НХЛ. Стоун, Стаал и ван Римсдайк - звезды игрового дня

В ночь на 11 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось семь матчей.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Марк Стоун, сделавший дубль в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).



Второй звездой назван нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, оформивший дубль в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).



Третьей звездой дня стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джеймс ван Римсдайк, забросивший две шайбы в ворота «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ).