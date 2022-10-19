На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Даллас» обыграл «Монреаль», «Филадельфия» проиграла «Ванкуверу»

НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Даллас» обыграл «Монреаль», «Филадельфия» проиграла «Ванкуверу»В ночь на 22 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

«Сент-Луис Блюз» на домашней арене разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 8:3.

В составе победителей дубли оформили Владимир Тарасенко (4-я и 53-я минуты) и Брэйден Шенн (40, 55). По разу отличились Дмитрий Яшкин (8), Джейден Шварц (24), Скотт Апшолл (48) и Пол Штястны (57).
За «Эдмонтон» шайбы забросили Милан Лучич (47), Леон Драйзайтль (56) и Дарнелл Нурс (59).
Эта победа стала для «Блюз» третьей подряд, а «Ойлерз» потерпели третье подряд поражение.
«Сент-Луис» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (33 очка, 22 матча), «Эдмонтон» занимает предпоследнее, 14-е, место (16 очков, 21 матч).

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17 голов / 20 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/20
3. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/19
4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/22
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 12/18

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /25 передач /20 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/16/20
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 11/19/22
4. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 10/20/20
5. Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз) – 10/19/22

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 21 ноября
Даллас Старз — Монреаль Канадиенс — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
0:1 — Галлахер (Юдон, Морроу) — 32:04 (5x4)
1:1 — Шор (Клингберг, Линделль) — 38:22
2:1 — Спецца (Сегин, Шор) — 39:21
3:1 — Сегин — 59:33 (en)

Сент-Луис Блюз — Эдмонтон Ойлерз — 8:3 (2:0, 2:0, 4:3)
1:0 — Тарасенко (Шенн, Шварц) — 03:13
2:0 — Яшкин (Сундквист, Бортуццо) — 07:35
3:0 — Шварц (Тарасенко, Шенн) — 23:52
4:0 — Шенн (Шварц) — 39:30
4:1 — Лучич (Макдэвид, Каджула) — 46:09
5:1 — Апшолл (Торберн, Бродзяк) — 47:39
6:1 — Тарасенко (Шварц, Пьетранджело) — 52:21
7:1 — Шенн (Парэйко, Тарасенко) — 54:37 (5x4)
7:2 — Драйзайтль (Рассел, Ньюджент-Хопкинс) — 55:11
8:2 — Штястны (Стин, Парэйко) — 56:58
8:3 — Нурс (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) — 58:49

Филадельфия Флайерз — Ванкувер Кэнакс — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
1:0 — Проворов (Конечны, Фильппула) — 08:00
1:1 — Седин (Седин, Виртанен) — 09:42
1:2 — Бисер (Пульо, Эдлер) — 10:01
1:3 — Бисер (Седин, Седин) — 21:56 (5x4)
1:4 — Берчи (Эрикссон, Ванек) — 34:40 (5x4)
2:4 — Ворачек (Жиру, Санхайм) — 49:56
2:5 — Эрикссон (Ганье) — 59:39 (en)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 32 очка / 20 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 28/22
3. Нью-Джерси Дэвилз – 27/20
4. Коламбус Блю Джекетс – 27/21
5. Питтсбург Пингвинз – 25/22
6. Нью-Йорк Айлендерс – 24/20
7. Детройт Ред Уингз – 23/21
8. Вашингтон Кэпиталз – 23/22
9. Каролина Харрикейнз – 22/19
10. Оттава Сенаторз – 22/19
11. Нью-Йорк Рейнджерс – 22/21
12. Бостон Брюинз – 20/19
13. Филадельфия Флайерз – 20/21
14. Монреаль Канадиенс – 18/22
15. Флорида Пантерз – 16/20
16. Баффало Сэйбрз – 14/21

Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 33 очка / 22 матча
2. Виннипег Джетс – 27/20
3. Нэшвилл Предаторз – 26/20
4. Лос-Анджелес Кингз – 26/21
5. Вегас Голден Найтс – 25/19
6. Калгари Флэймз – 24/20
7. Анахайм Дакс – 23/20
8. Даллас Старз – 23/21
9. Ванкувер Кэнакс – 23/21
10. Чикаго Блэкхоукс – 22/20
11. Сан-Хосе Шаркс – 21/19
12. Колорадо Эвеланш – 21/19
13. Миннесота Уайлд – 21/20
14. Эдмонтон Ойлерз – 16/21
15. Аризона Койотс – 13/23

