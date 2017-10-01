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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Коламбус», «Питтсбург» разгромил «Баффало», «Детройт» пропустил 10 шайб от «Монреаля» и другие результаты

НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Коламбус», «Питтсбург» разгромил «Баффало», «Детройт» пропустил 10 шайб от «Монреаля» и другие результатыВ ночь на 3 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 19 голов / 26 матчей
2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 19/27
3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 16/25
4. Андерс Ли (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/25
5. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 14/24

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 19 голов /19 передач /26 матчей
2. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 11/26/26
3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 12/23/26
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 12/21/28
5. Марк Шайфли (Виннипег Джетс) – 13/19/26

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 2 декабря
Калгари Флеймз — Эдмонтон Ойлерс — 5:7 (1:3, 0:2, 4:2)
0:1 — Пульюярви (Макдэвид, Каджула) — 10:29
0:2 — Пульюярви (Гриба, Лучич) — 14:33
1:2 — Фролик (Баклунд) — 16:21 (4x5)
1:3 — Хайра (Рассел, Нурс) — 17:44
1:4 — Летестю (Кассиан) — 23:40 (4x5)
1:5 — Лучич (Гриба, Клефбом) — 39:38
1:6 — Марун — 41:29
2:6 — Беннетт (Янковски, Хэмилтон) — 45:04
3:6 — Ферланд (Годро, Броди) — 48:13 (5x4)
4:6 — Беннетт — 51:39
5:6 — Годро (Хэмилтон, Броди) — 52:20
5:7 — Ньюджент-Хопкинс (Лучич, Каммальери) — 58:59

Даллас Старз — Чикаго Блэкхоукс — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 — А. Радулов (Сегин, Бенн) — 05:57 (5x4)
1:1 — Франсон (Хартман, Кит) — 08:31
2:1 — Факса (Эли, Питлик) — 32:15
2:2 — Саад (Мёрфи, Тэйвз) — 39:19
3:2 — Радулов — 65:00 ( ПБ)

Аризона Койотс — Нью-Джерси Дэвилз — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
1:0 — Демерс (Степан) — 00:34
2:0 — Степан (Ридер, Коннотон) — 19:35
3:0 — Мартинук (Коннотон, Риналдо) — 37:08
4:0 — Голигоски (Дюклер, Фишер) — 52:05
5:0 — Строум (Фишер, Келлер) — 53:36

Монреаль Канадиенс — Детройт Ред Уингз — 10:1 (2:0, 4:0, 4:1)
1:0 — Байрон (Гальченюк, де ла Роуз) — 05:22
2:0 — Делорье (Фрезе, Карр) — 05:54
3:0 — Байрон (Гальченюк, Мете) — 21:51
4:0 — де ла Роуз (Делорье) — 24:58 (4x5)
5:0 — Юдон (Гальченюк, Уэбер) — 33:43 (4x3)
6:0 — Байрон (Гальченюк, де ла Роуз) — 35:38
7:0 — Галлахер (Плеканец, Юдон) — 41:01
8:0 — Бенн (Делорье, Карр) — 46:02
8:1 — Гленденинг (Атанасиу, Ларкин) — 49:46
9:1 — Карр (Фрезе) — 51:52
10:1 — Шоу (Дано) — 56:26

Тампа-Бэй Лайтнинг — Сан-Хосе Шаркс — 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
0:1 — Гудроу (О'Реган, Карпентер) — 16:58
1:1 — Кучеров (Палат, Пойнт) — 20:27
2:1 — Джонсон (Палат, Сергачев) — 41:39 (5x4)
3:1 — Джонсон — 45:49
4:1 — Конакер (Киллорн, Гурд) — 51:01
4:2 — Браун (О'Реган) — 53:37
5:2 — Кучеров — 55:37

Питтсбург Пингвинз — Баффало Сэйбрз — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
1:0 — Малкин (Гюнцель, Мяяття) — 18:44
2:0 — Хагелин (Раст, Шихэн) — 25:36
3:0 — Хернквист (Кросби, Летанг) — 39:00 (4x3)
3:1 — Поменвиль (Айкел, Кейн) — 51:18
4:1 — Кессел (Малкин) — 53:14
5:1 — Кросби (Хёрнквист, Летанг) — 58:58 (en)

