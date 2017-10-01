НХЛ. Монахан, Дюклер и Мэттюс – звезды игрового дня

В ночь на 19 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 13 матчей.



НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Калгари Флэймз» Шон Монахан, оформивший хет-трик в ворота «Филадельфии Флайерз» (5:4 ОТ).

Второй звездой назван форвард «Аризоны Койотс» Энтони Дюклер также сделавший с хет-трик в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ).

Третья звездой игрового дня стал форвард «Торонто Мэйпл Лиффс» Остон Мэттьюс отметившийся дублем в игре против «Монреаль Канадиенс» (6:0).





