НХЛ. «Рейнджерс» по буллитам одолел «Ванкувер», «Каролина» - «Нэшвилл», «Бостон» проиграл «Эдмонтону»

В ночь на 27 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



«Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 4:2.



«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене переиграл в серии буллитов «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:3 Б.



«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче по буллитам одолела «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:3 Б.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 18 голов / 25 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/23

2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/23

4. Вильям Карлссон (Вегас Голден Найтс) – 13/22

5. Логан Кутюр (Сан-Хосе Шаркс) – 13/22

6 Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/22



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /26 передач /23 матча

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/17/23

3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 11/22/23

4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 13/19/24

5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 11/20/25



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 26 ноября

Бостон Брюинз — Эдмонтон Ойлерз — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

1:0 — Пастрняк (Круг, Раск) — 14:03 (5x4)

1:1 — Марун (Кассиан) — 29:50

1:2 — Ларссон (Каммальери, Макдэвид) — 34:20

2:2 — Крейчи (Нэш, Круг) — 35:31

2:3 — Строум (Драйзайтль) — 42:07

2:4 — Драйзайтль (Макдэвид) — 59:09 (en)



Нью-Йорк Рейнджерс — Ванкувер Кэнакс — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Эрикссон (Седин) — 07:54

0:2 — Виртанен — 27:21

1:2 — Фаст (Холден, Смит) — 37:40

2:2 — Грабнер (Цуккарелло, Шаттенкирк) — 40:19

2:3 — Ганье (Ванек) — 41:00

3:3 — Веси (Нэш, Хейз) — 45:05

4:3 — Веси — 65:00 (ПБ)



Каролина Харрикейнз — Нэшвилл Предаторз — 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Джурис (Крюгер, ван Римсдайк) — 03:35

1:1 — Арвидссон (Экхольм, Сарос) — 15:36

1:2 — Экхольм (Йози, Туррис) — 30:32 (5x4)

2:2 — Раск (Линдхольм, Хэнифин) — 31:37

3:2 — Уильямс (Райан, Раск) — 45:49 (5x4)

3:3 — Смит (Фиала) — 51:15

4:3 — Ахо — 65:00 (ПБ)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 34 очка / 23 матча

2. Нью-Джерси Дэвилз – 32/23

3. Коламбус Блю Джекетс – 31/23

4. Торонто Мэйпл Лифс – 31/25

5. Нью-Йорк Айлендерс – 30/23

6. Вашингтон Кэпиталз – 29/25

7. Нью-Йорк Рейнджерс – 28/24

8. Питтсбург Пингвинз – 27/25

9. Детройт Ред Уингз – 25/24

10. Бостон Брюинз – 24/22

11. Каролина Харрикейнз – 24/22

12. Оттава Сенаторз – 22/22

13. Филадельфия Флайерз – 22/23

14. Монреаль Канадиенс – 21/24

15. Флорида Пантерз – 18/22

16. Баффало Сэйбрз – 16/24



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 35 очков / 24 матча

2. Вегас Голден Найтс – 31/22

3. Виннипег Джетс – 31/23

4. Нэшвилл Предаторз – 31/23

5. Лос-Анджелес Кингз – 29/24

6. Калгари Флэймз – 27/23

7. Сан-Хосе Шаркс – 26/22

8. Ванкувер Кэнакс – 26/24

9. Чикаго Блэкхоукс – 25/22

10. Даллас Старз – 25/23

11. Миннесота Уайлд – 25/23

12. Колорадо Эвеланш – 24/22

13. Анахайм Дакс – 24/23

14. Эдмонтон Ойлерз – 20/24

15. Аризона Койотс – 15/26