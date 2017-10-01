НХЛ. Байрон, Кучеров и Уэджвуд - звезды игрового дня

В ночь на 3 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.



НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон, сделавший хет-трик в ворота «Детройт Ред Уингз» (10:1).



Второй звездой назван нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший дубль в игре с «Сан Хосе Шаркс» (5:2). Напомним, Кучеров возглавляет список лучших снайперов и бомбардиров регулярного чемпионата.



Третьей звездой игрового дня стал голкипер «Аризоны» Скотт Уэджвуд, отразивший все 27 бросков в матче против «Нью-Джерси» (5:0).