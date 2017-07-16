НХЛ. «Питтсбург» в овертайме одолел «Баффало», «Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес», «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» и другие результаты

В ночь на 15 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось восемь матчей.
Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке в овертайме победил «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:4.
В составе победителей отличились Патрик Хернквист (20-я минута), Сидни Кросби (38) и Фил Кессел (54). Дубль оформил Конор Шири (25, 61), который стал и автором победной шайбы в овертайме.
В составе «Баффало» шайбы забросили Эвандер Кэйн (4), Сэм Райнхарт (17), Джек Айкел (21) и Бенуа Пульо (40).
«Пингвинз» одержали вторую победу в шести последних матчах. Для «Баффало» это поражение стало третьим подряд.
В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает 5-е место (23 очка, 20 матчей), «Баффало» - на последнем (14 очков, 18 матчей).
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 18 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 13/17
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/19
4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 12/16
5. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/20
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8 голов /23 передачи /18 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16/14/18
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 10/14/19
4. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 8/16/20
5. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 7/16/17
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 14 ноября
Лос-Анджелес Кингз — Ванкувер Кэнакс — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
1:0 — Пирсон — 00:23
2:0 — Копитар (Браун, Иафалло) — 03:15 (5х4)
2:1 — Седин (Эрикссон, Пульо) — 25:10
2:2 — Хорват (Бисер, Седин) — 30:00
2:3 — Берчи (Ванек, Пульо) — 44:07 (5х4)
Эдмонтон Ойлерз — Вегас Голден Найтс — 8:2 (3:0, 1:1, 4:1)
1:0 — Клефбом (Хайра, Летестю) — 06:28
2:0 — Ньюджент-Хопкинс (Марун, Строум) — 17:42
3:0 — Марун (Драйзайтль, Овитю) — 18:39
4:0 — Беннинг (Клефбом, Макдэвид) — 30:19
4:1 — Белльмар (Носек, Шмидт) — 34:41
5:1 — Макдэвид (Драйзайтль) — 40:56
5:2 — Нил (Миллер) — 41:22
6:2 — Макдэвид (Драйзайтль) — 44:58
7:2 — Ньюджент-Хопкинс (Лучич, Ларссон) — 49:50
8:2 — Летестю (Кассиан, Хайра) — 55:38
Виннипег Джетс — Аризона Койотс — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
1:0 — Копп (Куликов, Лоури) — 15:30
2:0 — Армиа (Элерс, Моррисси) — 21:43
3:0 — Литтл — 25:08
4:0 — Лоури (Майерс) — 32:39
4:1 — Голигоски (Ридер) — 45:21
Нэшвилл Предаторз — Вашингтон Кэпиталз — 6:3 (2:0, 4:3, 0:0)
1:0 — Смит (Фиала, Битетто) — 11:48
2:0 — Бонино (Йози, Ернкрок) — 17:43
2:1 — Оши (Кузнецов, Карлсон) — 24:29
2:2 — Чиассон (Коннолли, Карлсон) — 26:28
3:2 — Форсберг — 26:45
4:2 — Фиала (Экхольм) — 29:04
4:3 — Оши (Стивенсон, Бекстрем) — 29:21
5:3 — Саломяки (Сиссонс, Ирвин) — 34:06
6:3 — Экхольм (Туррис, Сиссонс) — 38:00
Миннесота Уайлд — Филадельфия Флайерз — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 — Нидеррайтер (Стаал) — 00:12
2:0 — Стаал (Гранлунд, Бродин) — 58:51 (en)
3:0 — Цукер (Дубник) — 59:23 (en)
Флорида Пантерз — Даллас Старз — 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)
1:0 — Юбердо (Трочек, Дадонов) — 05:13
2:0 — Юбердо (Барков, Яндл) — 15:23
2:1 — Бенн (Радулов, Янмарк) — 17:50
2:2 — Бенн (Радулов) — 30:56
2:3 — Эли (Спецца, Ганзал) — 32:03
3:3 — Барков (Мэтисон, Яндл) — 42:55
4:3 — Трочек — 65:00 (ПБ)
Монреаль Канадиенс — Коламбус Блю Джекетс — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
0:1 — Андерсон (Нутиваара) — 02:29
1:1 — Байрон (Уэбер, Гальченюк) — 52:14
1:2 — Веренски (Аткинсон, Дубински) — 61:09
Питтсбург Пингвинз — Баффало Сэйбрз — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
0:1 — Кейн (Айкел, Райнхарт) — 03:45
0:2 — Райнхарт (Сканделла, Окпосо) — 16:53
1:2 — Хернквист (Шихэн) — 19:41
1:3 — Айкел — 20:16
2:3 — Шири (Хернквист, Мяяття) — 24:28
3:3 — Кросби (Кессел, Шульц) — 37:15
3:4 — Пульо (Райнхарт) — 39:53
4:4 — Кессел (Малкин, Коул) — 53:49
5:4 — Шири (Кросби, Летанг) — 60:16
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 30 очков / 18 матчей
2. Нью-Джерси Дэвилз – 24/17
3. Торонто Мэйпл Лифс – 24/19
4. Коламбус Блю Джекетс – 23/19
5. Питтсбург Пингвинз – 23/20
6. Оттава Сенаторз – 21/16
7. Вашингтон Кэпиталз – 21/19
8. Нью-Йорк Айлендерс – 20/17
9. Нью-Йорк Рейнджерс – 20/18
10. Каролина Харрикейнз – 18/16
11. Филадельфия Флайерз – 18/18
12. Детройт Ред Уингз – 18/18
13. Монреаль Канадиенс – 18/19
14. Бостон Брюинз – 16/16
15. Флорида Пантерз – 14/17
16. Баффало Сэйбрз – 14/18
Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 27 очков / 19 матчей
2. Лос-Анджелес Кингз – 24/18
3. Виннипег Джетс – 23/17
4. Нэшвилл Предаторз – 22/17
5. Вегас Голден Найтс – 21/17
6. Сан-Хосе Шаркс – 20/16
7. Калгари Флэймз – 20/17
8. Ванкувер Кэнакс – 20/18
9. Даллас Старз – 19/18
10. Миннесота Уайлд – 18/17
11. Чикаго Блэкхоукс – 18/18
12. Колорадо Эвеланш – 17/16
13. Анахайм Дакс – 17/17
14. Эдмонтон Ойлерз – 16/18
15. Аризона Койотс – 7/20
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