НХЛ. «Тампа» разгромила «Сан-Хосе», «Торонто» обыграл «Миннесоту», «Бостон» проиграл «Рейнджерс»

В ночь на 9 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось три матча.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях разгромила «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:1. «Тампа» одержала вторую победу подряд и прервала победную серию «Шаркс» из четырех матчей. В составе победителей дубль оформил Владислав Наместников.



«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился Джимми Веси. Эта победа стала для «Рейнджерс» пятой подряд. «Бостон» потерпел третье поражение в последних пяти матчах.



«Торонто Мэйпл Лифс» на домашней арене одержал победу над «Миннесотой Уайлд» со счетом 4:2. Для «Миннесоты» это третье поражение подряд, для «Торонто» - вторая победа после двух поражений.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 15 голов / 16 матчей

2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/16

3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 12/15

4. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/17

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/16



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 7 голов / 20 передач / 16 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 15/11/16

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 9/12/16

4. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 5/16/14

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/9/16



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 8 ноября

Нью-Йорк Рейнджерс — Бостон Брюинз — 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

1:0 — Бучневич (Макдона, Грабнер) — 09:53

1:1 — Пастрняк (Бержерон, Бьорк) — 10:14

2:1 — Веси (Бучневич, Зибанеджад) — 14:41

3:1 — Веси (Шаттенкирк, Деарне) — 15:10

3:2 — Бержерон (Пастрняк, Круг) — 46:44

4:2 — Нэш (Макдона) — 59:52 (en)



Торонто Мэйпл Лифс — Миннесота Уайлд — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

1:0 — Кадри (Нюландер, Райлли) — 12:56

1:1 — Цукер (Стаал) — 18:15

2:1 — Марло (Хайман, Браун) — 23:47

3:1 — Кэррик — 43:40

3:2 — Цукер (Стаал, Сутер) — 55:01 (5x4)

4:2 — Браун — 59:29 (en)



Сан-Хосе Шаркс – Тампа-Бэй Лайтнинг – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

1:0 – Донской (Торнтон, Павелски) – 00:25

1:1 – Дотчин (Гурде, Пойнт) – 07:17

1:2 – Кучеров (Стэмкос, Наместников) – 20:44

1:3 – Куку (Строльман, Гурде) – 29:21

1:4 – Наместников (Кучеров, Стэмкос) – 32:00

1:5 – Наместников (Стэмкос, Кучеров) – 46:14



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 26 очков / 16 матчей

2. Торонто Мэйпл Лифс – 20/17

3. Питтсбург Пингвинз – 20/17

4. Нью-Джерси Дэвилз – 19/14

5. Коламбус Блю Джекетс – 19/16

6. Нью-Йорк Айлендерс – 18/15

7. Нью-Йорк Рейнджерс – 18/17

8. Оттава Сенаторз – 17/14

9. Вашингтон Кэпиталз – 17/16

10. Детройт Ред Уингз – 17/16

11. Филадельфия Флайерз – 16/15

12. Бостон Брюинз – 15/14

13. Монреаль Канадиенс – 15/16

14. Каролина Харрикейнз – 13/13

15. Баффало Сэйбрз – 10/15

16. Флорида Пантерз – 10/14



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 25 очков / 16 матчей

2. Лос-Анджелес Кингз – 24/15

3. Виннипег Джетс – 19/14

4. Вегас Голден Найтс – 19/15

5. Ванкувер Кэнакс – 18/15

6. Нэшвилл Предаторз – 18/15

7. Сан-Хосе Шаркс – 16/14

8. Колорадо Эвеланш – 16/14

9. Даллас Старз – 16/15

10. Чикаго Блэкхоукс – 16/15

11. Калгари Флэймз – 16/15

12. Анахайм Дакс – 15/15

13. Миннесота Уайлд – 12/14

14. Эдмонтон Ойлерз – 11/14

15. Аризона Койотс – 6/17