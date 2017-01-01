УХЛ. «Донбасс» на выезде обыграл «Кременчук»

Сегодня, 24 ноября, состоялся один матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ), в котором «Кремечук» принимал «Донбасс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:1.



В составе победителей дубль оформил Виталий Лялька (4-я и 18-я минуты), по разу отличились Александр Костиков (2),Иван Савченко (10) и Вадим Мазур (32).

Команда Александра Савицкого смогла «размочить» счет усилиями Глеба Кривошапкина (32).



В третьем периоде ни одной из команд не удалось изменить счет на табло.



Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 22 ноября



«Кременчук» (Кременчуг) - «Донбасс» (Донецк) - 1:5 (0:4, 1:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 Костиков (Лялька, Игнатенко), 01:07

0:2 Лялька (Игнатенко), 03:32

0:3 Савченко (Коренчук, Мазур), 09:28

0:4 Лялька (Савченко, Коренчук), 17:48 (5х3)

0:5 Мазур (Савченко, Александров), 31:05

1:5 Кривошапкин (Карпенко), 31:38



Турнирная таблица чемпионата УХЛ

1. Донбасс – 60 очков /20 матчей (забито/пропущено 131-34)

2. Белый Барс - 41/19 (103-53)

3. Кременчук – 37/19 (81-67)

4. МХК Динамо – 21/18 (73-81)

5. Галицкие Львы – 9/19 (42-94

6. ХК Волки – 3/18 (42-143)





