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НХЛ. Факса, Копитар и Василевский - звезды игрового дня

Нападающий «Даллас Старз» Радек Факса #12 – первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 29 ноября в регулярном чемпионате североамериканской  национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось десять матчей.

НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.

Первой звездой признан 23-летний нападающий «Даллас Старз» Радек Факса, который оформил натуральный хет-трик (три подряд забитых гола одним игроком) в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Второй звездой назван капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, записавший в свой актив дубль и голевую передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:1).

Третьей звездой игрового дня стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил все 34 броска в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:0) и оформил второй «сухарь» в сезоне.

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