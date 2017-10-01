НХЛ. Овечкин, Прайс и Кессел - звезды игрового дня

В ночь на 26 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.



НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.



Первой звездой признан капитан «Вашингтона», российский форвард Александр Овечкин, оформивший хет-трик в ворота «Торонто» (4:2).



Второй звездой назван голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, сделавший шатаут в матче с «Баффало» (3:0) при 36 отраженных бросках.



Третьей звездой игрового дня стал форвард «Питтсбурга» Фил Кессел, набравший 4 (2+2) очка в матче против «Тампы» (5:2).





