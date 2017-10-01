НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Тампу» , «Вашингтон» победил «Торонто», «Анахайм» по буллитам уступил «Лос-Анджелесу» и другие результаты

В ночь на 26 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось одиннадцать матчей.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 18 голов / 25 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/23

2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/23

4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/22

5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 13/22



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /26 передач /23 матча

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/17/23

3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 11/22/23

4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 13/19/24

5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 11/20/25



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 25 ноября



Питтсбург Пингвинз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Раст (Джарри) — 14:36

2:0 — Кессел (Кросби, Хернквист) — 18:03

3:0 — Кросби (Кессел, Шульц) — 19:26

4:0 — Кессел (Шихэн) — 22:22

4:1 — Палат (Сергачев, Гурд) — 26:52

5:1 — Кросби (Кессел, Шульц) — 44:41

5:2 — Конакер (Киллорн, Джонсон) — 53:54



Торонто Мэйпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

0:1 — Овечкин (Бекстрем) — 12:43

0:2 — Овечкин (Оши) — 19:13

0:3 — Врана (Оши, Нисканен) — 31:02

1:3 — Гардинер (Мэттьюс) — 41:24

2:3 — Зайцев (Нюландер, Мур) — 46:09

2:4 — Овечкин (Оши, Бекстрем) — 59:51 (en)



Лос-Анджелес Кингз — Анахайм Дакс — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 — Ритчи (Перри, Фаулер) — 10:08

1:1 — Браун (Льюис, Даути) — 58:28 (6x5)

2:1 — Льюис — 65:00 ( ПБ)



Сан-Хосе Шаркс — Виннипег Джетс — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

1:0 — Хед (Лабанк, Торнтон) — 11:30 (5x4)

2:0 — Кутюр (Браун, Власич) — 19:44

3:0 — Кутюр (Гертл, Власич) — 33:13 (4x5)

4:0 — Гертл (Павелски, Бернс) — 56:50 (en)



Колорадо Эвеланш — Калгари Флэймз — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

0:1 — Хэмилтон (Ткачук, Баклунд) — 17:23 (5x4)

1:1 — Рантанен (Маккиннон) — 34:32 (5x4)

1:2 — Ферланд (Монахан) — 39:09

1:3 — Баклунд (Хэмоник, Фролик) — 39:31

2:3 — Задоров (Барберио) — 57:06



Сент-Луис Блюз — Миннесота Уайлд — 6:3 (3:0, 0:1, 3:2)

1:0 — Штястны (Соботка, Стин) — 06:15

2:0 — Яшкин (Торберн) — 11:09

3:0 — Шварц (Тарасенко) — 16:54

3:1 — Койл — 35:02

4:1 — Бродзяк — 42:09

4:2 — Митчелл (Винник, Эннис) — 43:31

4:3 — Стаал (Дамба, Цукер) — 48:52

5:3 — Шварц (Парэйко, Тарасенко) — 51:36

6:3 — Блейз (Стин, Парэйко) — 54:12



Аризона Койотс — Вегас Голден Найтс — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

0:1 — Носек — 27:23

0:2 — Карлссон (Маршессо) — 27:54

0:3 — Хаула (Маршессо, Теодор) — 29:05

1:3 — Экман-Ларссон (Степан) — 40:21

2:3 — Перлини (Доми, Степан) — 50:35

2:4 — Маршессо (Карлссон, Смит) — 59:58 (en)



Детройт Ред Уингз — Нью-Джерси Дэвилз — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

1:0 — Бут (Гленденинг, Уэлле) — 00:34

1:1 — Бойл (Сантини, Вуд) — 09:12

1:2 — Холл (Батчер) — 13:21

1:3 — Хишир (Холл, Хенрик) — 46:12

2:3 — Манта (Ларкин) — 46:50

3:3 — Бут (Зеттерберг, Абделкейдер) — 48:16

3:4 — Гиббонс — 62:32



Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Айлендерс — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 — Ли (Бейли, Ледди) — 28:06

0:2 — Эберле (Ледди, Барзал) — 54:10

1:2 — Дюшейн (Стоун, Хоффман) — 55:39

Монреаль Канадиенс — Баффало Сэйбрз — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 — Питри (Друен, Гальченюк) — 12:54

2:0 — Гальченюк (Байрон, Друен) — 33:58

3:0 — Байрон — 48:27



Флорида Пантерз — Чикаго Блэкхоукс — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

0:1 — Хейден (Уингелс) — 09:25

0:2 — Саад (Тэйвз, Кит) — 14:35

1:2 — Макканн (Дадонов, Юбердо) — 21:06

1:3 — Кейн (Тэйвз, Саад) — 27:03

1:4 — Тэйвз — 37:08



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 34 очка / 23 матча

2. Нью-Джерси Дэвилз – 32/23

3. Коламбус Блю Джекетс – 31/23

4. Торонто Мэйпл Лифс – 31/25

5. Нью-Йорк Айлендерс – 30/23

6. Вашингтон Кэпиталз – 29/25

7. Питтсбург Пингвинз – 27/25

8. Нью-Йорк Рейнджерс – 26/23

9. Детройт Ред Уингз – 25/24

10. Бостон Брюинз – 24/21

11. Каролина Харрикейнз – 22/21

12. Оттава Сенаторз – 22/22

13. Филадельфия Флайерз – 22/23

14. Монреаль Канадиенс – 21/24

15. Флорида Пантерз – 18/22

16. Баффало Сэйбрз – 16/24



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 35 очков / 24 матча

2. Вегас Голден Найтс – 31/22

3. Виннипег Джетс – 31/23

4. Нэшвилл Предаторз – 30/22

5. Лос-Анджелес Кингз – 29/24

6. Калгари Флэймз – 27/23

7. Сан-Хосе Шаркс – 26/22

8. Чикаго Блэкхоукс – 25/22

9. Даллас Старз – 25/23

10. Ванкувер Кэнакс – 25/23

11. Миннесота Уайлд – 25/23

12. Колорадо Эвеланш – 24/22

13. Анахайм Дакс – 24/23

14. Эдмонтон Ойлерз – 18/23

15. Аризона Койотс – 15/26