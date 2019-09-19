НХЛ. «Вегас» победил «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» всухую обыграл «Оттаву» и другие результаты

В ночь на 20 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17 голов / 20 матчей

2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/20

3. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/19

4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/21

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 12/17



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /25 передач /20 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/16/20

3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 9/19/19

4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 10/16/21

5. Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз) – 8/18/21



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 19 ноября

Анахайм Дакс — Флорида Пантерз — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Мэнсон — 18:57

2:0 — Ракелль (Вагнер, Перри) — 25:22 (5х4)

2:1 — Трочек (Яндл, Барков) — 35:26 (5х4)

3:1 — Монтур (Перри, Ватанен) — 41:30 (5х4)

3:2 — Яндл (Барков, Трочек) — 57:01 (6х5)



Вегас Голден Найтс — Лос-Анджелес Кингз — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

1:0 — Карлссон (Смит) — 00:55

2:0 — Икин (Лейпсик) — 09:21

3:0 — Карлссон (Смит) — 11:22

3:1 — Льюис (Иафалло) — 28:35

3:2 — Пирсон (Кемпе, Даути) — 51:45

4:2 — Так (Икин) — 58:58 (En)



Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 — Хейз (Фаст, Веси) — 24:46

2:0 — Грабнер (Стаал, Цуккарелло) — 44:52

3:0 — Зибанеджад (Цуккарелло) — 57:31 (en)



Детройт Ред Уингз — Колорадо Эвеланш — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

1:0 — Ларкин (Уэлле) — 14:01

1:1 — Джонсон (Бэрри, Тонинато) — 19:44

2:1 — Атанасиу (Татар) — 39:03

3:1 — Кронвалль (Нюквист) — 51:07 (5x4)

3:2 — Якупов (Уилсон, Джонсон) — 53:45 (5x4)

3:3 — Седерберг (Маккиннон, Бэрри) — 59:14 (6x5)

3:4 — Маккиннон (Ландеског) — 62:55 (3x3)



Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Айлендерс — 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

1:0 — Ахо (Терявяйнен, Фолк) — 01:50 (5x4)

2:0 — Терявяйнен (Ахо, Хэнифин) — 03:40

2:1 — Ледди — 10:44

3:1 — Линдхольм (Ди Джузеппе, Скиннер) — 17:13

4:1 — Терявяйнен (Фолк, Ахо) — 37:40 (5x4)

4:2 — Таварес (Ледди, Барзал) — 53:13 (5x4)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 32 очков / 20 матчей

2. Торонто Мэйпл Лифс – 28/21

3. Нью-Джерси Дэвилз – 25/19

4. Коламбус Блю Джекетс – 25/20

5. Питтсбург Пингвинз – 25/22

6. Нью-Йорк Айлендерс – 24/20

7. Вашингтон Кэпиталз – 23/21

8. Детройт Ред Уингз – 23/21

9. Каролина Харрикейнз – 22/19

10. Оттава Сенаторз – 22/19

11. Нью-Йорк Рейнджерс – 22/21

12. Бостон Брюинз – 20/19

13. Филадельфия Флайерз – 20/20

14. Монреаль Канадиенс – 18/21

15. Флорида Пантерз – 16/20

16. Баффало Сэйбрз – 14/20



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 31 очко / 21 матч

2. Виннипег Джетс – 27/19

3. Лос-Анджелес Кингз – 26/21

4. Вегас Голден Найтс – 25/19

5. Нэшвилл Предаторз – 24/19

6. Калгари Флэймз – 22/19

7. Чикаго Блэкхоукс – 22/20

8. Колорадо Эвеланш – 21/19

9. Анахайм Дакс – 21/19

10. Даллас Старз – 21/20

11. Ванкувер Кэнакс – 21/20

12. Сан-Хосе Шаркс – 20/18

13. Миннесота Уайлд – 20/19

14. Эдмонтон Ойлерз – 16/20

15. Аризона Койотс – 11/22