НХЛ. «Нэшвилл» по буллитам одолел «Питтсбург», «Коламбус» - «Детройт», «Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» и другие результаты

В ночь на 12 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.
Действующий чемпион лиги «Питтсбург Пингвинз» в гостях уступил по буллитам «Нэшвилл Предаторз»— 4:5.
В составе победителей отличились Кайл Туррис (23-я минута), Пи Кей Суббэн (24), Крэйг Смит (26) и Калле Ернкрок (45). Автором победного буллита стал Филип Форсберг.
У гостей шайбы забросили Брайан Раст (12), Фил Кессел (33), Джейк Гюнцель (43) и Брайан Дюмулин (48).
«Пингвинз» потерпели второе поражение подряд и четвертое в последних пяти матчах, «Предатоз» продлили свою победную серию до четырех матчей.
В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает 6-е место (21 очко, 19 матчей), «Нэшвилл» на Западе – 5-й (20 очков, 16 матчей).
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 17 матчей
2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/17
3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 13/17
4. Марк Стоун (Оттава Сенаторз) – 12/16
5. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/19
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 16 голов / 13 передач / 17 матчей
2. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 8/21/17
3. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 5/18/16
4. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 9/13/18
5. Фил Кессел (Питтсбург Пингвинз) – 7/15/19
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 11 ноября
Нэшвилл Предаторз — Питтсбург Пингвинз — 5:4 Б (0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0)
0:1 — Раст (Летанг) — 11:58 (4x5)
1:1 — Туррис (Саломяки) — 22:01
2:1 — Суббэн (Форсберг, Арвидссон) — 23:52 (5x4)
3:1 — Смит (Форсберг, Джохансен) — 25:29 (5x4)
3:2 — Кессел (Малкин, Летанг) — 32:27
3:3 — Гюнцель (Шульц) — 42:27
4:3 — Ернкрок (Туррис, Смит) — 44:46
4:4 — Дюмулин (Шири, Кессел) — 47:43
5:4 — Форсберг — 65:00 ( ПБ)
Детройт Ред Уингз — Коламбус Блю Джекетс — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Панарин (Бьеркстранд, Савар) — 01:07;
1:1 — Атанасиу (Кронвалль, Татар) — 46:11;
1:2 — Джонсон — 65:00 (ПБ)
Сент-Луиз Блюз — Нью-Йорк Айлендерс — 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
0:1 — Таварес (Ли) — 03:21
0:2 — Цизикас (Ледди) — 10:07
0:3 — Эберле (Лэдд) — 13:18
0:4 — Хо-Сэнг (Куин, Ледди) — 23:35
1:4 — Шенн (Шварц, Данн) — 31:31 (4x4)
2:4 — Апшолл (Бортуццо, Бродзяк) — 46:41
2:5 — Ли (Пелеч, де Хаан) — 55:33 (5x5)
Филадельфия Флайерз — Миннесота Уайлд — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Цукер (Дамба, Нидеррайтер) — 41:08
Аризона Койотс — Виннипег Джетс — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
1:0 — Риналдо (Голигоски, Степан) — 14:33
1:1 — Хендрикс — 34:04
1:2 — Шайфли (Уилер, Лайне) — 42:31 (5x4)
1:3 — Коннор (Шайфли, Уилер) — 48:01
1:4 — Лайне — 59:43 (en)
Сан-Хосе Шаркс — Ванкувер Кэнакс — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
