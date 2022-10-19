НХЛ. «Вашингтон» победил «Оттаву», «Тампа» в овертайме одолела «Чикаго», «Питтсбург» проиграл «Ванкуверу» и другие результаты

В ночь на 23 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 15 матчей.
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17 голов / 21 матч
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/21
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 14/23
4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/20
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 12/19
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /26 передач /21 матч
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/16/21
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 11/19/22
4. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 10/20/21
5. Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз) – 10/19/22
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 22 ноября
Вашингтон Кэпиталз — Оттава Сенаторз — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
1:0 — Врана (Кузнецов, Оши) — 15:21
2:0 — Овечкин (Чиассон, Бекстрем) — 19:55
3:0 — Кузнецов (Оши, Карлсон) — 27:41 (5x4)
4:0 — Врана (Кузнецов, Орлов) — 29:57
4:1 — Дзингел (Барроуз, Шабо) — 36:37
4:2 — Хоффман (Стоун, Брассар) — 52:46
5:2 — Чиассон (Орпик) — 58:29 (en)
Тампа-Бэй Лайтнинг — Чикаго Блэкхоукс — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
0:1 — Кейн (Анисимов, Рутта) — 03:49
0:2 — Кейн (Франсон, Кит) — 15:54 (5x3)
1:2 — Палат (Кэллахэн, Хедман) — 24:27 (4x5)
2:2 — Куниц (Коберн, Кэллахэн) — 40:31
3:2 — Пойнт (Стэмкос, Наместников) — 63:25 (4x3)
Питтсбург Пингвинз — Ванкувер Кэнакс — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
0:1 — Бисер (Берчи, дель Зотто) — 03:52
1:1 — Гюнцель (Кессел, Летанг) — 06:28 (5x4)
1:2 — Эрикссон (Ванек) — 08:33
1:3 — Пульо (дель Зотто, Ванек) — 27:08 (5x4)
1:4 — Бисер (Эдлер, Седин) — 29:47 (5x4)
2:4 — Гюнцель (Кессел, Кросби) — 41:24 (5x4)
2:5 — Саттер — 58:40 (en)
Нэшвилл Предаторз — Монреаль Канадиенс — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Бенн (Юдон, Дано) — 12:47
1:1 — Форсберг (Джохансен, Суббэн) — 19:58
2:1 — Форсберг (Смит) — 43:16
2:2 — Морроу — 59:04
3:2 — Туррис — 65:00 ( ПБ)
Аризона Койотс — Сан-Хосе Шаркс — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 — Торнтон (Бернс, Павелски) — 14:42
0:2 — Кутюр (Донской, Браун) — 24:56
1:2 — Перлини (Степан, Экман-Ларссон) — 52:23
1:3 — Уорд — 59:12 (en)
Колорадо Эвеланш — Даллас Старз — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Джонсон (Маккиннон, Рантанен) — 23:02
2:0 — Якупов (Маккиннон) — 39:59
3:0 — Ландеског (Рантанен, Маккиннон) — 41:11
Баффало Сэйбрз — Миннесота Уайлд — 4:5 (1:3, 2:2, 1:0)
1:0 — Айкел (Поменвиль, Кейн) — 06:55
1:1 — Эннис (Фолиньо, Койл) — 08:59
1:2 — Гранлунд — 12:28
1:3 — Нидеррайтер (Койву, Сутер) — 14:28
2:3 — Нолан (Окпосо, Юсефсон) — 22:01
2:4 — Нидеррайтер (Стаал, Цукер) — 27:57
2:5 — Гранлунд (Койву, Сутер) — 35:56
3:5 — Райнхарт (Маккейб, Ларссон) — 38:25
4:5 — Нолан (Болье) — 53:55
Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия Флайерз — 4:3 (1:1, 2:2, :0, 1:0)
