УХЛ. «Донбасс» на выезде обыграл «Кременчук»

Сегодня, 24 ноября, состоялся один матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ), в котором «Кремечук» принимал «Донбасс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Виталий Лялька (4-я и 18-я минуты), по разу отличились Александр Костиков (2),Иван Савченко (10) и Вадим Мазур (32).
Команда Александра Савицкого смогла «размочить» счет усилиями Глеба Кривошапкина (32).
В третьем периоде ни одной из команд не удалось изменить счет на табло.
Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 22 ноября
«Кременчук» (Кременчуг) - «Донбасс» (Донецк) - 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 Костиков (Лялька, Игнатенко), 01:07
0:2 Лялька (Игнатенко), 03:32
0:3 Савченко (Коренчук, Мазур), 09:28
0:4 Лялька (Савченко, Коренчук), 17:48 (5х3)
0:5 Мазур (Савченко, Александров), 31:05
1:5 Кривошапкин (Карпенко), 31:38
Турнирная таблица чемпионата УХЛ
1. Донбасс – 60 очков /20 матчей (забито/пропущено 131-34)
2. Белый Барс - 41/19 (103-53)
3. Кременчук – 37/19 (81-67)
4. МХК Динамо – 21/18 (73-81)
5. Галицкие Львы – 9/19 (42-94
6. ХК Волки – 3/18 (42-143)
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