58
2:2 – Хенрик (Перри, Монтур) – 53:35
2:3 – Дамба (Койл, Цукер) – 63:43 (3x3)

Чикаго Блэкхоукс — Баффало Сэйбрз — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 — Поменвиль (Айкел, Кейн) — 19:42 (5x4)
1:1 — Дебринкэт (Шарп, Форслинг) — 28:30 (5x4)
1:2 — Окпосо (Уилсон, Родригес) — 31:00
2:2 — Уингелс (Форслинг, Рутта) — 56:38 (4x5)
3:2 — Форслинг — 64:55 (3x3)

Нэшвилл Предаторз — Вегас Голден Найтс — 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Карлссон (Так) — 06:55 (5x4)
0:2 — Нил (Сбиса, Шмидт) — 34:37
1:2 — Ернкрок (Оберг, Форсберг) — 35:40
2:2 — Арвидссон (Фиала, Туррис) — 48:04
3:2 — Бонино (Арвидссон) — 54:56
3:3 — Хаула (Миллер, Перрон) — 59:20 (6x5)
3:4 — Смит — 65:00 (ПБ)

Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Рейнджерс — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
1:0 — Бигл (Смит-Пелли, Стивенсон) — 00:14
2:0 — Бекстрем — 31:42
2:1 — Грабнер (Миллер, Макдона) — 39:03
2:2 — Фаст (Кэри, Стаал) — 49:37
3:2 — Нисканен (Уилсон, Овечкин) — 56:28
4:2 — Уилсон (Бекстрем, Орлов) — 58:28

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 42 очка / 28 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 37/29
3. Коламбус Блю Джекетс – 37/29
4. Вашингтон Кэпиталз – 37/30
5. Нью-Джерси Дэвилз – 36/28
6. Нью-Йорк Айлендерс – 35/28
7. Питтсбург Пингвинз – 35/30
8. Нью-Йорк Рейнджерс – 32/28
9. Бостон Брюинз – 30/26
10. Монреаль Канадиенс – 30/30
11. Филадельфия Флайерз – 29/29
12. Каролина Харрикейнз – 28/27
13. Детройт Ред Уингз – 27/28
14. Флорида Пантерз – 26/28
15. Оттава Сенаторз – 25/27
16. Баффало Сэйбрз – 19/29

Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 41/30
2. Сент-Луис Блюз – 40/29
3. Нэшвилл Предаторз – 40/29
4. Виннипег Джетс – 38/29
5. Вегас Голден Найтс – 37/28
6. Даллас Старз – 33/29
7. Сан-Хосе Шаркс – 32/27
8. Ванкувер Кэнакс – 32/29
9. Калгари Флэймз – 32/29
10. Миннесота Уайлд – 31/28
11. Чикаго Блэкхоукс – 31/29
12. Анахайм Дакс – 31/30
13. Колорадо Эвеланш – 26/27
14. Эдмонтон Ойлерз – 24/28
15. Аризона Койотс – 19/31
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