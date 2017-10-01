Последние новости спорта

10:32 НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Коламбус», «Питтсбург» разгромил «Баффало», «Детройт» пропустил 10 шайб от «Монреаля» и другие результаты 15 | Хоккей

22:14 Артем Прима выступит в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде 207 | Биатлон

21:43 Пять украинских биатлонисток выступят в гонке преследования на этапе КМ в Эстерсунде 160 | Биатлон

20:56 Мартен Фуркад: Надеюсь, братья Бё не будут обыгрывать меня весь год 223 | Биатлон

20:39 Свендсен: Было потрясающе видеть победу Тарьея. Ничего страшного, что я не на подиуме 176 | Биатлон

18:29 Мартен Фуркад: Постарался стрелять быстрее, и это стоило одного промаха 212 | Биатлон

18:19 Тарьей Бё: Я не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комы 219 | Биатлон

18:09 Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций опустилась на 10-е место 232 | Биатлон

17:27 Тарьей Бё выиграл спринт на этапе КМ в Эстерсунде; Артем Прима – 50-й 247 | Биатлон / Главные новости спорта