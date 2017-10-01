На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

УХЛ. 20-й тур. Хоккеисты МХК «Динамо» забросили 14 шайб «Волкам»

УХЛ. 20-й тур. Хоккеисты МХК «Динамо» забросили 14 шайб «Волкам». Фото uhl.com.uaСегодня, 25 ноября, в Харькове состоялся заключительный матч 20-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ), который номинально был домашним для «Волков», однако проводился на домашней арене МХК «Динамо». Встреча завершилась разгромной победой динамовцев со счетом 14:1.

В составе победителей хет-трик оформил Никита Олейник (41-я, 50-я, 53-я минуты), дубли сделали Руслан Максименко (17, 58), Владимир Чердак (37, 51) и Александр Праведный (51, 59), по одной шайбе на свой счет записали Игорь Худяков (4), Владислав Ефремов (8), Руслан Лисин (9), Богдан Поддубный (29) и Дмитрий Халин (33).
Автором единственной шайбы у «Волков» стал Игорь Боронило (15).

Свой следующий матч «Волки» проведут 29 ноября в Броварах против «Кременчука», а МХК «Динамо» в тот же день сыграет домашний поединок против «Белого Барса».
 
Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 25 ноября
ХК «Волки» (Бровары) - МХК «Динамо» (Харьков) -  1:14 (1:4; 0:3; 0:7)
Шайбы:
0:1 Худяков (Швоев, Гребёнкин), 03:46 (5х4)
0:2 Ефремов (Худяков), 07:36
0:3 Лисин (Халин, Поддубный), 08:33 (5х4)
1:3 Боронило (Никитин, Черемнов), 14:30 (5х4)
1:4 Максименко 16:57 (4х5)
1:5 Поддубный (Чердак), 28:09
1:6 Халин (Чердак), 32:02 (5х4)
1:7 Чердак (Лисин), 36:15 (4х5)
1:8 Олейник (Халин, Чердак), 40:35
1:9 Олейник (Чердак, Максименко), 49:10 (5х3)
1:10 Чердак (Лисин), 50:59
1:11 Праведный (Куликов), 51:06
1:12 Олейник (Поддубный), 52:31
1:13 Максименко (Чердак, Сиротенко), 57:58 (5х4)
1:14 Праведный (Куликов), 58:25

Турнирная таблица чемпионата УХЛ
1. Донбасс – 60 очков /20 матчей (забито/пропущено 131-34)
2. Белый Барс - 44/20 (106-53)
3. Кременчук – 37/19 (81-67)
4. МХК Динамо – 24/19 (87-82)
5. Галицкие Львы – 9/20 (42-97)
6. ХК Волки – 3/20 (43-157)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

УХЛ. 19-й тур. «Галицкие Львы» обыграли «Волков», «Белый Барс» проиграл «Донбассу»
УХЛ. 18-й тур. МХК «Динамо» дома обыграл «Галицких Львов»
УХЛ. 17-й тур. «Кременчук» в гостях уверенно обыграл «Волков»
УХЛ. 17-й тур. «Донбас» рагромил «Галицких Львов», «Белый Барс» обыграл «МХК «Динамо»
УХЛ. 11-й тур. «Волки» избежали "сухого" поражения от «Донбасса», МХК «Динамо» обыграл «Галицких Львов». Фото УХЛ
УХЛ. 10-й тур. «Донбасс» забросил 9 безответных шайб «Волкам», МХК «Динамо» вырвал победу у «Галицких Львов»
УХЛ. «Белый Барс» дома крупно обыграл МХК «Динамо»
УХЛ. 8-й тур. МХК «Динамо» в гостях разгромил «Волков»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

УХЛ. 20-й тур. Хоккеисты МХК «Динамо» забросили 14 шайб «Волкам»
УХЛ. 20-й тур. «Белый Барс» всухую обыграл «Галицких Львов»
НХЛ. Бойл, Ринне и Сегин - звезды игрового дня
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Тампу», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Сент-Луис» - «Нэшвиллу» и другие результаты
УХЛ. «Донбасс» на выезде обыграл «Кременчук»

Последние новости спорта

22:22 Гвоздик на расстоянии одного боя до титульного поединка — Эгис Климас 82 | Бокс

22:05 УХЛ. 20-й тур. Хоккеисты МХК «Динамо» забросили 14 шайб «Волкам» 72 | Хоккей

21:36 Валя Семеренко Пидгрушная, Семенов и Прима побегут в смешанной эстафете на этапе КМ в Эстерсунде 137 | Биатлон

21:21 Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный побегут в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде 98 | Биатлон

20:39 Кубок Дэвиса. Сборная Франции вышла вперед в финале против Бельгии 101 | Теннис

17:36 Салидо готов провести еще один бой с Ломанченко 149 | Бокс

17:20 Боксер умер после первого нокаута в карьере 154 | Бокс

17:06 УХЛ. 20-й тур. «Белый Барс» всухую обыграл «Галицких Львов» 119 | Хоккей

16:50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Валттери Боттас выиграл квалификацию 175 | Формула-1 / Главные новости спорта

16:15 Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео) 136 | Бокс / Фото

Все новости

ФОТО

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

ВИДЕО

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Откровенное интервью Дениса Беринчика (Видео)

НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео)

НБА. ТОП-10 игрового дня (Видео)

Боксер нокаутировал соперника за 11 секунд в титульном бою (+Видео)

Биатлон. Шушен-2017. Мужской масс-старт (Видео)

Биатлон. Шушен-2017. Женский масс-старт (Видео)





Топ-новости недели

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Валттери Боттас выиграл квалификацию
Ярослав Паниот – призер турнира в Эстонии - Tallinn Trophy
Формула-1. Гран-При Абу-Даби: Превью этапа
Украинские пауэрлифтеры - лучшие в мире
Григор Димитров - чемпион Итогового турнира ATP








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (411)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги