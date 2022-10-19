НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Даллас» обыграл «Монреаль», «Филадельфия» проиграла «Ванкуверу»

В ночь на 22 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.
«Сент-Луис Блюз» на домашней арене разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 8:3.
В составе победителей дубли оформили Владимир Тарасенко (4-я и 53-я минуты) и Брэйден Шенн (40, 55). По разу отличились Дмитрий Яшкин (8), Джейден Шварц (24), Скотт Апшолл (48) и Пол Штястны (57).
За «Эдмонтон» шайбы забросили Милан Лучич (47), Леон Драйзайтль (56) и Дарнелл Нурс (59).
Эта победа стала для «Блюз» третьей подряд, а «Ойлерз» потерпели третье подряд поражение.
«Сент-Луис» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (33 очка, 22 матча), «Эдмонтон» занимает предпоследнее, 14-е, место (16 очков, 21 матч).
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17 голов / 20 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/20
3. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/19
4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/22
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 12/18
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /25 передач /20 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/16/20
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 11/19/22
4. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 10/20/20
5. Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз) – 10/19/22
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 21 ноября
Даллас Старз — Монреаль Канадиенс — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
0:1 — Галлахер (Юдон, Морроу) — 32:04 (5x4)
1:1 — Шор (Клингберг, Линделль) — 38:22
2:1 — Спецца (Сегин, Шор) — 39:21
3:1 — Сегин — 59:33 (en)
Сент-Луис Блюз — Эдмонтон Ойлерз — 8:3 (2:0, 2:0, 4:3)
1:0 — Тарасенко (Шенн, Шварц) — 03:13
2:0 — Яшкин (Сундквист, Бортуццо) — 07:35
3:0 — Шварц (Тарасенко, Шенн) — 23:52
4:0 — Шенн (Шварц) — 39:30
4:1 — Лучич (Макдэвид, Каджула) — 46:09
5:1 — Апшолл (Торберн, Бродзяк) — 47:39
6:1 — Тарасенко (Шварц, Пьетранджело) — 52:21
7:1 — Шенн (Парэйко, Тарасенко) — 54:37 (5x4)
7:2 — Драйзайтль (Рассел, Ньюджент-Хопкинс) — 55:11
8:2 — Штястны (Стин, Парэйко) — 56:58
8:3 — Нурс (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) — 58:49
Филадельфия Флайерз — Ванкувер Кэнакс — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
1:0 — Проворов (Конечны, Фильппула) — 08:00
1:1 — Седин (Седин, Виртанен) — 09:42
1:2 — Бисер (Пульо, Эдлер) — 10:01
1:3 — Бисер (Седин, Седин) — 21:56 (5x4)
1:4 — Берчи (Эрикссон, Ванек) — 34:40 (5x4)
2:4 — Ворачек (Жиру, Санхайм) — 49:56
2:5 — Эрикссон (Ганье) — 59:39 (en)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 32 очка / 20 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 28/22
3. Нью-Джерси Дэвилз – 27/20
4. Коламбус Блю Джекетс – 27/21
5. Питтсбург Пингвинз – 25/22
6. Нью-Йорк Айлендерс – 24/20
7. Детройт Ред Уингз – 23/21
8. Вашингтон Кэпиталз – 23/22
9. Каролина Харрикейнз – 22/19
10. Оттава Сенаторз – 22/19
11. Нью-Йорк Рейнджерс – 22/21
12. Бостон Брюинз – 20/19
13. Филадельфия Флайерз – 20/21
14. Монреаль Канадиенс – 18/22
15. Флорида Пантерз – 16/20
16. Баффало Сэйбрз – 14/21
Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 33 очка / 22 матча
2. Виннипег Джетс – 27/20
3. Нэшвилл Предаторз – 26/20
4. Лос-Анджелес Кингз – 26/21
5. Вегас Голден Найтс – 25/19
6. Калгари Флэймз – 24/20
7. Анахайм Дакс – 23/20
8. Даллас Старз – 23/21
9. Ванкувер Кэнакс – 23/21
10. Чикаго Блэкхоукс – 22/20
11. Сан-Хосе Шаркс – 21/19
12. Колорадо Эвеланш – 21/19
13. Миннесота Уайлд – 21/20
14. Эдмонтон Ойлерз – 16/21
15. Аризона Койотс – 13/23
09:39 НБА. «Лейкерс» вырвали победу у «Чикаго», отыгравшись «-19» (+Видео) 90 | Баскетбол
09:10 НХЛ. Звено форварда «Сент-Луиса» Тарасенко признано первой звездой дня 86 | Хоккей
08:51 НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео) 100 | Хоккей / Видео
08:35 НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Даллас» обыграл «Монреаль», «Филадельфия» проиграла «Ванкуверу» 86 | Хоккей
16:40 Аллан Валлеспин: Я точно не стану легкой прогулкой для Беринчика 266 | Бокс
16:17 Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой 243 | Теннис
15:42 Шипулин: От слухов об отстранении от ОИ не спрятаться, мы же не в изоляции живем 193 | Биатлон
15:31 Сергей Семенов: Думаю, эстафеты в Эстерсунде побежим я, Прима и Пидручный 173 | Биатлон
15:20 Дмитрий Пидручный: На Олимпиаде в основном будем готовиться к эстафете 161 | Биатлон
15:02 Поветкин: Опасаюсь, что у меня снова неожиданно найдут допинг 197 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (343)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.