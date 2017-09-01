УХЛ. 19-й тур. «Галицкие Львы» обыграли «Волков», «Белый Барс» проиграл «Донбассу»

Вчера, 22 ноября, состоялись два матча 19-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ).



В Новояворовске «Галицкие Львы» принимали броварских «Волков». Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1.

Исход поединка во многом решила игра в неравных составах. Две шайбы их трех «львы» забросили, играя в большинстве - отличились Илья Генералов (10-я минута) и капитан команды Всеволод Толстушко (12).

В середине второго периода преимущество своей команды увеличил Роман Кизло (34).

В третьем периоде «Волки» «размочили» счет усилиями Владислава Вязовова (43).

Таким образом, «Галицкие Львы» оформили свою третью победу в сезоне.



Во втором матче игрового дня «Белый Барс» на домашней арене принимал «Донбасс». Гости оказались сильнее, одержав победу со счетом 5:2.



В составе победителей дубль оформил Владислав Луговой (9-я и 19-я минуты), по одной шайбе на свой счет записали Филипп Матвиенко (40), Илья Коренчук (48) и Александр Костиков (60).

За «Белого Барса» шайбы забросили Максим Ядловский (52) и Руслан Ромащенко (55).



Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 22 ноября

«Галицкие Львы» (Новояворовск) - «Волки» (Бровары) - 3:1 (2:0; 1:0; 0:1)

Шайбы:

1:0 Генералов (Сирченко, Дворник), 09:49 (5х4)

2:0 Толстушко (Сирченко, Генералов), 11:52 (5х4)

3:0 Кизло (Дворник, Толстушко), 33:59

3:1 Вязов (Шапиро), 42:36



«Белый Барс» (Белая Церковь) - «Донбасс» (Донецк) - 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Шайбы:

0:1 Луговой (Коренчук, Мазур), 08:42 (5х4)

0:2 Луговой (Коренчук), 18:38

0:3 Матвиенко (Мазур, Луговой), 39:27

0:4 Коренчук, 47:55

1:4 Ядловский (Даниленко), 51:50 (5х4)

2:4 Ромащенко (Печерских), 54:45

2:5 Костиков (Захаров), 59:58 en



Турнирная таблица чемпионата УХЛ

1. Донбасс – 57 очков /19 матчей (забито/пропущено 126-33)

2. Белый Барс - 41/19 (103-53)

3. Кременчук – 34/18 (80-62)

4. МХК Динамо – 21/18 (73-81)

5. Галицкие Львы – 9/19 (42-94

6. ХК Волки – 3/18 (42-143)