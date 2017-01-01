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УХЛ. 17-й тур. «Донбас» рагромил «Галицких Львов», «Белый Барс» обыграл «МХК «Динамо»

УХЛ. 17-й тур. «Донбас» раз громил «Галицких Львов», «Белый Барс» обыграл «МХК «Динамо». Фото hcdonbass.comВчера, 14 ноября, состоялись два матча 17-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

«Белый Барс»  в гостях уверенно обыграл харьковский МХК «Динамо». Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей.
В составе победителей дубли оформили Евгений Тимченко, Никита Лесников и Руслан Ромащенко, по разу отличились Александр Воронин и Иван Панов.  
За «Белый Барс» две шайбы забросил Никита Олейник, одну – Руслан Максименко.

Во втором матче игрового дня «Донбасс» в домашнем матче не оставил шансов «Галицким Львам», забросив в их ворота  одиннадцать безответных.

Украинская хоккейная лига (УХЛ). Регулярный чемпионат-2017/18. 14 ноября
МХК «Динамо»(Харьков) - «Белый Барс» (Белая Церковь) - 3:8 (0:3; 0:2; 3:3)
Шайбы:
0:1 Тимченко (Ромащенко), 00:38
0:2 Лесников (Ядловский), 03:12
0:3 Ромащенко (Тимченко), 06:51
0:4 Лесников, 34:10
0:5 Воронин (Тимченко), 35:44
1:5 Олейник (Чердак), 41:39
1:6 Тимченко (Ромащенко), 42:49 (5х4)
2:6 Олейник (Чердак),  45:22 (5х4)
2:7 Панов (Гуменюк, Тимченко), 52:04
3:7 Максименко (Чердак, Олейник), 53:21 (5х4)
3:8 Ромащенко (Тимченко), 53:29

«Донбасс» (Донецк) - «Галицкие Львы» (Новояворовск) – 11:0 (2:0, 5:0, 4:0)
Шайбы:
1:0 Захаров (Савченко), 04:21
2:0 Новиков (Ворона, Свищев), 09:54
3:0 Коваленко (Рубан, Мостовой), 24:11
4:0 Луговой (Коренчук, Захаров), 25:31
5:0 Захаров (Влад), 25:38
6:0 Коренчук (Александров), 29:51 (5х4)
7:0 Коваленко (Рубан), 38:53
8:0 Захаров (Костиков, Савченко),  42:28
9:0 Коренчук (Луговой, Матвиенко), 45:24
10:0 Влад (Костиков), 45:42
11:0 Влад (Коваленко, Шпак), 53:25

Турнирная таблица чемпионата УХЛ
1. Донбасс – 51 очко /17 матчей (забито/пропущено 123-28)
2. Белый Барс - 40/17 (97-43)
3. Кременчук – 29/15 (66-57)
4. МХК Динамо – 18/16 (68-75)
5. Галицкие Львы – 6/17 (37-88)
6. ХК Волки – 3/16 (37-126)

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