НХЛ. Овечкин, Андерсен и Миллер - звезды игрового дня

В ночь на 7 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.



НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.



Первой звездой признан российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забросил одну шайбу и отдал три голевых передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:2).



Второй звездой назван голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен отразивший 47 из 48 бросков по своим воротам в игре с «Калгари Флэймз» (2:1 Б).



Третьей звездой дня стал голкипер «Анахайма Дакс» Райан Миллер, отразивший все 29 бросков по своим воротам в матче с «Оттава Сенаторз» (3:0).