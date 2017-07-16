НХЛ. «Питтсбург» в овертайме одолел «Баффало», «Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес», «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты

В ночь на 15 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.



Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке в овертайме победил «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:4.

В составе победителей отличились Патрик Хернквист (20-я минута), Сидни Кросби (38) и Фил Кессел (54). Дубль оформил Конор Шири (25, 61), который стал и автором победной шайбы в овертайме.

В составе «Баффало» шайбы забросили Эвандер Кэйн (4), Сэм Райнхарт (17), Джек Айкел (21) и Бенуа Пульо (40).



«Пингвинз» одержали вторую победу в шести последних матчах. Для «Баффало» это поражение стало третьим подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает 5-е место (23 очка, 20 матчей), «Баффало» - на последнем (14 очков, 18 матчей).



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 18 матчей

2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 13/17

3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/19

4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 12/16

5. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/20



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8 голов /23 передачи /18 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16/14/18

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 10/14/19

4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 8/16/20

5. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 7/16/17



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 14 ноября

Лос-Анджелес Кингз — Ванкувер Кэнакс — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

1:0 — Пирсон — 00:23

2:0 — Копитар (Браун, Иафалло) — 03:15 (5х4)

2:1 — Седин (Эрикссон, Пульо) — 25:10

2:2 — Хорват (Бисер, Седин) — 30:00

2:3 — Берчи (Ванек, Пульо) — 44:07 (5х4)



Эдмонтон Ойлерз — Вегас Голден Найтс — 8:2 (3:0, 1:1, 4:1)

1:0 — Клефбом (Хайра, Летестю) — 06:28

2:0 — Ньюджент-Хопкинс (Марун, Строум) — 17:42

3:0 — Марун (Драйзайтль, Овитю) — 18:39

4:0 — Беннинг (Клефбом, Макдэвид) — 30:19

4:1 — Белльмар (Носек, Шмидт) — 34:41

5:1 — Макдэвид (Драйзайтль) — 40:56

5:2 — Нил (Миллер) — 41:22

6:2 — Макдэвид (Драйзайтль) — 44:58

7:2 — Ньюджент-Хопкинс (Лучич, Ларссон) — 49:50

8:2 — Летестю (Кассиан, Хайра) — 55:38



Виннипег Джетс — Аризона Койотс — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

1:0 — Копп (Куликов, Лоури) — 15:30

2:0 — Армиа (Элерс, Моррисси) — 21:43

3:0 — Литтл — 25:08

4:0 — Лоури (Майерс) — 32:39

4:1 — Голигоски (Ридер) — 45:21



Нэшвилл Предаторз — Вашингтон Кэпиталз — 6:3 (2:0, 4:3, 0:0)

1:0 — Смит (Фиала, Битетто) — 11:48

2:0 — Бонино (Йози, Ернкрок) — 17:43

2:1 — Оши (Кузнецов, Карлсон) — 24:29

2:2 — Чиассон (Коннолли, Карлсон) — 26:28

3:2 — Форсберг — 26:45

4:2 — Фиала (Экхольм) — 29:04

4:3 — Оши (Стивенсон, Бекстрем) — 29:21

5:3 — Саломяки (Сиссонс, Ирвин) — 34:06

6:3 — Экхольм (Туррис, Сиссонс) — 38:00



Миннесота Уайлд — Филадельфия Флайерз — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

1:0 — Нидеррайтер (Стаал) — 00:12

2:0 — Стаал (Гранлунд, Бродин) — 58:51 (en)

3:0 — Цукер (Дубник) — 59:23 (en)



Флорида Пантерз — Даллас Старз — 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

1:0 — Юбердо (Трочек, Дадонов) — 05:13

2:0 — Юбердо (Барков, Яндл) — 15:23

2:1 — Бенн (Радулов, Янмарк) — 17:50

2:2 — Бенн (Радулов) — 30:56

2:3 — Эли (Спецца, Ганзал) — 32:03

3:3 — Барков (Мэтисон, Яндл) — 42:55

4:3 — Трочек — 65:00 (ПБ)



Монреаль Канадиенс — Коламбус Блю Джекетс — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

0:1 — Андерсон (Нутиваара) — 02:29

1:1 — Байрон (Уэбер, Гальченюк) — 52:14

1:2 — Веренски (Аткинсон, Дубински) — 61:09



Питтсбург Пингвинз — Баффало Сэйбрз — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

0:1 — Кейн (Айкел, Райнхарт) — 03:45

0:2 — Райнхарт (Сканделла, Окпосо) — 16:53

1:2 — Хернквист (Шихэн) — 19:41

1:3 — Айкел — 20:16

2:3 — Шири (Хернквист, Мяяття) — 24:28

3:3 — Кросби (Кессел, Шульц) — 37:15

3:4 — Пульо (Райнхарт) — 39:53

4:4 — Кессел (Малкин, Коул) — 53:49

5:4 — Шири (Кросби, Летанг) — 60:16



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 30 очков / 18 матчей

2. Нью-Джерси Дэвилз – 24/17

3. Торонто Мэйпл Лифс – 24/19

4. Коламбус Блю Джекетс – 23/19

5. Питтсбург Пингвинз – 23/20

6. Оттава Сенаторз – 21/16

7. Вашингтон Кэпиталз – 21/19

8. Нью-Йорк Айлендерс – 20/17

9. Нью-Йорк Рейнджерс – 20/18

10. Каролина Харрикейнз – 18/16

11. Филадельфия Флайерз – 18/18

12. Детройт Ред Уингз – 18/18

13. Монреаль Канадиенс – 18/19

14. Бостон Брюинз – 16/16

15. Флорида Пантерз – 14/17

16. Баффало Сэйбрз – 14/18



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 27 очков / 19 матчей

2. Лос-Анджелес Кингз – 24/18

3. Виннипег Джетс – 23/17

4. Нэшвилл Предаторз – 22/17

5. Вегас Голден Найтс – 21/17

6. Сан-Хосе Шаркс – 20/16

7. Калгари Флэймз – 20/17

8. Ванкувер Кэнакс – 20/18

9. Даллас Старз – 19/18

10. Миннесота Уайлд – 18/17

11. Чикаго Блэкхоукс – 18/18

12. Колорадо Эвеланш – 17/16

13. Анахайм Дакс – 17/17

14. Эдмонтон Ойлерз – 16/18

15. Аризона Койотс – 7/20