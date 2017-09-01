УХЛ. 18-й тур. «Кременчук» в овертайме одержал победу над «Белым Барсом»

Сегодня, 18 ноября, в Броварах состоялся центральный матч 18-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ), где встречались лидеры турнирной таблицы – «Кременчук» принимал «Белый Барс».



В основное время команды не смогли выявить победителя (4:4) и игра перешла в овертайм.



Победу в матче «Кременчуку» принес капитан Севастьян Карпенко, который с пятака переиграл вратаря «Белого Барса».



Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 18 ноября



«Кременчук» (Кременчуг) - «Белый Барс» (Белая Церковь) - 5:4 ОТ (0:1; 3:1; 1:2; 1:0)

Шайбы: 0:1 Панов (Ромахин, Гуменюк), 14:52

0:2 Ядловский (Куцевич, Лесников), 24:25

1:2 Костюк (Козачук, Чорный), 33:48

2:2 Карпенко (Гриценко, Козачук), 37:29 (5х4)

3:2 Алексанян-Петрович (Чернышенко, Грицких), 39:52

3:3 Даниленко (Лесников, Куцевич), 55:13

4:3 Чернышенко (Красильников, Грицких), 56:35

4:4 Куцевич (Даниленко, Лесников), 56:46

5:4 Карпенко (Грицких, Чернышенко), 60:59 (5х4)



Турнирная таблица чемпионата УХЛ

1. Донбасс – 51 очко /17 матчей (забито/пропущено 123-28)

2. Белый Барс - 41/18 (101-48)

3. Кременчук – 34/17 (76-62)

4. МХК Динамо – 21/17 (73-77)

5. Галицкие Львы – 6/18 (39-93)

6. ХК Волки – 3/17 (38-131)