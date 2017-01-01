НХЛ. Веси, Раск и Строум - звезды игрового дня

В ночь на 27 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси. В победном матче против «Ванкувер Кэнакс» (4:3) «Эдмонтон Ойлерз» Райан Строум, который забросил победную шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (4:2).забросил шайбу и стал автором победного буллита.



Второй звездой назван нападающий «Каролины Харрикейнз» Виктор Раск, на счету которого гол и результативная передача в матче против «Нэшвилл Предаторз» (4:3 Б).



Третьей звездой игрового дня стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Строум, который забросил победную шайбу в ворота «Бостон Брюинз» (4:2).