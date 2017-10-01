НХЛ. Терявяйнен, Янковски и Ахо - звезды игрового дня

В ночь на 14 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.



«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче нанесла поражение «Даллас Старз» со счетом 5:1.



«Калгари Флэймз» на домашней арене обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 7:4.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Далласом».



Второй звездой назван нападающий «Калгари» Марк Янковски, сделавший дубль и голевую передачу в игре с «Сент-Луисом».



Третьей звездой дня стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Далласом».