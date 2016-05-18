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НХЛ. «Вашингтон» по буллитам одолел «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты

НХЛ. «Вашингтон» по буллитам одолел «Эдмонтон», «Лос-Анджелае» проиграл «Сан-Хосе» и другие результатыВ ночь на 13 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.

«Сан-Хосе Шаркс» в гостях нанес поражение «Лос-Анжелес Кингс» со счетом 2:1.
Счет в матче открыл форвард «Лос-Анжелеса» Дастин Браун (9-я минута). В третьем периоде Мелкер Карлссон (46) сравнял счет, а Джоэл Уорд (53) принес «акулам» победу.
 Западной конференции «Лос-Анжелес» занимает второе место (24-очка, 17 матчей)), «Сан-Хосе» находится на пятом месте (20 очков, 16 матчей).

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене в серии буллитов одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1.
В составе победителей отличился Дмитрий Орлов (46-я минута). Автором победного буллита стал Оши.
У гостей шайбу забросил Джуджхар Хайра (42).
В Восточной конференции «Кэпиталз» занимают 6-е место (21 очко, 18 матчей), «Эдмонтон» на Западе – предпоследний, 14-й (14 очков, 17 матчей).

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 18 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 13/17
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/18
4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 12/16
5. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/19

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 14 передач / 18 матчей
2. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8/22/18
3. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 5/18/16
4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 9/13/18
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/15/19

Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 12 ноября
Лос-Анжелес Кингс — Сан-Хосе Шаркс — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
1:0 — Браун (Даути, Копитар) — 8:30
1:1 — Карлссон (Кутюр) — 45:42
1:2 — Уорд (Райан, Гудроу) — 52:50

Вашингтон Кэпиталз — Эдмонтон Ойлерз — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Хайра (Пакаринен, Строум) — 41:32
1:1 — Орлов (Уилсон, Боуи) — 45:14
2:1 — Оши — 65:00 (ПБ)

Анахайм Дакс — Тампа-Бэй Лайтнинг – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 — Наместников (Кучеров, Стэмкос) — 29:12 (5x4)
1:1 — Сильверберг (Вагнер, Кольяно) — 43:48
1:2 — Браун (Куниц, Кэллахэн) — 47:18

Чикаго Блэкхоукс — Нью-Джерси Дэвилз — 5:7 (4:2, 4:4, 0:1)
1:0 — Анисимов (Рутта, Кейн) — 00:41
1:1 — Вуд (Стэффорд, Холл) — 03:40 (5x4)
2:1 — Дебринкэт (Шмальц) — 13:41 (4x4)
3:1 — Рутта — 16:39 (5x4)
4:1 — Керо (Боума) — 17:01
4:2 — Вуд (Заха, Сантини) — 17:37
4:3 — Грин (Ноэсен, Коулман) — 23:07
4:4 — Хишир — 26:52
4:5 — Холл (Хишир, Грин) — 32:15
4:6 — Гиббонс (Вуд) — 37:05
5:6 — Кейн (Рутта, Шмальц) — 39:57 (5x4)
5:7 — Вуд (Братт, Хишир) — 42:21 (5x4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 30 очков / 18 матчей
2. Нью-Джерси Дэвилз – 22/17
3. Торонто Мэйпл Лифс – 24/19
4. Оттава Сенаторз – 21/16
5. Коламбус Блю Джекетс – 21/18
6. Вашингтон Кэпиталз – 21/18
7. Питтсбург Пингвинз – 21/19
8. Нью-Йорк Айлендерс – 20/17
9. Нью-Йорк Рейнджерс – 20/18
10. Филадельфия Флайерз – 18/17
11. Детройт Ред Уингз – 18/18
12. Монреаль Канадиенс – 17/18
13. Каролина Харрикейнз – 16/15
14. Бостон Брюинз – 16/16
15. Баффало Сэйбрз – 13/17
16. Флорида Пантерз – 12/16

Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 27 очков / 18 матчей
2. Лос-Анджелес Кингз – 24/17
3. Вегас Голден Найтс – 21/16
4. Виннипег Джетс – 21/16
5. Сан-Хосе Шаркс – 20/16
6. Нэшвилл Предаторз – 20/16
7. Даллас Старз – 18/16
8. Калгари Флэймз – 18/16
9. Чикаго Блэкхоукс – 18/17
10. Ванкувер Кэнакс – 18/17
11. Колорадо Эвеланш – 17/16
12. Анахайм Дакс – 17/17
13. Миннесота Уайлд – 16/16
14. Эдмонтон Ойлерз – 14/17
15. Аризона Койотс – 7/19

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