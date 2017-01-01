НХЛ. Звено форварда «Сент-Луиса» Тарасенко признано первой звездой дня

В ночь на 22 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.
НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.
Первой звездой признано первое звено «Сент-Луис Блюз». Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн и Джейден Шварц, набрали в общей сложности 12 очков в победном матче против «Эдмонтон Ойлерз» (8:3). Тарасенко и Шенн оформили дубли и отдали по две голевых передачи. Шварц забросил одну шайбу и сделал три результативных передачи.
Второй звездой назван нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бозер, оформивший дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2).
Третьей звездой игрового дня стал голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, отразивший 29 из 30 бросков по своим воротам в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:1).
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