0:1 — Лейер (Санхайм, Лотон) — 06:02
1:1 — Барзал (Бейли, Ледди) — 18:53 (5x4)
1:2 — Раффль (Кутюрье, Проворов) — 20:46
2:2 — Бойчак (Бейли, Таварес) — 27:13 (5x3)
3:2 — Хо-Сэнг (Пелеч, Бовилье) — 31:05
3:3 — Ворачек (Симмондс, Жиру) — 33:54 (5x4)
4:3 — Бейли (Таварес, Ледди) — 60:32 (3x3)
Детройт Ред Уингз — Эдмонтон Ойлерз — 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)
1:0 — Татар (Зеттерберг, Абделкейдер) — 07:25
1:1 — Нурс (Макдэвид, Лучич) — 08:25
1:2 — Марун (Драйзайтль, Овитю) — 11:05
2:2 — Кронвалль (Нюквист, Абделкейдер) — 18:25
2:3 — Хайра (Строум, Овитю) — 30:24
2:4 — Летестю (Каммальери, Кассиан) — 34:22
2:5 — Каджула (Макдэвид, Рассел) — 38:16
2:6 — Пульюярви (Строум) — 58:55
Нью-Джерси Дэвилз — Бостон Брюинз — 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Дебраск (Грзелчик) — 01:25
0:2 — Бержерон (Пастрняк, Хайнен) — 11:02
1:2 — Братт (Бойл, Хенрик) — 17:10
2:2 — Гиббонс (Сиверсон) — 55:16
2:3 — Макэвой — 65:00 (ПБ)
Флорида Пантерз — Торонто Мэйпл Лифс — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Бьюгстад (Трочек, Хаапала) — 35:16
1:1 — Кадри (Браун, Марло) — 53:58
2:1 — Бьюгстад — 65:00 (ПБ)
Коламбус Блю Джекетс — Калгари Флэймз — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 — Андерсон (Фолиньо) — 62:02 (3x3)
Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс — 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)
0:1 — Крайдер (Смит, Миллер) — 00:52
0:2 — Зибанеджад (Шей) — 02:26
1:2 — Ахо (Терявяйнен, Фолк) — 08:50 (5x4)
1:3 — Кэри (Веси, Холден) — 10:47
1:4 — Крайдер (Цуккарелло, Зибанеджад) — 40:20 (5x4)
1:5 — Фаст (Хейз, Нэш) — 45:45
1:6 — Фаст (Кампфер) — 52:26
Анахайм Дакс – Вегас Голден Найтс – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
1:0 – Мэнсон (Монтур) – 09:16
2:0 – Грант (Фаулер, Линдхольм) – 25:59 (5х4)
2:1 – Маршессо (Теодор, Перрон) – 39:07 (5х4)
2:2 – Миллер (Нил, Перрон) – 42:21
2:3 – Нил (Карлссон, Маршессо)- 51:18
2:4 – Карлссон (Маршессо, Смит) – 58:00
Лос-Анджелес Кингз – Виннипег Джетс – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
0:1 – 19 Лаури (Мэйсон, Копп) – 19:52
0:2 – 39 Лайне (Перро, Элерс) – 39:00 (5х4)
1:2 – 45 Тоффоли (Копитар, Фантенберг) – 45:26 (5х4)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 32 очка / 21 матч
2. Коламбус Блю Джекетс – 29/22
3. Торонто Мэйпл Лифс – 29/23
4. Нью-Джерси Дэвилз – 28/21
5. Нью-Йорк Айлендерс – 26/21
6. Питтсбург Пингвинз – 25/23
7. Вашингтон Кэпиталз – 25/23
8. Нью-Йорк Рейнджерс – 24/22
9. Детройт Ред Уингз – 23/22
10. Каролина Харрикейнз – 22/20
11. Бостон Брюинз – 22/20
12. Оттава Сенаторз – 22/20
13. Филадельфия Флайерз – 21/22
14. Монреаль Канадиенс – 19/23
15. Флорида Пантерз – 18/21
16. Баффало Сэйбрз – 14/22
Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 33 очка / 22 матча
2. Виннипег Джетс – 29/21
3. Нэшвилл Предаторз – 28/21
4. Вегас Голден Найтс – 27/20
5. Лос-Анджелес Кингз – 26/22
6. Калгари Флэймз – 25/21
7. Ванкувер Кэнакс – 25/22
8. Сан-Хосе Шаркс – 23/20
9. Колорадо Эвеланш – 23/20
10. Чикаго Блэкхоукс – 23/21
11. Миннесота Уайлд – 23/21
12. Анахайм Дакс – 23/21
13. Даллас Старз – 23/22
14. Эдмонтон Ойлерз – 18/22
15. Аризона Койотс – 13/24
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