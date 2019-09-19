НХЛ. «Вегас» победил «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» всухую обыграл «Оттаву» и другие результаты

В ночь на 20 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось пять матчей.
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17 голов / 20 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 15/20
3. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 13/19
4. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/21
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 12/17
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 10 голов /25 передач /20 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 17/16/20
3. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 9/19/19
4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 10/16/21
5. Брэйден Шенн (Сент-Луис Блюз) – 8/18/21
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 19 ноября
Анахайм Дакс — Флорида Пантерз — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 — Мэнсон — 18:57
2:0 — Ракелль (Вагнер, Перри) — 25:22 (5х4)
2:1 — Трочек (Яндл, Барков) — 35:26 (5х4)
3:1 — Монтур (Перри, Ватанен) — 41:30 (5х4)
3:2 — Яндл (Барков, Трочек) — 57:01 (6х5)
Вегас Голден Найтс — Лос-Анджелес Кингз — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
1:0 — Карлссон (Смит) — 00:55
2:0 — Икин (Лейпсик) — 09:21
3:0 — Карлссон (Смит) — 11:22
3:1 — Льюис (Иафалло) — 28:35
3:2 — Пирсон (Кемпе, Даути) — 51:45
4:2 — Так (Икин) — 58:58 (En)
Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 — Хейз (Фаст, Веси) — 24:46
2:0 — Грабнер (Стаал, Цуккарелло) — 44:52
3:0 — Зибанеджад (Цуккарелло) — 57:31 (en)
Детройт Ред Уингз — Колорадо Эвеланш — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
1:0 — Ларкин (Уэлле) — 14:01
1:1 — Джонсон (Бэрри, Тонинато) — 19:44
2:1 — Атанасиу (Татар) — 39:03
3:1 — Кронвалль (Нюквист) — 51:07 (5x4)
3:2 — Якупов (Уилсон, Джонсон) — 53:45 (5x4)
3:3 — Седерберг (Маккиннон, Бэрри) — 59:14 (6x5)
3:4 — Маккиннон (Ландеског) — 62:55 (3x3)
Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Айлендерс — 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
1:0 — Ахо (Терявяйнен, Фолк) — 01:50 (5x4)
2:0 — Терявяйнен (Ахо, Хэнифин) — 03:40
2:1 — Ледди — 10:44
3:1 — Линдхольм (Ди Джузеппе, Скиннер) — 17:13
4:1 — Терявяйнен (Фолк, Ахо) — 37:40 (5x4)
4:2 — Таварес (Ледди, Барзал) — 53:13 (5x4)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 32 очков / 20 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 28/21
3. Нью-Джерси Дэвилз – 25/19
4. Коламбус Блю Джекетс – 25/20
5. Питтсбург Пингвинз – 25/22
6. Нью-Йорк Айлендерс – 24/20
7. Вашингтон Кэпиталз – 23/21
8. Детройт Ред Уингз – 23/21
9. Каролина Харрикейнз – 22/19
10. Оттава Сенаторз – 22/19
11. Нью-Йорк Рейнджерс – 22/21
12. Бостон Брюинз – 20/19
13. Филадельфия Флайерз – 20/20
14. Монреаль Канадиенс – 18/21
15. Флорида Пантерз – 16/20
16. Баффало Сэйбрз – 14/20
Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 31 очко / 21 матч
2. Виннипег Джетс – 27/19
3. Лос-Анджелес Кингз – 26/21
4. Вегас Голден Найтс – 25/19
5. Нэшвилл Предаторз – 24/19
6. Калгари Флэймз – 22/19
7. Чикаго Блэкхоукс – 22/20
8. Колорадо Эвеланш – 21/19
9. Анахайм Дакс – 21/19
10. Даллас Старз – 21/20
11. Ванкувер Кэнакс – 21/20
12. Сан-Хосе Шаркс – 20/18
13. Миннесота Уайлд – 20/19
14. Эдмонтон Ойлерз – 16/20
15. Аризона Койотс – 11/22
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