УХЛ. 20-й тур. Хоккеисты МХК «Динамо» забросили 14 шайб «Волкам»

Сегодня, 25 ноября, в Харькове состоялся заключительный матч 20-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ), который номинально был домашним для «Волков», однако проводился на домашней арене МХК «Динамо». Встреча завершилась разгромной победой динамовцев со счетом 14:1.
В составе победителей хет-трик оформил Никита Олейник (41-я, 50-я, 53-я минуты), дубли сделали Руслан Максименко (17, 58), Владимир Чердак (37, 51) и Александр Праведный (51, 59), по одной шайбе на свой счет записали Игорь Худяков (4), Владислав Ефремов (8), Руслан Лисин (9), Богдан Поддубный (29) и Дмитрий Халин (33).
Автором единственной шайбы у «Волков» стал Игорь Боронило (15).
Свой следующий матч «Волки» проведут 29 ноября в Броварах против «Кременчука», а МХК «Динамо» в тот же день сыграет домашний поединок против «Белого Барса».
Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 25 ноября
ХК «Волки» (Бровары) - МХК «Динамо» (Харьков) - 1:14 (1:4; 0:3; 0:7)
Шайбы:
0:1 Худяков (Швоев, Гребёнкин), 03:46 (5х4)
0:2 Ефремов (Худяков), 07:36
0:3 Лисин (Халин, Поддубный), 08:33 (5х4)
1:3 Боронило (Никитин, Черемнов), 14:30 (5х4)
1:4 Максименко 16:57 (4х5)
1:5 Поддубный (Чердак), 28:09
1:6 Халин (Чердак), 32:02 (5х4)
1:7 Чердак (Лисин), 36:15 (4х5)
1:8 Олейник (Халин, Чердак), 40:35
1:9 Олейник (Чердак, Максименко), 49:10 (5х3)
1:10 Чердак (Лисин), 50:59
1:11 Праведный (Куликов), 51:06
1:12 Олейник (Поддубный), 52:31
1:13 Максименко (Чердак, Сиротенко), 57:58 (5х4)
1:14 Праведный (Куликов), 58:25
Турнирная таблица чемпионата УХЛ
1. Донбасс – 60 очков /20 матчей (забито/пропущено 131-34)
2. Белый Барс - 44/20 (106-53)
3. Кременчук – 37/19 (81-67)
4. МХК Динамо – 24/19 (87-82)
5. Галицкие Львы – 9/20 (42-97)
6. ХК Волки – 3/20 (43-157)
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