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НХЛ. Терявяйнен, Янковски и Ахо - звезды игрового дня

Каролина Харрикейнз — Даллас Старз (5:1). Теуво Терявяйнен #86 (Каролина) – первая звезла игрового дня в НХЛВ ночь на 14 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.

«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче нанесла поражение «Даллас Старз» со счетом 5:1. 

«Калгари Флэймз» на домашней арене обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 7:4.

Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового  дня.

Первой звездой признан форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Далласом».

Второй звездой назван нападающий «Калгари» Марк Янковски, сделавший дубль и голевую передачу  в игре с «Сент-Луисом».

Третьей звездой дня стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Далласом».

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