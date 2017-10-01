НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Чикаго», Торонто» по буллитам одолел «Калгари» и другие результаты

В ночь на 7 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 21 гол / 29 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 19/27

3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 17/27

4. Андерс Ли (Нью-Йорк Айлендерс) – 16/27

5. Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз) – 15/29



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 19 голов /21 передач /27 матчей

2. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11/27/27

3. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 7/29/28

4. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 12/23/28

5. Анже Копитар (Лос-Анджелес Кингз) – 15/19/29



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 6 декабря

Анахайм Дакс — Оттава Сенаторз — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Хенрик (Перри, Ракелль) — 23:47

2:0 — Каше (Ритчи, Мэнсон)— 31:10

3:0 — Хенрик (Верметт, Фаулер) — 58:25



Эдмонтон Ойлерз — Филадельфия Флайерз — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

1:0 — Драйзайтль (Макдэвид) — 23:41 (4х5)

1:1 — Уил (Кутюрье, Жиру) — 28:53 (5х4)

1:2 — Вейс (Жиру, Симмондс) — 34:45

1:3 — Раффль (Ворачек) — 44:06

2:3 — Ньюджент-Хопкинс (Каммальери, Марун) — 53:20

2:4 — Симмондс (Фильппула, Проворов) — 34:45



Торонто Мэйпл Лифс — Калгари Флэймз — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 — Джиордано (Монахан, Брауэр) — 10:37 (5x4)

1:1 — Райлли — 38:47

2:1 — Нюландер — 65:00 (ПБ)



Вашингтон Кэпиталз — Чикаго Блэкхоукс — 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

1:0 — Бекстрем (Овечкин, Уилсон) — 11:54

2:0 — Уилсон (Юус, Бекстрем) — 14:53

3:0 — Овечкин (Уилсон, Орлов) — 15:22

3:1 — Боума (Мерфи, Дебринкэт) — 17:54

4:1 — Коннолли (Овечкин, Бекстрем) — 38:32 (5x4)

5:1 — Кузнецов (Овечкин, Карлсон) — 50:23

5:2 — Тэйвз — 56:18 (4x4)

6:2 — Уилсон (Нисканен) — 57:40 (en)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 40 очков / 27 матчей

2. Торонто Мэйпл Лифс – 37/29

3. Нью-Джерси Дэвилз – 36/27

4. Коламбус Блю Джекетс – 35/28

5. Вашингтон Кэпиталз – 36/29

6. Нью-Йорк Айлендерс – 34/27

7. Питтсбург Пингвинз – 33/29

8. Нью-Йорк Рейнджерс – 32/27

9. Монреаль Канадиенс – 29/29

10. Бостон Брюинз – 28/25

11. Каролина Харрикейнз – 27/26

12. Филадельфия Флайерз – 27/28

13. Детройт Ред Уингз – 27/28

14. Оттава Сенаторз – 24/26

15. Флорида Пантерз – 24/27

16. Баффало Сэйбрз – 18/28



Западная конференция

1. Нэшвилл Предаторз – 39/28

2. Лос-Анджелес Кингз – 39/29

3. Виннипег Джетс – 38/28

4. Сент-Луис Блюз – 38/28

5. Вегас Голден Найтс – 35/27

6. Даллас Старз – 33/28

7. Ванкувер Кэнакс – 32/28

8. Сан-Хосе Шаркс – 30/26

9. Калгари Флэймз – 30/28

10. Анахайм Дакс – 30/29

11. Миннесота Уайлд – 29/27

12. Чикаго Блэкхоукс – 29/28

13. Колорадо Эвеланш – 26/26

14. Эдмонтон Ойлерз – 24/28

15. Аризона Койотс – 19/30