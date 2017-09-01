УХЛ. 18-й тур. МХК «Динамо» дома обыграл «Галицких Львов»

Сегодня, 16 ноября, в Харькове состоялся матч 18-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между МХК «Динамо» и «Галицкими Львами». Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2. Решающим стал второй период, в котором харьковчане забросили три безответных шайбы. В первом и третьем периодах команды по разу поразили ворота друг друга.
В составе победителей хет-трик в ворота голкипера гостей Ивана Александрова оформил лучший бомбардир УХЛ Владимир Чердак (21-я, 34-я и 50-я минуты), по разу отличились Игорь Худяков (19) и Дмитрий Колядинский (22).
За «Галицких Львов» шайбы забросили Всеволод Толстушко (18) и Илья Генералов (54).
Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 16 ноября
МХК «Динамо» (Харьков) - «Галицкие Львы» (Новояворовск) - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
0:1 – Толстушко (Генералов, Дворник) – 17:53 (5х4)
1:1 – Худяков (Сиротенко) – 18:24
2:1 – Чердак (Мартышко, Максименко) - 20:26 (5х4)
3:1 – Колядинский (Максименко, Чердак) – 21:27
4:1 – Чердак (Олейник) – 33:24 (4х5)
5:1 – Чердак (Олейник) – 49:30
5:2 – Генералов (Дворник, Толстушко) - 53:11 (4х5)
Турнирная таблица чемпионата УХЛ
1. Донбасс – 51 очко /17 матчей (забито/пропущено 123-28)
2. Белый Барс - 40/17 (97-43)
3. Кременчук – 32/16 (71-58)
4. МХК Динамо – 21/17 (73-77)
5. Галицкие Львы – 6/18 (39-93)
6. ХК Волки – 3/17 (38-131)
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