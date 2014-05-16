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НХЛ. «Тампа» разгромила «Сан-Хосе», «Торонто» обыграл «Миннесоту», «Бостон» проиграл «Рейнджерс»

Рейнджерс — Бостон ( 4:2). Джимми Веси #26 (Рейнджерс)В ночь на 9 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях разгромила «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:1. «Тампа» одержала вторую победу подряд и прервала победную серию «Шаркс» из четырех матчей. В составе победителей дубль оформил Владислав Наместников.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился Джимми Веси. Эта победа стала для «Рейнджерс» пятой подряд. «Бостон» потерпел третье поражение в последних пяти матчах.

«Торонто Мэйпл Лифс» на домашней арене одержал победу над «Миннесотой Уайлд» со счетом 4:2. Для «Миннесоты» это третье поражение подряд, для «Торонто» - вторая победа после двух поражений.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 15 голов / 16 матчей
2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/16
3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 12/15
 4. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/17
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/16

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 7 голов / 20 передач / 16 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 15/11/16
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 9/12/16
4. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 5/16/14
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/9/16
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 8 ноября
Нью-Йорк Рейнджерс — Бостон Брюинз — 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
1:0 — Бучневич (Макдона, Грабнер) — 09:53
1:1 — Пастрняк (Бержерон, Бьорк) — 10:14
2:1 — Веси (Бучневич, Зибанеджад) — 14:41
3:1 — Веси (Шаттенкирк, Деарне) — 15:10
3:2 — Бержерон (Пастрняк, Круг) — 46:44
4:2 — Нэш (Макдона) — 59:52 (en)

Торонто Мэйпл Лифс — Миннесота Уайлд — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
1:0 — Кадри (Нюландер, Райлли) — 12:56
1:1 — Цукер (Стаал) — 18:15
2:1 — Марло (Хайман, Браун) — 23:47
3:1 — Кэррик — 43:40
3:2 — Цукер (Стаал, Сутер) — 55:01 (5x4)
4:2 — Браун — 59:29 (en)

Сан-Хосе Шаркс – Тампа-Бэй Лайтнинг – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
1:0 – Донской (Торнтон, Павелски) – 00:25
1:1 – Дотчин (Гурде, Пойнт) – 07:17
1:2 – Кучеров (Стэмкос, Наместников) – 20:44
1:3 – Куку (Строльман, Гурде) – 29:21
1:4 – Наместников (Кучеров, Стэмкос) – 32:00
1:5 – Наместников (Стэмкос, Кучеров) – 46:14

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 26 очков / 16 матчей
2. Торонто Мэйпл Лифс – 20/17
3. Питтсбург Пингвинз – 20/17
4. Нью-Джерси Дэвилз – 19/14
5. Коламбус Блю Джекетс – 19/16
6. Нью-Йорк Айлендерс – 18/15
7.  Нью-Йорк Рейнджерс – 18/17
8. Оттава Сенаторз – 17/14
9. Вашингтон Кэпиталз – 17/16
10. Детройт Ред Уингз – 17/16
11. Филадельфия Флайерз – 16/15
12. Бостон Брюинз – 15/14
13. Монреаль Канадиенс – 15/16
14. Каролина Харрикейнз – 13/13
15. Баффало Сэйбрз – 10/15
16. Флорида Пантерз – 10/14

Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 25 очков / 16 матчей
2. Лос-Анджелес Кингз – 24/15
3. Виннипег Джетс – 19/14
4. Вегас Голден Найтс – 19/15
5. Ванкувер Кэнакс – 18/15
6. Нэшвилл Предаторз – 18/15
7. Сан-Хосе Шаркс – 16/14
8. Колорадо Эвеланш – 16/14
9.  Даллас Старз – 16/15
10. Чикаго Блэкхоукс – 16/15
11. Калгари Флэймз – 16/15
12. Анахайм Дакс – 15/15
13. Миннесота Уайлд – 12/14
14. Эдмонтон Ойлерз – 11/14
15. Аризона Койотс – 6/17

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