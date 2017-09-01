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УХЛ. 18-й тур. «Кременчук» в овертайме одержал победу над «Белым Барсом»

УХЛ. 18-й тур. «Кременчук» в овертайме одержал победу над «Белым Барсом» Фото uhl.com.uaСегодня, 18 ноября, в Броварах состоялся центральный матч 18-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ), где встречались лидеры турнирной таблицы – «Кременчук» принимал «Белый Барс». 

В основное время команды не смогли выявить победителя (4:4) и игра перешла в овертайм. 

Победу в матче «Кременчуку» принес капитан Севастьян Карпенко, который с пятака переиграл вратаря «Белого Барса».

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 18 ноября

«Кременчук» (Кременчуг) - «Белый Барс» (Белая Церковь) -  5:4 ОТ (0:1; 3:1; 1:2; 1:0)
Шайбы: 0:1 Панов (Ромахин, Гуменюк), 14:52
0:2 Ядловский (Куцевич, Лесников), 24:25
1:2 Костюк (Козачук, Чорный), 33:48
2:2 Карпенко (Гриценко, Козачук), 37:29 (5х4)
3:2 Алексанян-Петрович (Чернышенко, Грицких), 39:52
3:3 Даниленко (Лесников, Куцевич), 55:13
4:3 Чернышенко (Красильников, Грицких), 56:35
4:4 Куцевич (Даниленко, Лесников), 56:46
5:4 Карпенко (Грицких, Чернышенко), 60:59 (5х4)

Турнирная таблица чемпионата УХЛ
1. Донбасс – 51 очко /17 матчей (забито/пропущено 123-28)
2. Белый Барс - 41/18 (101-48)
3. Кременчук – 34/17 (76-62)
4. МХК Динамо – 21/17 (73-77)
5. Галицкие Львы – 6/18 (39-93)
6. ХК Волки – 3/17 (38-131)

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