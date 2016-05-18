НХЛ. «Вашингтон» по буллитам одолел «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе» и другие результаты

В ночь на 13 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось четыре матча.



«Сан-Хосе Шаркс» в гостях нанес поражение «Лос-Анжелес Кингс» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл форвард «Лос-Анжелеса» Дастин Браун (9-я минута). В третьем периоде Мелкер Карлссон (46) сравнял счет, а Джоэл Уорд (53) принес «акулам» победу.

Западной конференции «Лос-Анжелес» занимает второе место (24-очка, 17 матчей)), «Сан-Хосе» находится на пятом месте (20 очков, 16 матчей).



«Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене в серии буллитов одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1.

В составе победителей отличился Дмитрий Орлов (46-я минута). Автором победного буллита стал Оши.

У гостей шайбу забросил Джуджхар Хайра (42).

В Восточной конференции «Кэпиталз» занимают 6-е место (21 очко, 18 матчей), «Эдмонтон» на Западе – предпоследний, 14-й (14 очков, 17 матчей).



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 18 матчей

2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 13/17

3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/18

4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 12/16

5. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/19



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 14 передач / 18 матчей

2. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8/22/18

3. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 5/18/16

4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 9/13/18

5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/15/19



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 12 ноября

Лос-Анжелес Кингс — Сан-Хосе Шаркс — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

1:0 — Браун (Даути, Копитар) — 8:30

1:1 — Карлссон (Кутюр) — 45:42

1:2 — Уорд (Райан, Гудроу) — 52:50



Вашингтон Кэпиталз — Эдмонтон Ойлерз — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Хайра (Пакаринен, Строум) — 41:32

1:1 — Орлов (Уилсон, Боуи) — 45:14

2:1 — Оши — 65:00 (ПБ)



Анахайм Дакс — Тампа-Бэй Лайтнинг – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 — Наместников (Кучеров, Стэмкос) — 29:12 (5x4)

1:1 — Сильверберг (Вагнер, Кольяно) — 43:48

1:2 — Браун (Куниц, Кэллахэн) — 47:18



Чикаго Блэкхоукс — Нью-Джерси Дэвилз — 5:7 (4:2, 4:4, 0:1)

1:0 — Анисимов (Рутта, Кейн) — 00:41

1:1 — Вуд (Стэффорд, Холл) — 03:40 (5x4)

2:1 — Дебринкэт (Шмальц) — 13:41 (4x4)

3:1 — Рутта — 16:39 (5x4)

4:1 — Керо (Боума) — 17:01

4:2 — Вуд (Заха, Сантини) — 17:37

4:3 — Грин (Ноэсен, Коулман) — 23:07

4:4 — Хишир — 26:52

4:5 — Холл (Хишир, Грин) — 32:15

4:6 — Гиббонс (Вуд) — 37:05

5:6 — Кейн (Рутта, Шмальц) — 39:57 (5x4)

5:7 — Вуд (Братт, Хишир) — 42:21 (5x4)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 30 очков / 18 матчей

2. Нью-Джерси Дэвилз – 22/17

3. Торонто Мэйпл Лифс – 24/19

4. Оттава Сенаторз – 21/16

5. Коламбус Блю Джекетс – 21/18

6. Вашингтон Кэпиталз – 21/18

7. Питтсбург Пингвинз – 21/19

8. Нью-Йорк Айлендерс – 20/17

9. Нью-Йорк Рейнджерс – 20/18

10. Филадельфия Флайерз – 18/17

11. Детройт Ред Уингз – 18/18

12. Монреаль Канадиенс – 17/18

13. Каролина Харрикейнз – 16/15

14. Бостон Брюинз – 16/16

15. Баффало Сэйбрз – 13/17

16. Флорида Пантерз – 12/16



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 27 очков / 18 матчей

2. Лос-Анджелес Кингз – 24/17

3. Вегас Голден Найтс – 21/16

4. Виннипег Джетс – 21/16

5. Сан-Хосе Шаркс – 20/16

6. Нэшвилл Предаторз – 20/16

7. Даллас Старз – 18/16

8. Калгари Флэймз – 18/16

9. Чикаго Блэкхоукс – 18/17

10. Ванкувер Кэнакс – 18/17

11. Колорадо Эвеланш – 17/16

12. Анахайм Дакс – 17/17

13. Миннесота Уайлд – 16/16

14. Эдмонтон Ойлерз – 14/17

15. Аризона Койотс – 7/19