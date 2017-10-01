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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Чикаго», Торонто» по буллитам одолел «Калгари» и другие результаты

НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Чикаго», Торонто» по буллитам одолел «Калгари» и другие результатыВ ночь на 7 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 21 гол / 29 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 19/27
3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 17/27
4. Андерс Ли (Нью-Йорк Айлендерс) – 16/27
5. Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз) – 15/29

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 19 голов /21 передач /27 матчей
2. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11/27/27
3. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 7/29/28
4. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 12/23/28
5. Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз) – 15/19/29

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 6 декабря
Анахайм Дакс — Оттава Сенаторз — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Хенрик (Перри, Ракелль) — 23:47
2:0 — Каше (Ритчи, Мэнсон)— 31:10
3:0 — Хенрик (Верметт, Фаулер) — 58:25

Эдмонтон Ойлерз — Филадельфия Флайерз — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
1:0 — Драйзайтль (Макдэвид) — 23:41 (4х5)
1:1 — Уил (Кутюрье, Жиру) — 28:53 (5х4)
1:2 — Вейс (Жиру, Симмондс) — 34:45
1:3 — Раффль (Ворачек) — 44:06
2:3 — Ньюджент-Хопкинс (Каммальери, Марун) — 53:20
2:4 — Симмондс (Фильппула, Проворов) — 34:45

Торонто Мэйпл Лифс — Калгари Флэймз — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Джиордано (Монахан, Брауэр) — 10:37 (5x4)
1:1 — Райлли — 38:47
2:1 — Нюландер — 65:00 (ПБ)

Вашингтон Кэпиталз — Чикаго Блэкхоукс — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
1:0 — Бекстрем (Овечкин, Уилсон) — 11:54
2:0 — Уилсон (Юус, Бекстрем) — 14:53
3:0 — Овечкин (Уилсон, Орлов) — 15:22
3:1 — Боума (Мерфи, Дебринкэт) — 17:54
4:1 — Коннолли (Овечкин, Бекстрем) — 38:32 (5x4)
5:1 — Кузнецов (Овечкин, Карлсон) — 50:23
5:2 — Тэйвз — 56:18 (4x4)
6:2 — Уилсон (Нисканен) — 57:40 (en)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 40 очков / 27 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 37/29
3. Нью-Джерси Дэвилз – 36/27
4. Коламбус Блю Джекетс – 35/28
5. Вашингтон Кэпиталз – 36/29
6. Нью-Йорк Айлендерс – 34/27
7. Питтсбург Пингвинз – 33/29
8. Нью-Йорк Рейнджерс – 32/27
9. Монреаль Канадиенс – 29/29
10. Бостон Брюинз – 28/25
11. Каролина Харрикейнз – 27/26
12. Филадельфия Флайерз – 27/28
13. Детройт Ред Уингз – 27/28
14. Оттава Сенаторз – 24/26
15. Флорида Пантерз – 24/27
16. Баффало Сэйбрз – 18/28

Западная конференция
1. Нэшвилл Предаторз – 39/28
2. Лос-Анджелес Кингз – 39/29
3. Виннипег Джетс – 38/28
4. Сент-Луис Блюз – 38/28
5. Вегас Голден Найтс – 35/27
6. Даллас Старз – 33/28
7. Ванкувер Кэнакс – 32/28
8. Сан-Хосе Шаркс – 30/26
9. Калгари Флэймз – 30/28
10. Анахайм Дакс – 30/29
11. Миннесота Уайлд – 29/27
12. Чикаго Блэкхоукс – 29/28
13. Колорадо Эвеланш – 26/26
14. Эдмонтон Ойлерз – 24/28
15. Аризона Койотс – 19/30

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