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НХЛ. Хоффман, Нэш и Террис - звезды игрового дня

Форвард «Оттавы Сенаторз» Майк Хоффман #68 - первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 12 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.

Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового  дня.

Первой звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Майк Хоффман, сделавший дубль в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:3).

Второй звездой назван нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш, оформивший дубль в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (4:2).

Третьей звездой дня стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Кайл Террис, который в первом матче за новый клуб набрал

2 (1+1) очка в поединке против «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б).


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