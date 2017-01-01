Борис Колесников: Все решится в плей-офф, а это очень непредсказуемая вещь

Президент ХК «Донбасс» Борис Колесников поделился своими впечатлениями от первой половины регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, а также оценил перспективы развития УХЛ.



- По итогам первой половины регулярного чемпионата можно сказать, что чемпионат состоялся?

- Чемпионат, безусловно, состоялся. И то, что нет счетов по 20:0 – это уже показатель. Что касается формата, то все прекрасно помнят, что еще в апреле в Украине осталось всего три клуба – «Донбасс», «Кременчук» и «Белый Барс».



Это вынужденная ситуация, а не какая-то там экономия или прочие рассуждения. Молодежи дали шанс сыграть успешно, но не так как говорит в своем интервью Павел Падакин, что тут денег нет и не хотят платить. Паша, конечно, – талантливый хоккеист, дай бог ему удачи, но он неправ. Нет клубов, к сожалению. Нет тех пяти-шести сильных клубов, без которых чемпионату очень тяжело.



- Что было бы, если бы клубы УХЛ, в том числе и ваш, не согласились бы на такое омоложение перед стартом сезона?

- Мы бы играли вдвоем с «Кременчуком», так как «Белый Барс» и так был молодежным клубом. Играли бы, как «Динамо» Берлин и «Динамо» Вайсвассер в чемпионате ГДР – по 40 матчей друг с другом…



У меня до сих пор есть надежда, что возродится киевский «Сокол», безусловно, слово за большими городами: Днепром, Одессой, Запорожьем.



Хоккей – более дорогой командный вид спорта, особенно для детей. Бюджеты хоккейных клубов все равно меньше, чем у футбольных. Я имею в виду, конечно, украинский хоккей. Поэтому, большие города должны сказать свое слово.



- Сложно ли собирать такие молодежные команды, и насколько сейчас украинский хоккей зависит от детских школ?

- Вы знаете, это хорошая зависимость – хотелось бы зависеть от детских школ. К сожалению, это не всегда так, хотя за последние 7-8 лет единственная заслуга ФХУ – строительство основных фондов для хоккея. Эти однотипные катки по всей стране дали огромный импульс развитию детско-юношеского хоккея, иначе он уже давно был бы мертв.



Да, к сожалению, эти арены не предназначены для большого хоккея, но как говорил Леонид Макарович Кравчук: «Що маємо, то маємо».



- Сейчас у вашего клуба впечатляющая серия – 20 матчей и 20 побед…

- Ребятам хотелось бы побить наш же рекорд сезона-2010/11, когда «Донбасс» выиграл 27 матчей подряд. Тогда мы проиграли только первый поединок харьковчанам, а все остальные 27 – выиграли. Но это не показатель, все равно все решится в плей-офф, а это очень непредсказуемая вещь.



- Как вы думаете, турнирная таблица уже устаканится в таком виде, или за вторую половину чемпионата что-то может измениться?

- Думаю, что в споре между «Кременчуком» и «Белым Барсом» еще не стоит даже «запятая», не говоря уже о «точке». К сожалению, «Динамо» там отстает более серьезно, там уже вряд ли что-то изменится. Но в этом году было принято решение, что в плей-офф попадут все команды, поэтому мы не исключаем сюрпризы.



- Каково ваше мнение, как одного из владельцев клубов, какое будущее у Лиги?

- Я не могу что-то конкретное сказать, ведь это общее решение, но есть два момента, которые настораживают меня. Первое: те хоккеисты, которые не попали в состав, практически не нашли себе работу кроме чемпионата Румынии. Второе: за зарплату МХЛ и ВХЛ сюда никто не хочет ехать. Все же смотрят телевизор, а вся эта пропаганда просто так не проходит.



Негатив исходит из того, что в стране идет война. Идет она в 60 километрах от Дружковки, где играет "Донбасс". Как минимум уже этот момент не добавляет оптимизма. Мы приглашаем молодых игроков из МХЛ, ВХЛ, а их родители очень сильно влияют.



Также игроки боятся после украинского чемпионата потерять репутацию. Хотя те же Шахворостов и Никифоров, которые сейчас играют в ВХЛ, показывают, что, если ты хороший игрок, то тебя и после чемпионата Украины возьмут везде. А если ты такой «авторитет», то тебя не возьмут никуда, как многих наших игроков в возрасте.



- Вы, как самый большой хоккейный оптимист в Украине, скажите, когда этот молодежный вектор сработает?

- Он сработает обязательно, ведь все ребята получили большой шанс поиграть в профессиональный хоккей. Вырастут «барсики», вы же видите, сколько у них «масочников», потом «Галицкие Львы», поиграв год в такой школе хоккея, им это пойдет на пользу. Очень верю в ребят из «Волков», да, им очень тяжело, они не привыкли ни к таким нагрузкам, ни к скоростям, но команда играет и не все матчи отдает сопернику легко. Вспомнить хотя бы игру с «Кременчуком» – фантастический результат, я вообще такого не помню, чтобы за период кто-то отыграл пять шайб.



Хорошо, что никто не отбывает номер. А ведь бывало, что выйдут, 20 шайб забросят и катаются третий период, как в фигурном катании. Еще раз повторю, что перед сезоном это было общее решение, а не потому что кто-то что-то сэкономил. Есть молодые игроки, которые – дороже ветеранов.



У украинского хоккея есть два пути. Первый, экстенсивный – тот, которым мы идем сейчас: молодые клубы, шаг за шагом. Да, воспитанникам 1993 года в следующем сезоне уже будет больше 25 лет. Но уже пора бы состояться в хоккее, не в 35 же это делать. У нас же не все Ягры. Но Ягр и в 20 играл так, что дай бог каждому.



Второй путь – интенсивный. Когда 4 украинских клуба обратятся к нашим белорусским друзьям, чтобы сыграть совместный чемпионат. Но в таком варианте, чтобы украинская сторона выглядела достойно, нужно чтобы зарплатный бюджет каждого клуба был не менее миллиона. Тогда это будет большой хоккей.



4 клуба – это минимум, чтобы мы воспринимались, как национальный чемпионат. Чтобы IIHF не рассматривала нас, как кандидатов на вылет из всех возможных дивизионов.



То есть, пока мы работаем по первому пути, но если бы был такой совместный чемпионат, то можно говорить, что достаточно сильные турниры можно было бы провести в Украине и для U-18 и U-20, так сказать, под основным чемпионатом.