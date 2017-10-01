НХЛ. Факса, Копитар и Василевский - звезды игрового дня

В ночь на 29 ноября в регулярном чемпионате североамериканской национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.



НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.



Первой звездой признан 23-летний нападающий «Даллас Старз» Радек Факса, который оформил натуральный хет-трик (три подряд забитых гола одним игроком) в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:0).



Второй звездой назван капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, записавший в свой актив дубль и голевую передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:1).



Третьей звездой игрового дня стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил все 34 броска в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:0) и оформил второй «сухарь» в сезоне.