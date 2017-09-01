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УХЛ. 20-й тур. «Белый Барс» всухую обыграл «Галицких Львов»

УХЛ. 20-й тур. «Белый Барс» всухую обыграл «Галицких Львов». Фото uhl.com.uaСегодня, 25 ноября, Белой Церкви состоялся второй матч 20-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ), в котором «Белый Барс» принимал «Галицких Львов».

Хозяева льда «всухую» обыграли гостей, забросив им три безответных шайбы Голы на свой счет записали Михаил Васильев (9-я минута), Дмитрий Даниленко (40) и Никита Лесников (53).

Свой следующий матч «Галицкие Львы» проведут 27 ноября на домашней арене против «Донбасса», а «Белому Барсу» предстоит поездка в Харьков к МХК «Динамо» – этот матч состоится 28 ноября.

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 25 ноября
«Белый Барс» (Белая Церковь) -  «Галицкие Львы» (Новояворовск) -  3:0 (1:0; 1:0; 1:0)
Шайбы:
1:0 Васильев (Ядловский, Даниленко), 08:52
2:0 Даниленко (Ядловский), 39:16
3:0 Лесников (Даниленко, Васильев), 52:16

Турнирная таблица чемпионата УХЛ
1. Донбасс – 60 очков /20 матчей (забито/пропущено 131-34)
2. Белый Барс - 44/20 (106-53)
3. Кременчук – 37/19 (81-67)
4. МХК Динамо – 21/18 (73-81)
5. Галицкие Львы – 9/20 (42-97)
6. ХК Волки – 3/18 (42-143)

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