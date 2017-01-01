НХЛ. Дебринкэт, Кросби и Прайс - звезды игрового дня

В ночь на 28 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.



НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.



Первой звездой признан 19-летний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, который оформил первый хет-трик в карьере, а также сделал одну голевую передачу в матче с «Анахайм Дакс» (7:3).



Второй звездой назван капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На счету форварда две передачи и победный гол в овертайме в игре с «Филадельфией Флайерз (5:4 ОТ).



Третьей звездой игрового дня стал голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, отразивший 37 бросков из 38-ми в победном матче против «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).