1:0 — Гертл (Браун, Карлссон) — 00:48
2:0 — Кутюр (Гертл) — 35:59 (4x5)
3:0 — Кутюр (Уорд, Райан) — 58:19 (en)
4:0 — Тирни — 59:21 (en)
5:0 — Тирни — 59:47 (бул)
Монреаль Канадиенс — Баффало Сэйбрз — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
0:1 — О'Райлли — 19:54 (5x4);
1:1 — Шоу (Друен, Пачьоретти) — 41:01 (5x4);
2:1 — Пачьоретти (Дано) — 63:08 (3x3)
Бостон Брюинз — Торонто Мэйпл Лифс — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
0:1 — Марнер — 08:52
0:2 — Ван Римсдайк (Кадри, Райлли) — 14:16 (5x4)
1:2 — Ватрано (Круг, Миллер) — 15:18
1:3 — Райлли (Ван Римсдайк, Марнер) — 46:52
1:4 — Марло (Хайман, Комаров) — 58:13 (en)
Нью-Джерси Дэвилз — Флорида Пантерз — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 — Сиверсон (Хейз) — 05:59
2:0 — Палмьери (Батчер, Хишир) — 24:58 (5x3)
2:1 — Бьюгстад (Мэтисон) — 27:20
Каролина Харрикейнз — Чикаго Блэкхоукс — 3:4 (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
1:0 — Макгинн (Райан, Уильямс) — 06:53
2:0 — Скиннер — 09:01
2:1 — Дебринкэт (Тэйвз, Паник) — 27:34
3:1 — Макгинн (Райан) — 29:58
3:2 — Дебринкэт (Кейн, Керо) — 43:16
3:3 — Форслинг (Сибрук, Паник) — 51:29
3:4 — Саад (Дебринкэт, Форслинг) — 61:44 (3x3)
Нью-Йорк Рейнджерс — Эдмонтон Ойлерз — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
1:0 – 12 Нэш (Зукарелло-Асен, Хэйс) - 12:19
1:1 – 16 Пулюярви (Нерс, Нюджент-Хопкинс) – 16:26
1:2 – 30 Макдэвид (Лучич, Клефбом) – 30:06 (5х4)
2:2 – 35 Бучневич (Зукарелло-Асен, Шаттенкирк) – 35:10
3:2 – 38 Нэш (Макдона, Шей) – 38:53 (5х4)
4:2 – 59 Грабнер (Фаст) – 19:58
Оттава Сенаторз — Колорадо Эвеланш — 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
0:1 – Комо (Джонсон, Барберио) - 13:13 (4х5)
1:1 – Хоффман (Карлссон, Брассар) – 20:12 (5х4)
1:2 – Керфут (Андригетто, Джонсон) – 28:34 (5х4)
2:2 – Стоун (Карлссон) – 29:16
2:3 – Андригетто (Керфут, Миронов) – 30:36
3:3 – Одуя (Пажо, Томпсон) – 47:01
4:3 – Хоффман – 53:23 (5х4)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 28 очков / 17 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 24/19
3. Нью-Джерси Дэвилз – 22/16
4. Оттава Сенаторз – 21/16
5. Коламбус Блю Джекетс – 21/18
6. Питтсбург Пингвинз – 21/19
7. Нью-Йорк Айлендерс – 20/17
8. Нью-Йорк Рейнджерс – 20/18
9. Вашингтон Кэпиталз – 19/17
10. Филадельфия Флайерз – 18/17
11. Детройт Ред Уингз – 18/18
12. Монреаль Канадиенс – 17/18
13. Каролина Харрикейнз – 16/15
14. Бостон Брюинз – 16/16
15. Баффало Сэйбрз – 13/17
16. Флорида Пантерз – 12/16
Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 27 очков / 18 матчей
2. Лос-Анджелес Кингз – 24/16
3. Вегас Голден Найтс – 21/16
4. Виннипег Джетс – 21/16
5. Нэшвилл Предаторз – 20/16
6. Сан-Хосе Шаркс – 18/15
7. Даллас Старз – 18/16
8. Калгари Флэймз – 18/16
9. Чикаго Блэкхоукс – 18/17
10. Ванкувер Кэнакс – 18/17
11. Колорадо Эвеланш – 17/16
12. Анахайм Дакс – 17/16
13. Миннесота Уайлд – 16/16
14. Эдмонтон Ойлерз – 13/16
15. Аризона Койотс – 7/19
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