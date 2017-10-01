НХЛ. Наместников, Веси и Андерсен - звезды игрового дня

В ночь на 9 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.
Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.
Первой звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников. На его счету две заброшенные шайбы и голевая передача в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1).
Второй звездой назван форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, который в течение 29 сеукнд оформил дубль в ворота «Бостон Брюинз» (4:2).
Третьей звездой дня стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, отразивший 35 бросков из 37-ми в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2).
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