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НХЛ. Овечкин, Прайс и Кессел - звезды игрового дня

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин #8 - первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 26 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.

НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.

Первой звездой признан капитан «Вашингтона», российский форвард Александр Овечкин, оформивший хет-трик в ворота «Торонто» (4:2).

Второй звездой назван голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, сделавший шатаут в матче с «Баффало» (3:0) при 36 отраженных бросках.

Третьей звездой игрового дня стал форвард «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший 4 (2+2) очка в матче против «Тампы» (5:2).


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