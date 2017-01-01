Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз» (8:3) стал автором «хет-трика Горди Хоу» — забросил шайбу, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке.
В этой встрече россиянин забросил две шайбы (1-я и 53-я минуты), сделал две голевые передачи (24, 55), а во втором периоде подрался с защитником «Ойлерз» Мэттом Беннингом.
Первый свой «хет-трик Горди Хоу» Тарасенко оформил 13 ноября 2014 года в матче с «Нэшвиллом» — тогда он забросил шайбу, отдал голевую передачу и подрался с Райаном Эллисом.
09:39 НБА. «Лейкерс» вырвали победу у «Чикаго», отыгравшись «-19» (+Видео) 91 | Баскетбол
09:10 НХЛ. Звено форварда «Сент-Луиса» Тарасенко признано первой звездой дня 86 | Хоккей
08:51 НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео) 101 | Хоккей / Видео
08:35 НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Даллас» обыграл «Монреаль», «Филадельфия» проиграла «Ванкуверу» 86 | Хоккей
16:40 Аллан Валлеспин: Я точно не стану легкой прогулкой для Беринчика 266 | Бокс
16:17 Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой 243 | Теннис
15:42 Шипулин: От слухов об отстранении от ОИ не спрятаться, мы же не в изоляции живем 193 | Биатлон
15:31 Сергей Семенов: Думаю, эстафеты в Эстерсунде побежим я, Прима и Пидручный 173 | Биатлон
15:20 Дмитрий Пидручный: На Олимпиаде в основном будем готовиться к эстафете 161 | Биатлон
15:02 Поветкин: Опасаюсь, что у меня снова неожиданно найдут допинг 197 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (343)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.