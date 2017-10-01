НХЛ. Форвард «Чикаго » Артем Анисимов — первая звезда игрового дня

В ночь на 16 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артем Анисимов, который оформил первый в карьере хет-трик в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).



Второй звездой назван нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Калгари Флэймз» (8:2).



Третьей звездой дня стал форвард «Анахайма Дакс» Кевин Рой, который открыл счет в матче с «Бостон Брюинз» (4:2).