Вашингтон Кэпиталз — Коламбус Блю Джекетс — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
1:0 — Коннолли (Эллер, Орпик) — 01:03
2:0 — Чиассон (Нисканен, Смит-Пелли) — 02:06
2:1 — Панарин (Дюбуа) — 23:51
2:2 — Калверт (Дубински) — 36:28 (4x5)
3:2 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем) — 39:22 (5x4)
4:2 — Кузнецов (Оши, Врана) — 41:08
4:3 — Веренски (Дюбуа) — 56:58

Миннесота Уайлд — Сент-Луис Блюз — 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Сутер (Цукер, Дамба) — 04:26
1:1 — Берглунд (Тарасенко, Соботка) — 37:41 (5x4)
2:1 — Дамба (Койл) — 60:39 (3x3)

Филадельфия Флайерз — Бостон Брюинз — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
0:1 — Спунер (Аккьяри) — 14:30
0:2 — Пастрняк (Маршан) — 26:38
0:3 — Маршан (Макэвой, Пастрняк) — 30:44

Ванкувер Кэнакс  – Торонто Мэйпл Лифс – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)  
1:0 – Гранлунд – 04:52
2:0 – Эдлер (Д.Седин, Х.Седин) – 11:14
2:1 – ван Римсдайк (Боргман, Райлли) – 57:08

Каролина Харрикейнз – Флорида Пантерз – 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)  
1:0 – Линдхольм (Терявяйнен, Ахо) – 14:02 (5х4)
1:1 – Бьюгстэд (Юбердо, Барков) – 44:52
2:1 – Скиннер (Райан) – 48:17 (5х4)
2:2 – Барков (Экблад, Трочек) – 58:04 (6х5)
3:2 – Хэнифин (Линдхольм) – 64:58 (3х3)

Нэшвилл Предаторз  – Анахайм Дакс – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)  
1:0 – 28 Фиала (Террис, Сиссонс) – 28:00 (5х4)
1:1 – 32 Хенрик (Фаулер, Монтур) – 32:44 (5х4)
1:2 – 45 Фаулер (Линдхольм, Перри) – 45:01
2:2 – 51 Йернкрук (Арвидссон, Форсберг) – 51:17 (5х4)
3:2 – Фиала – 65:00 ПБ

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 38 очков / 26 матчей
2. Коламбус Блю Джекетс – 35/27
3. Торонто Мэйпл Лифс – 35/28
4. Нью-Джерси Дэвилз – 34/26
5. Питтсбург Пингвинз – 33/28
6. Нью-Йорк Айлендерс – 32/25
7.  Вашингтон Кэпиталз – 31/27
8. Нью-Йорк Рейнджерс – 30/26
9. Монреаль Канадиенс – 29/28
10. Бостон Брюинз – 28/24
11. Каролина Харрикейнз – 27/25
12. Детройт Ред Уингз – 25/27
13. Оттава Сенаторз – 24/24
14. Филадельфия Флайерз – 23/26
15. Флорида Пантерз – 23/26
16. Баффало Сэйбрз – 16/27

Западная конференция
1. Виннипег Джетс – 36 очков / 26 матчей
2. Сент-Луис Блюз – 36/27
3. Нэшвилл Предаторз – 35/26
4. Лос-Анджелес Кингз – 35/27
5. Вегас Голден Найтс – 31/25
6. Даллас Старз – 31/26
7. Сан-Хосе Шаркс – 30/25
8. Ванкувер Кэнакс – 30/27
9. Чикаго Блэкхоукс – 29/26
10.  Миннесота Уайлд – 29/26
11. Калгари Флэймз – 29/26
12. Анахайм Дакс – 27/27
13. Колорадо Эвеланш – 26/24
14. Эдмонтон Ойлерз – 24/27
15. Аризона Койотс – 18/29

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