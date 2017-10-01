НХЛ. Хоффман, Нэш и Террис - звезды игрового дня

В ночь на 12 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Майк Хоффман, сделавший дубль в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3).



Второй звездой назван нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш, оформивший дубль в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (4:2).



Третьей звездой дня стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Кайл Террис, который в первом матче за новый клуб набрал 2 (1+1) очка в поединке против «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б).





