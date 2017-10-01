НХЛ. Маккиннон, Карлссон и Лундквист – звезды игрового дня

В ночь на 20 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.
НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого голевая передача и победный гол в овертайме в матче против «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ).
Второй звездой назван нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, сделавший дубль в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).
Третьей звездой игрового дня стал вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отстоявший свои ворота в неприкосновенности, отразив 20 бросков в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:0).
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