Молодежная сборная Украины по хоккею начинает заключительный этап подготовки к чемпионату мира

30 ноября молодёжная сборная Украины начала итоговый учебно-тренировочный сбор накануне Чемпионата мира в Дивизионе IB, который пройдёт в словенском Бледе.



С 1 по 6 декабря команда будет работать в режиме ежедневных двухразовых полуторачасовых тренировок, тогда как в первый день сборов игроков ожидает лишь одна 105-минутная тренировка.



7 декабря команда отправится в Словению, где с 9 по 15 декабря в городе Блед состоятся матчи Чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB. Соперниками украинской команды будут сверстники из Норвегии, Словении, Италии, Польши и Литвы.



Основу сборной составят игроки Украинской хоккейной лиги – на заключительный этап подготовки из УХЛ приглашён 21 хоккеист. В частности, 8 игроков представляют «Донбасс», 6 – «Белый Барс», 5 – «Кременчук», и 2 – харьковский МХК «Динамо».



К участию в заключительном сборе приглашены игроки, выступающие в Северной Америке и Европе, которые не выступали в составе команды на турнире в Литве. Ряд игроков, в частности Богдан Ступак, Андрей Денискин и Дмитрий Щербаков присоединятся к партнёрам по ходу сборов.



В ходе заключительного этапа подготовки к чемпионату мира, тренерский штаб планирует использовать следующих хоккеистов:



Вратари: Богдан Дьяченко («Донбасс»), Никита Петленко («Кременчук»), Артур Оганджанян (Boch Militia U18, США)



Защитники: Андрей Григорьев, Станислав Ордынский, Александр Фирсов (все – «Донбасс»), Михаил Васильев, Сергей Логач, Никита Табашник (все – «Белый Барс»), Александр Горлушко, Даниил Козачук (оба – «Кременчук»), Даниил Бабчук (МХК «Динамо»), Никита Волобуев (New Jersey Rockets, USPHL Elite, США), Леонид Машинцев (Cracovia U20, Польша).



Нападающие: Вадим Мазур, Денис Мостовой, Антон Рубан, Никита Коваленко (все – «Донбасс»), Дмитрий Даниленко, Даниил Печерских, Никита Лесников (все – «Белый Барс»), Глеб Кривошапкин, Дмитрий Чорный (все – «Кременчук»), Никита Олейник (МХК «Динамо»), Андрей Денискин (Brookings Blizzard, NAHL, США), Феликс Морозов (Syracuse Jr. Stars, NCDC, США), Александр Пересунько (Springfield Jr. Pics, USPHL Premier, США), Богдан Ступак (Lower Austria Stars, Австрия), Дмитрий Щербаков (Autmomatyka Gdansk, Польша).