НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Тампу», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Сент-Луис» - «Нэшвиллу» и другие результаты

В ночь на 25 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 14 матчей.
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17 голов / 22 матча
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/22
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 15/24
4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/21
5. Шон Монахан (Калгари Флэймз) – 13/22
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /26 передач /22 матча
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/17/22
3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 11/22/22
4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 11/19/23
5. Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз) – 10/20/23
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 24 ноября
Вашингтон Кэпиталс — Тампа-Бэй Лайтнингс — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
0:1 — Наместников (Хедман, Кучеров) — 1:22
1:1 — Овечкин (Бэкстрем, Уилсон) — 18:36
2:1 — Смит-Пелли (Орлов, Бигл) — 44:36
3:1 — Бигл (Нисканен) — 57:52 (en)
Бостон Брюинз — Питтсбург Пингвинз — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
1:0 — Крейчи (Дебраск, Цегларик) — 06:13
2:0 — Курали (Макэвой) — 10:51
2:1 — Гюнцель (Летанг, Кросби) — 21:02
3:1 — Гжельчик (Крейчи, Дебраск) — 30:31
3:2 — Кессел (Шихэн, Шульц) — 34:07
3:3 — Кросби (Хернквист, Ханвик) — 37:44
4:3 — Пастрняк (Нэш, Спунер) — 45:06
Сент-Луис Блюз — Нэшвилл Предаторз — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Джохансен (Форсберг, Суббэн) — 02:32
0:2 — Уотсон (Джохансен) — 59:12 (en)
Даллас Старз — Калгари Флэймз — 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
1:0 — Руссель (Питлик) — 18:22
1:1 — Ферланд (Монахан) — 20:39
1:2 — Годро — 22:53
2:2 — Сегин (Янмарк, Клингберг) — 24:20
2:3 — Монахан (Годро) — 37:31
3:3 — А. Радулов (Шор, Клингберг) — 38:30
3:4 — Монахан (Годро, Смит) — 46:03
4:4 — Смит (Сегин) — 52:12
5:4 — Сегин — 54:03
6:4 — Сегин (А. Радулов) — 59:00
Аризона Койотс — Лос-Анджелес Кингз — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
1:0 — Экман-Ларссон (Фишер, Степан) — 10:17 (5x4)
1:1 — Копитар (Габорик, Маззин) — 22:53
2:1 — Перлини (Голигоски, Ридер) — 37:50
2:2 — Льюис (Эндреофф, Даути) — 42:42
3:2 — Фишер (Дворак, Демерс) — 62:43 (3x3)
Баффало Сэйбрз — Эдмонтон Ойлерз — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
1:0 — Юсефсон (Окпосо, Нолан) — 34:16
2:0 — Айкел (Кейн, Ристолайнен) — 40:43
3:0 — Окпосо (Ристолайнен, Кейн) — 59:09 (en),
3:1 — Овитю — 59:40 (5x5)
Каролина Харрикейнз — Торонто Мэйпл Лифс — 4:5 (0:0, 1:4, 3:1)
0:1 — Хайман (Гардинер, Кадри) — 20:53
0:2 — Лейво (Боргман) — 27:14
0:3 — Хэйнси (ван Римсдайк, Бозак) — 31:37
1:3 — Райан (Скиннер, Уильямс) — 33:35
1:4 — ван Римсдайк (Нюландер, Хэйнси) — 38:24
2:4 — Стаал (Фолк, Терявяйнен) — 43:08
2:5 — Марло (Мэттьюс, Гардинер) — 45:27
3:5 — Линдхольм (Хэнифин, Макгинн) — 53:58
4:5 — Хэнифин (Скиннер, Уильямс) — 55:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт Ред Уингз — 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
