НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу» , «Вашингтон» победил «Торонто», «Анахайм» по буллитам уступил «Лос-Анджелесу» и другие результаты

В ночь на 26 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 18 голов / 25 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/23
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/23
4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/22
5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 13/22
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /26 передач /23 матча
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/17/23
3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 11/22/23
4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 13/19/24
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 11/20/25
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 25 ноября
Питтсбург Пингвинз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
1:0 — Раст (Джарри) — 14:36
2:0 — Кессел (Кросби, Хернквист) — 18:03
3:0 — Кросби (Кессел, Шульц) — 19:26
4:0 — Кессел (Шихэн) — 22:22
4:1 — Палат (Сергачев, Гурд) — 26:52
5:1 — Кросби (Кессел, Шульц) — 44:41
5:2 — Конакер (Киллорн, Джонсон) — 53:54
Торонто Мэйпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
0:1 — Овечкин (Бекстрем) — 12:43
0:2 — Овечкин (Оши) — 19:13
0:3 — Врана (Оши, Нисканен) — 31:02
1:3 — Гардинер (Мэттьюс) — 41:24
2:3 — Зайцев (Нюландер, Мур) — 46:09
2:4 — Овечкин (Оши, Бекстрем) — 59:51 (en)
Лос-Анджелес Кингз — Анахайм Дакс — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Ритчи (Перри, Фаулер) — 10:08
1:1 — Браун (Льюис, Даути) — 58:28 (6x5)
2:1 — Льюис — 65:00 ( ПБ)
Сан-Хосе Шаркс — Виннипег Джетс — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 — Хед (Лабанк, Торнтон) — 11:30 (5x4)
2:0 — Кутюр (Браун, Власич) — 19:44
3:0 — Кутюр (Гертл, Власич) — 33:13 (4x5)
4:0 — Гертл (Павелски, Бернс) — 56:50 (en)
Колорадо Эвеланш — Калгари Флэймз — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
0:1 — Хэмилтон (Ткачук, Баклунд) — 17:23 (5x4)
1:1 — Рантанен (Маккиннон) — 34:32 (5x4)
1:2 — Ферланд (Монахан) — 39:09
1:3 — Баклунд (Хэмоник, Фролик) — 39:31
2:3 — Задоров (Барберио) — 57:06
Сент-Луис Блюз — Миннесота Уайлд — 6:3 (3:0, 0:1, 3:2)
1:0 — Штястны (Соботка, Стин) — 06:15
2:0 — Яшкин (Торберн) — 11:09
3:0 — Шварц (Тарасенко) — 16:54
3:1 — Койл — 35:02
4:1 — Бродзяк — 42:09
4:2 — Митчелл (Винник, Эннис) — 43:31
4:3 — Стаал (Дамба, Цукер) — 48:52
5:3 — Шварц (Парэйко, Тарасенко) — 51:36
6:3 — Блейз (Стин, Парэйко) — 54:12
Аризона Койотс — Вегас Голден Найтс — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
0:1 — Носек — 27:23
0:2 — Карлссон (Маршессо) — 27:54
0:3 — Хаула (Маршессо, Теодор) — 29:05
1:3 — Экман-Ларссон (Степан) — 40:21
2:3 — Перлини (Доми, Степан) — 50:35
2:4 — Маршессо (Карлссон, Смит) — 59:58 (en)
Детройт Ред Уингз — Нью-Джерси Дэвилз — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
1:0 — Бут (Гленденинг, Уэлле) — 00:34
1:1 — Бойл (Сантини, Вуд) — 09:12
1:2 — Холл (Батчер) — 13:21
1:3 — Хишир (Холл, Хенрик) — 46:12
2:3 — Манта (Ларкин) — 46:50
3:3 — Бут (Зеттерберг, Абделкейдер) — 48:16
3:4 — Гиббонс — 62:32
Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Айлендерс — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 — Ли (Бейли, Ледди) — 28:06
0:2 — Эберле (Ледди, Барзал) — 54:10
1:2 — Дюшейн (Стоун, Хоффман) — 55:39
Монреаль Канадиенс — Баффало Сэйбрз — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 — Питри (Друен, Гальченюк) — 12:54
2:0 — Гальченюк (Байрон, Друен) — 33:58
3:0 — Байрон — 48:27
Флорида Пантерз — Чикаго Блэкхоукс — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
0:1 — Хейден (Уингелс) — 09:25
0:2 — Саад (Тэйвз, Кит) — 14:35
1:2 — Макканн (Дадонов, Юбердо) — 21:06
1:3 — Кейн (Тэйвз, Саад) — 27:03
1:4 — Тэйвз — 37:08
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 34 очка / 23 матча
2. Нью-Джерси Дэвилз – 32/23
3. Коламбус Блю Джекетс – 31/23
4. Торонто Мэйпл Лифс – 31/25
5. Нью-Йорк Айлендерс – 30/23
6. Вашингтон Кэпиталз – 29/25
7. Питтсбург Пингвинз – 27/25
8. Нью-Йорк Рейнджерс – 26/23
9. Детройт Ред Уингз – 25/24
10. Бостон Брюинз – 24/21
11. Каролина Харрикейнз – 22/21
12. Оттава Сенаторз – 22/22
13. Филадельфия Флайерз – 22/23
14. Монреаль Канадиенс – 21/24
15. Флорида Пантерз – 18/22
16. Баффало Сэйбрз – 16/24
Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 35 очков / 24 матча
2. Вегас Голден Найтс – 31/22
3. Виннипег Джетс – 31/23
4. Нэшвилл Предаторз – 30/22
5. Лос-Анджелес Кингз – 29/24
6. Калгари Флэймз – 27/23
7. Сан-Хосе Шаркс – 26/22
8. Чикаго Блэкхоукс – 25/22
9. Даллас Старз – 25/23
10. Ванкувер Кэнакс – 25/23
11. Миннесота Уайлд – 25/23
12. Колорадо Эвеланш – 24/22
13. Анахайм Дакс – 24/23
14. Эдмонтон Ойлерз – 18/23
15. Аризона Койотс – 15/26
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