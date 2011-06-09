НХЛ. «Каролина» разгромила «Даллас», «Калгари» и «Сент-Луис» забросили 11 шайб на двоих

В ночь на 14 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.
«Каролина Харрикейнз» в домашнем матче нанесла поражение «Даллас Старз» со счетом 5:1.
В составе победителей хет-трик оформил Теуво Терявяйнен, также отличились Себастьян Ахо и Джефф Скиннер.
У гостей единственную шайбу забросил Александр Радулов.
В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает 10-е место (18 очков, 16 матчей), «Даллас» на Западе на 8-м месте (18 очков, 17 матчей).
«Калгари Флэймз» на домашней арене обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 7:4.
В составе победителей дублем отметился Марк Янковски (5-я и 14-я минуты), по одной шайбе забросили Сэм Беннетт (46), Майкл Ферланд (53), Крис Верстиг (55), Джонни Годро (58) и Михаэль Фролик (59).
У гостей две шайбы забросил Владимир Тарасенко(4, 53), также отличились Джейден Шварц (17) и Александер Стин (52).
«Сент-Луис» - лидер Западной конференции (27 очков, 19 матчей), «Калгари» на 7-м месте (20 очков, 17 матчей).
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 18 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 13/17
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/18
4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 12/16
5. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/19
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 14 передач / 18 матчей
2. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8/22/18
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 10/14/19
4. Джонни Годро (Калгари Флэймз) – 7/16/17
5. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 5/18/16
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 13 ноября
Каролина Харрикейнз — Даллас Старз — 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
1:0 — Ахо (Стаал, Терявяйнен) — 08:07
1:1 — Радулов (Сегин, Бенн) — 28:44 (5x4)
2:1 — Терявяйнен (Стаал, Ахо) — 42:39 (5x4)
3:1 — Терявяйнен (Слэвин, Стаал) — 46:51
4:1 — Терявяйнен (Стаал, Ахо) — 49:44
5:1 — Скиннер (ван Римсдайк, Линдхольм) — 59:57
Вратари: Дарлинг - Бишоп
Броски: 28 (9-10-9) – 26 (9-6-11)
Штраф: 6 (4-2-0) – 8 (2-4-2)
Калгари Флэймз — Сент-Луис Блюз — 7:4 (2:2, 0:0, 5:2)
0:1 — Тарасенко (Парэйко, Штястны) — 03:32 (4x4)
1:1 — Янковски (Ткачук) — 04:54 (4x4);
2:1 — Янковски (Ягр, Беннетт) — 13:45
2:2 — Шварц (Стин, Шенн) — 16:21 (5x4)
3:2 — Беннетт (Янковски) — 45:39
3:3 — Стин (Штястны, Эдмундсон) — 51:46
4:3 — Ферланд (Годро, Броди) — 52:31 (5x4)
4:4 — Тарасенко (Шварц, Шенн) — 52:43
5:4 — Верстиг (Брауэр, Лазар) — 54:29
6:4 — Годро (Джиордано) — 58:00
7:4 — Фролик (Ткачук, Баклунд) — 58:57 (en)
Вратари: Смит (00:00-20:00), Лек (20:00 – 60:00)
Броски: 37 (12-8-17) – 24 (9-4-11_
Штраф: 6 (4-0-2) – 10 (2-2-6)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 30 очков / 18 матчей
2. Нью-Джерси Дэвилз – 24/17
3. Торонто Мэйпл Лифс – 24/19
4. Оттава Сенаторз – 21/16
5. Коламбус Блю Джекетс – 21/18
6. Вашингтон Кэпиталз – 21/18
7. Питтсбург Пингвинз – 21/19
8. Нью-Йорк Айлендерс – 20/17
9. Нью-Йорк Рейнджерс – 20/18
10. Каролина Харрикейнз – 18/16
11. Филадельфия Флайерз – 18/17
12. Детройт Ред Уингз – 18/18
13. Монреаль Канадиенс – 17/18
14. Бостон Брюинз – 16/16
15. Баффало Сэйбрз – 13/17
16. Флорида Пантерз – 12/16
Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 27 очков / 19 матчей
2. Лос-Анджелес Кингз – 24/17
3. Вегас Голден Найтс – 21/16
4. Виннипег Джетс – 21/16
5. Сан-Хосе Шаркс – 20/16
6. Нэшвилл Предаторз – 20/16
7. Калгари Флэймз – 20/17
8. Даллас Старз – 18/17
9. Ванкувер Кэнакс – 18/17
10. Чикаго Блэкхоукс – 18/18
11. Колорадо Эвеланш – 17/16
12. Анахайм Дакс – 17/17
13. Миннесота Уайлд – 16/16
14. Эдмонтон Ойлерз – 14/17
15. Аризона Койотс – 7/19
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