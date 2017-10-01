НХЛ. Бойл, Ринне и Сегин - звезды игрового дня

В ночь на 25 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 14 матчей.



НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.



Первой звездой признан нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл, забросивший шайбу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Игрок продолжает играть, несмотря на борьбу с раком.



Второй звездой назван голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший все 34 броска по своим воротам в игре с «Сент-Луис Блюз» (0:2).



Третьей звездой игрового дня стал форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин, оформивший хет-трик в ворота «Калгари Флэймз» (6:4).





