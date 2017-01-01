УХЛ. 17-й тур. «Донбас» рагромил «Галицких Львов», «Белый Барс» обыграл «МХК «Динамо»

Вчера, 14 ноября, состоялись два матча 17-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.



«Белый Барс» в гостях уверенно обыграл харьковский МХК «Динамо». Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей.

В составе победителей дубли оформили Евгений Тимченко, Никита Лесников и Руслан Ромащенко, по разу отличились Александр Воронин и Иван Панов.

За «Белый Барс» две шайбы забросил Никита Олейник, одну – Руслан Максименко.



Во втором матче игрового дня «Донбасс» в домашнем матче не оставил шансов «Галицким Львам», забросив в их ворота одиннадцать безответных.



Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 14 ноября

МХК «Динамо»(Харьков) - «Белый Барс» (Белая Церковь) - 3:8 (0:3; 0:2; 3:3)

Шайбы:

0:1 Тимченко (Ромащенко), 00:38

0:2 Лесников (Ядловский), 03:12

0:3 Ромащенко (Тимченко), 06:51

0:4 Лесников, 34:10

0:5 Воронин (Тимченко), 35:44

1:5 Олейник (Чердак), 41:39

1:6 Тимченко (Ромащенко), 42:49 (5х4)

2:6 Олейник (Чердак), 45:22 (5х4)

2:7 Панов (Гуменюк, Тимченко), 52:04

3:7 Максименко (Чердак, Олейник), 53:21 (5х4)

3:8 Ромащенко (Тимченко), 53:29



«Донбасс» (Донецк) - «Галицкие Львы» (Новояворовск) – 11:0 (2:0, 5:0, 4:0)

Шайбы:

1:0 Захаров (Савченко), 04:21

2:0 Новиков (Ворона, Свищев), 09:54

3:0 Коваленко (Рубан, Мостовой), 24:11

4:0 Луговой (Коренчук, Захаров), 25:31

5:0 Захаров (Влад), 25:38

6:0 Коренчук (Александров), 29:51 (5х4)

7:0 Коваленко (Рубан), 38:53

8:0 Захаров (Костиков, Савченко), 42:28

9:0 Коренчук (Луговой, Матвиенко), 45:24

10:0 Влад (Костиков), 45:42

11:0 Влад (Коваленко, Шпак), 53:25



Турнирная таблица чемпионата УХЛ

1. Донбасс – 51 очко /17 матчей (забито/пропущено 123-28)

2. Белый Барс - 40/17 (97-43)

3. Кременчук – 29/15 (66-57)

4. МХК Динамо – 18/16 (68-75)

5. Галицкие Львы – 6/17 (37-88)

6. ХК Волки – 3/16 (37-126)