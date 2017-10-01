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НХЛ. «Питтсбург» в овертайме одолел «Филадельфию», «Коламбус» проиграл «Монреалю» и другие результаты

НХЛ. «Питтсбург» в овертайме одолел «Филадельфию», «Коламбус» проиграл «Монреалю» и другие результатыВ ночь на 28 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл в овертайме «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:4 ОТ. Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка, став автором победного гола в овертайме.

«Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче крупно обыграл «Анахайм Дакс» - 7:3. В составе победителей хет-трик оформил Алекс Дебринкэт. У проигравших дубль сделал Крис Вагнер.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 18 голов / 25 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/23
3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/23
4. Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз) – 14/24
5. Вильям Карлссон (Вегас Голден Найтс) – 13/22
6. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 13/22
7 Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/22

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /26 передач /23 матча
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/17/23
3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 11/22/23
4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 13/19/24
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 11/21/26

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 27 ноября
Виннипег Джетс — Миннесота Уайлд — 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)
0:1 — Цукер (Койл, Олофссон) — 08:01
0:2 — Стюарт (Каллен, Фолиньо) — 13:54
1:2 — Армиа (Хендрикс, Моррисси) — 15:47
2:2 — Шайфли (Уилер, Коннор) – 17:15 (5x4)
3:2 — Троуба (Шайфли, Копп) — 30:57
4:2 — Перро (Армиа) — 34:19
5:2 — Коннор (Уилер, Шайфли) — 45:13 (5x4)
6:2 — Литтл (Шьяро, Элерс) — 46:18
7:2 — Уилер (Коннор, Куликов) — 53:26

Чикаго Блэкхоукс — Анахайм Дакс — 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)
1:0 — Шарп (Хартман, Дебринкэт) — 08:57
2:0 — Дебринкэт (Шмальц, Сибрук) — 16:22
3:0 — Саад (Рутта, Паник) — 18:11
4:0 — Анисимов (Шмальц, Кейн) — 24:15 (5x4)
4:1 — Сильверберг — 26:14
5:1 — Дебринкэт (Хартман, Шарп) — 27:49
5:2 — Вагнер (Кольяно, Сильверберг) — 29:19
6:2 — Дебринкэт (Кейн, Кит) — 34:14 (4x3)
6:3 — Вагнер (Линдхольм, Ритчи) — 41:33 (5x4)
7:3 — Шмальц (Кейн, Мерфи) — 45:48

Нью-Джерси Дэвилз — Флорида Пантерз — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
0:1 — Барков (Мэтисон) — 37:20 (4x5)
1:1 — Хишир (Заха) — 42:20
1:2 — Трочек — 44:07
2:2 — Братт — 48:19
2:3 — Макканн (Хант, Мэтисон) — 52:45

Монреаль Канадиенс – Коламбус Блю Джекетс – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
1:0 – Галлахер 03:11
2:0 – Друэн (Гальченюк, Петри) – 08:10 (5х4)
2:1 – Дюбуа (Панарин, Андерсон) – 36:08
3:1 – Шоу (Плеканец, Пачиоретти) – 58:36 en

Питтсбург Пингвинз – Филадельфия Флайерз – 5:4 ОТ (1:0, 0:3, 3:1, 1:0)
1:0 – Гюнцель (Мюррей, Шульц) – 16:03
1:1 – Гостисбеер (Жиру, Патрик) – 23:40 (5:3)
1:2 – Конекны (Раффль, Мэннинг) – 35:05
1:3 – Кутюрье (Жиру, Проворов) -39:28
2:3 – Хернквист (Кросби, Гюнцель) – 41:07 (5х4)
3:3 – Раст – 41:46
3:4 – Раффль – 56:19
4:4 – Гюнцель (Кросби, Шульц) – 58:56 (6х5)
5:4 – Кросби (Кессел, Летанг) – 61:48 (4х4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 34 очка / 23 матча
2. Нью-Джерси Дэвилз – 32/24
3. Коламбус Блю Джекетс – 31/24
4. Торонто Мэйпл Лифс – 31/25
5. Нью-Йорк Айлендерс – 30/23
6. Вашингтон Кэпиталз – 29/25
7. Питтсбург Пингвинз – 29/26
8. Нью-Йорк Рейнджерс – 28/24
9. Детройт Ред Уингз – 25/24
10. Бостон Брюинз – 24/22
11. Каролина Харрикейнз – 24/22
12. Филадельфия Флайерз – 23/24
13. Монреаль Канадиенс – 23/25
14. Оттава Сенаторз – 22/22
15. Флорида Пантерз – 20/23
16. Баффало Сэйбрз – 16/24

Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 35 очков / 24 матча
2. Виннипег Джетс – 33/24
3. Вегас Голден Найтс – 31/22
4. Нэшвилл Предаторз – 31/23
5. Лос-Анджелес Кингз – 29/24
6. Чикаго Блэкхоукс – 27/23
7. Калгари Флэймз – 27/23
8. Сан-Хосе Шаркс – 26/22
9. Ванкувер Кэнакс – 26/24
10. Даллас Старз – 25/23
11. Миннесота Уайлд – 25/24
12. Колорадо Эвеланш – 24/22
13. Анахайм Дакс – 24/24
14. Эдмонтон Ойлерз – 20/24
15. Аризона Койотс – 15/26

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