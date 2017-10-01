НХЛ. Вратарь «Миннесоты» Дубник — первая звезда игрового дня

В ночь на 15 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.
Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.
Первой звездой признан голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, который оформил шатаут, отразив все 30 бросков по своим воротам в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:0).
Второй звездой назван капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, сделавший дубль и отдавший одну голевую передачу в матче с «Вегас Годен Найтс» (8:2).
Третьей звездой дня стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Коннор Шири. Он оформил дубль в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ), забив победный гол в овертайме.
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