0:1 — Татар (Кронвалль, Зеттерберг) — 44:05
1:1 — Крайдер (Бучневич, Шей) — 50:17
2:1 — Цуккарелло (Шей, Миллер) — 60:37
Нью-Джерси Дэвилз — Ванкувер Кэнакс — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
1:0 — Холл — 22:15
1:1 — Седин (Эдлер, Седин) — 25:36
2:1 — Бойл (Батчер, Холл) — 30:17
3:1 — Сиверсон (Холл, Хишир) — 35:45
3:2 — Хорват (Седин, Бисер) — 50:37
Коламбус Блю Джекетс — Оттава Сенаторз — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
0:1 — Пайят (Брассар, Стоун) — 10:56
1:1 — Аткинсон — 11:22
2:1 — Нутиваара (Андерсон, Мюррей) — 27:28
2:2 — Хоффман (Дзингел) — 29:00
3:2 — Аткинсон (Савар) — 50:40
4:2 — Фолиньо (Милано) — 53:27
5:2 — Мотт (Бьеркстранд, Седлак) — 59:10 (en)
Вегас Голден Найтс — Сан-Хосе Шаркс — 5:4 ОТ (2:1, 2:3, 0:0, 1:0)
1:0 — Теодор (Икин, Лейпсик) — 02:33
2:0 — Нил (Хаула, Маршессо) — 11:16
2:1 — Гертл (Донской, Власич) — 17:08
3:1 – Карлссон (Так, Смит) — 20:10
4:1 — Карлссон (Маршессо) — 26:55
4:2 — Бёрнс (Торнтон) — 28:08
4:3 — Тирни (Браун, Уорд) — 35:34
4:4 — Бедкер (Павелски, Торнтон) — 39:10
5:4 – Маршессо (Теодор, Нил) – 61:21 (3x3)
Филадельфия Флайерз — Нью-Йорк Айлендерс — 4:5 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 0:1)
0:1 — Барзал (Лэдд, Мейфилд) — 19:43
1:1 — Жиру (Хег) — 23:49
2:1 — Симмондс (Гостисбер, Патрик) — 26:28
2:2 — Клаттербак (Зайденберг, Мейфилд) — 27:56
3:2 — Гостисбер (Ворачек, Кутюрье) — 32:11
4:2 — Кутюрье (Ворачек, Жиру) — 32:30
4:3 — Эберле (Бейли, Пелеч) — 44:12
4:4 — Лэдд (Эберле, Барзал) — 52:11
4:5 — Ледди (Хо-Сэнг, Таварес) — 62:44
Анахайм Дакс — Виннипег Джетс — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 — Элерс (Литтл, Лайне) — 0:40
0:2 — Элерс (Литтл, Майерс) — 4:59
1:2 — Бошемен (Расмуссен, Лямбас) — 25:46
1:3 — Литтл (Элерс, Майерс) — 32:06
1:4 — Коннор — 58:20
Миннесота Уайлд — Колорадо Эвеланш — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 — Цукер (Стаал, Райлли) — 01:13
1:1 — Комфер (Ландеског) — 10:23
1:2 — Комо (Седерберг, Бэрри) — 15:54
2:2 — Нидеррайтер (Койву, Гранлунд) — 25:02
3:2 — Койл — 65:00 ( ПБ)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 34 очка / 22 матча
2. Коламбус Блю Джекетс – 31/23
3. Торонто Мэйпл Лифс – 31/24
4. Нью-Джерси Дэвилз – 30/22
5. Нью-Йорк Айлендерс – 28/22
6. Вашингтон Кэпиталз – 27/24
7. Нью-Йорк Рейнджерс – 26/23
8. Питтсбург Пингвинз – 25/24
9. Бостон Брюинз – 24/21
10. Детройт Ред Уингз – 24/23
11. Каролина Харрикейнз – 22/21
12. Оттава Сенаторз – 22/21
13. Филадельфия Флайерз – 22/23
14. Монреаль Канадиенс – 19/23
15. Флорида Пантерз – 18/21
16. Баффало Сэйбрз – 16/23
Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 33 очка / 23 матча
2. Виннипег Джетс – 31/22
3. Нэшвилл Предаторз – 30/22
4. Вегас Голден Найтс – 29/21
5. Лос-Анджелес Кингз – 27/23
6. Миннесота Уайлд – 25/22
7. Калгари Флэймз – 25/22
8. Даллас Старз – 25/23
9. Ванкувер Кэнакс – 25/23
10. Сан-Хосе Шаркс – 24/21
11. Колорадо Эвеланш – 24/21
12. Чикаго Блэкхоукс – 23/21
13. Анахайм Дакс – 23/22
14. Эдмонтон Ойлерз – 18/23
15. Аризона Койотс – 15/25
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