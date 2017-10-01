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НХЛ. Овечкин, Андерсен и Миллер - звезды игрового дня

Александр Овечкин (Вашингтон) - первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 7 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.

Первой звездой признан российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забросил одну шайбу и отдал три голевых передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:2). 

Второй звездой назван голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен отразивший 47 из 48 бросков по своим воротам в игре с «Калгари Флэймз» (2:1 Б).

Третьей звездой дня стал голкипер «Анахайма Дакс» Райан Миллер, отразивший все 29 бросков по своим воротам в матче с «Оттава Сенаторз» (3:0).

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