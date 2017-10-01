НХЛ назвала трех звезд игрового дня (+Видео)

В ночь на 23 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 15 матчей.



НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.



Первой звездой признан сервисмен НХЛ, работавший на штрафной скамейке на домашней арены «Флориды» «BankAtlantic Center» в матче с «Торонто» (2:1 Б).

Решение связано с тем, что форвард «Торонто» Назем Кадри во время матча с «Флоридой» после удаления, находясь на штрафной скамейке, клюшкой ударил по борту, случайно задев представителя НХЛ, который в ответ накричал на хоккеиста.



Второй звездой назван нападающий «Ванкувера» Брок Босер, оформивший дубль в ворота «Питтсбурга (5:2).



Третьей звездой игрового дня стал голкипер «Колорадо» Джонатан Бернье, который сделал шатаут в матче против «Далласа» (3:0), отразив 28 бросков.

