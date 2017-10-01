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НХЛ. «Рейнджерс» по буллитам одолел «Ванкувер», «Каролина» - «Нэшвилл», «Бостон» проиграл «Эдмонтону»

НХЛ. «Рейнджерс» по буллитам одолел «Ванкувер», «Каролина» - «Нэшвилл», «Бостон» проиграл «Эдмонтону»В ночь на 27 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 4:2.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене переиграл в серии буллитов «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:3 Б.

«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче по буллитам одолела «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:3 Б.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 18 голов / 25 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/23
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/23
4. Вильям Карлссон (Вегас Голден Найтс) – 13/22
5. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 13/22
6 Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/22

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /26 передач /23 матча
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/17/23
3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 11/22/23
4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 13/19/24
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 11/20/25

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 26 ноября
Бостон Брюинз — Эдмонтон Ойлерз — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
1:0 — Пастрняк (Круг, Раск) — 14:03 (5x4)
1:1 — Марун (Кассиан) — 29:50
1:2 — Ларссон (Каммальери, Макдэвид) — 34:20
2:2 — Крейчи (Нэш, Круг) — 35:31
2:3 — Строум (Драйзайтль) — 42:07
2:4 — Драйзайтль (Макдэвид) — 59:09 (en)

Нью-Йорк Рейнджерс — Ванкувер Кэнакс — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Эрикссон (Седин) — 07:54
0:2 — Виртанен — 27:21
1:2 — Фаст (Холден, Смит) — 37:40
2:2 — Грабнер (Цуккарелло, Шаттенкирк) — 40:19
2:3 — Ганье (Ванек) — 41:00
3:3 — Веси (Нэш, Хейз) — 45:05
4:3 — Веси — 65:00 (ПБ)

Каролина Харрикейнз — Нэшвилл Предаторз — 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Джурис (Крюгер, ван Римсдайк) — 03:35
1:1 — Арвидссон (Экхольм, Сарос) — 15:36
1:2 — Экхольм (Йози, Туррис) — 30:32 (5x4)
2:2 — Раск (Линдхольм, Хэнифин) — 31:37
3:2 — Уильямс (Райан, Раск) — 45:49 (5x4)
3:3 — Смит (Фиала) — 51:15
4:3 — Ахо — 65:00 (ПБ)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 34 очка / 23 матча
2. Нью-Джерси Дэвилз – 32/23
3. Коламбус Блю Джекетс – 31/23
4. Торонто Мэйпл Лифс – 31/25
5. Нью-Йорк Айлендерс – 30/23
6. Вашингтон Кэпиталз – 29/25
7. Нью-Йорк Рейнджерс – 28/24
8. Питтсбург Пингвинз – 27/25
9. Детройт Ред Уингз – 25/24
10. Бостон Брюинз – 24/22
11. Каролина Харрикейнз – 24/22
12. Оттава Сенаторз – 22/22
13. Филадельфия Флайерз – 22/23
14. Монреаль Канадиенс – 21/24
15. Флорида Пантерз – 18/22
16. Баффало Сэйбрз – 16/24

Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 35 очков / 24 матча
2. Вегас Голден Найтс – 31/22
3. Виннипег Джетс – 31/23
4. Нэшвилл Предаторз – 31/23
5. Лос-Анджелес Кингз – 29/24
6. Калгари Флэймз – 27/23
7. Сан-Хосе Шаркс – 26/22
8. Ванкувер Кэнакс – 26/24
9. Чикаго Блэкхоукс – 25/22
10. Даллас Старз – 25/23
11. Миннесота Уайлд – 25/23
12. Колорадо Эвеланш – 24/22
13. Анахайм Дакс – 24/23
14. Эдмонтон Ойлерз – 20/24
15. Аризона Койотс – 15/26

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