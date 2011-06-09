НХЛ. «Каролина» разгромила «Даллас», «Калгари» и «Сент-Луис» забросили 11 шайб на двоих

В ночь на 14 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.



«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче нанесла поражение «Даллас Старз» со счетом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Теуво Терявяйнен, также отличились Себастьян Ахо и Джефф Скиннер.

У гостей единственную шайбу забросил Александр Радулов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает 10-е место (18 очков, 16 матчей), «Даллас» на Западе на 8-м месте (18 очков, 17 матчей).



«Калгари Флэймз» на домашней арене обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 7:4.

В составе победителей дублем отметился Марк Янковски (5-я и 14-я минуты), по одной шайбе забросили Сэм Беннетт (46), Майкл Ферланд (53), Крис Верстиг (55), Джонни Годро (58) и Михаэль Фролик (59).

У гостей две шайбы забросил Владимир Тарасенко(4, 53), также отличились Джейден Шварц (17) и Александер Стин (52).

«Сент-Луис» - лидер Западной конференции (27 очков, 19 матчей), «Калгари» на 7-м месте (20 очков, 17 матчей).



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 18 матчей

2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 13/17

3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/18

4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 12/16

5. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/19



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 14 передач / 18 матчей

2. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8/22/18

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 10/14/19

4. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 7/16/17

5. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 5/18/16



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 13 ноября

Каролина Харрикейнз — Даллас Старз — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

1:0 — Ахо (Стаал, Терявяйнен) — 08:07

1:1 — Радулов (Сегин, Бенн) — 28:44 (5x4)

2:1 — Терявяйнен (Стаал, Ахо) — 42:39 (5x4)

3:1 — Терявяйнен (Слэвин, Стаал) — 46:51

4:1 — Терявяйнен (Стаал, Ахо) — 49:44

5:1 — Скиннер (ван Римсдайк, Линдхольм) — 59:57

Вратари: Дарлинг - Бишоп

Броски: 28 (9-10-9) – 26 (9-6-11)

Штраф: 6 (4-2-0) – 8 (2-4-2)



Калгари Флэймз — Сент-Луис Блюз — 7:4 (2:2, 0:0, 5:2)

0:1 — Тарасенко (Парэйко, Штястны) — 03:32 (4x4)

1:1 — Янковски (Ткачук) — 04:54 (4x4);

2:1 — Янковски (Ягр, Беннетт) — 13:45

2:2 — Шварц (Стин, Шенн) — 16:21 (5x4)

3:2 — Беннетт (Янковски) — 45:39

3:3 — Стин (Штястны, Эдмундсон) — 51:46

4:3 — Ферланд (Годро, Броди) — 52:31 (5x4)

4:4 — Тарасенко (Шварц, Шенн) — 52:43

5:4 — Верстиг (Брауэр, Лазар) — 54:29

6:4 — Годро (Джиордано) — 58:00

7:4 — Фролик (Ткачук, Баклунд) — 58:57 (en)

Вратари: Смит (00:00-20:00), Лек (20:00 – 60:00)

Броски: 37 (12-8-17) – 24 (9-4-11_

Штраф: 6 (4-0-2) – 10 (2-2-6)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 30 очков / 18 матчей

2. Нью-Джерси Дэвилз – 24/17

3. Торонто Мэйпл Лифс – 24/19

4. Оттава Сенаторз – 21/16

5. Коламбус Блю Джекетс – 21/18

6. Вашингтон Кэпиталз – 21/18

7. Питтсбург Пингвинз – 21/19

8. Нью-Йорк Айлендерс – 20/17

9. Нью-Йорк Рейнджерс – 20/18

10. Каролина Харрикейнз – 18/16

11. Филадельфия Флайерз – 18/17

12. Детройт Ред Уингз – 18/18

13. Монреаль Канадиенс – 17/18

14. Бостон Брюинз – 16/16

15. Баффало Сэйбрз – 13/17

16. Флорида Пантерз – 12/16



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 27 очков / 19 матчей

2. Лос-Анджелес Кингз – 24/17

3. Вегас Голден Найтс – 21/16

4. Виннипег Джетс – 21/16

5. Сан-Хосе Шаркс – 20/16

6. Нэшвилл Предаторз – 20/16

7. Калгари Флэймз – 20/17

8. Даллас Старз – 18/17

9. Ванкувер Кэнакс – 18/17

10. Чикаго Блэкхоукс – 18/18

11. Колорадо Эвеланш – 17/16

12. Анахайм Дакс – 17/17

13. Миннесота Уайлд – 16/16

14. Эдмонтон Ойлерз – 14/17

15. Аризона Койотс – 7/19