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НХЛ. «Каролина» разгромила «Даллас», «Калгари» и «Сент-Луис» забросили 11 шайб на двоих
НХЛ. «Торонто» обыграл «Детройт», «Лос-Анджелес» разгромил «Монреаль», «Чикаго» проиграл «Сент-Луису»
НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», «Нью-Джерси» - «Ванкувер», «Филадельфия» всухую проиграла «Чикаго» и другие результаты
НХЛ. «Коламбус» всухую обыграл «Рейнджерс», «Детройт» победил «Баффало»
НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Нью-Джерси», «Анахайм» проиграл «Нэшвиллу»
НХЛ. «Коламбус» разгромил «Баффало», «Сент-Луис» обыграл «Калгари»
НХЛ. «Сент-Луис» по буллитам одолел «Аризону», «Эдмонтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» проиграл «Тампе» и другие результаты
НХЛ. «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Даллас», «Калгари» проиграл «Айлендерс»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НХЛ. Звено форварда «Сент-Луиса» Тарасенко признано первой звездой дня
НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео)
НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Даллас» обыграл «Монреаль», «Филадельфия» проиграла «Ванкуверу»
НХЛ. Мур, Джохансен и Хенрик – звезды игрового дня
НХЛ. «Калгари» победил «Вашингтон», «Коламбус» обыграл «Баффало», «Торонто» проиграл «Аризоне» и другие результаты

Последние новости спорта

09:39 НБА. «Лейкерс» вырвали победу у «Чикаго», отыгравшись «-19» (+Видео) 90 | Баскетбол

09:10 НХЛ. Звено форварда «Сент-Луиса» Тарасенко признано первой звездой дня 86 | Хоккей

08:51 НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео) 100 | Хоккей / Видео

08:35 НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Эдмонтон», «Даллас» обыграл «Монреаль», «Филадельфия» проиграла «Ванкуверу» 86 | Хоккей

16:40 Аллан Валлеспин: Я точно не стану легкой прогулкой для Беринчика 266 | Бокс

16:17 Полиция Индии начала расследование в отношении Шараповой 243 | Теннис

15:42 Шипулин: От слухов об отстранении от ОИ не спрятаться, мы же не в изоляции живем 193 | Биатлон

15:31 Сергей Семенов: Думаю, эстафеты в Эстерсунде побежим я, Прима и Пидручный 173 | Биатлон

15:20 Дмитрий Пидручный: На Олимпиаде в основном будем готовиться к эстафете 161 | Биатлон

15:02 Поветкин: Опасаюсь, что у меня снова неожиданно найдут допинг 197 | Бокс

Все новости

ФОТО

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

Льюис Хэмилтон искупал в шампанском Усэйна Болта (Фото)

Победа Гассиева над Влодарчиком в фотографиях

Мурат Гассиев vs Кшиштоф Влодарчик: Результаты и фото взвешивания

ВИДЕО

НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко оформил «хет-трик Горди Хоу» (+Видео)

НБА. ТОП-10 игрового дня (Видео)

Боксер нокаутировал соперника за 11 секунд в титульном бою (+Видео)

Биатлон. Шушен-2017. Мужской масс-старт (Видео)

Биатлон. Шушен-2017. Женский масс-старт (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

Итоговый турнир ATP. Победа Димитрова и поражение Федерера в 1/2 финала (Видеообзор)





Топ-новости недели

Григор Димитров - чемпион Итогового турнира ATP
Итоговый турнир ATP. Континен и Пирс - победители в парном разряде
Танцоры Александра Назарова и Максим Никитин – призеры Кубка Варшавы
Итоговый турнир ATP. Димитров сломил в трех сетах сопротивление Сока и вышел в финал
Итоговый турнир ATP. Федерер не пробился в финал, проиграв Гоффену








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (343)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги