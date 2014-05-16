НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Аризону», «Монреаль» выиграл у «Вегаса», «Вашингтон» проиграл «Баффало» и другие результаты

В ночь на 8 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матчей.



Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:

1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 14 голов / 15 матчей

2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/16

3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 12/15

4. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/17

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/16



Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):

1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 7 голов / 17 передач / 15 матчей

2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 14/9/15

3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 8/12/16

4. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 5/16/14

5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/9/16



Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 7 ноября

Анахайм Дакс — Лос-Анджелес Кингз — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

1:0 — Болл (Монтур, Шоу) — 06:01

2:0 — Ватанен (Ракелль) — 12:26

2:1 — Копитар (Иафалло, Маззин) — 16:58

3:1 — Ракелль (Мэнсон, Грант) — 34:52

3:2 — Кемпе (Пирсон, Тоффоли) — 39:01

3:3 — Браун (Иафалло, Копитар) — 45:49 (5x4)

3:4 — Шор (Браун, Куик) — 63:51 (3x3)



Калгари Флэймз — Ванкувер Кэнакс — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

0:1 — Ганье (Седин, Ванек) — 15:38 (5x4)

1:1 — Хэмилтон (Баклунд, Ткачук) — 19:49 (5x4)

2:1 — Годро (Броди, Монахан) — 31:51 (5x4)

2:2 — Ванек (дель Зотто, Бьега) — 35:09

3:2 — Ферланд — 37:27

3:3 — Дорсетт (Саттер, Хаттон) — 38:20 (4x5)

3:4 — Хорват (Бисер, Хаттон) — 44:12 (5x4)

3:5 — Седин (Виртанен) — 44:50



Монреаль Канадиенс — Вегас Голден Найтс — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

1:0 — Галлахер (Плеканец) — 08:24

2:0 — Бенн (Мете, Юдон) — 10:55

2:1 — Белльмар (Энгелланд) — 17:41

3:1 — Пачьоретти (Питри, Шоу) — 23:31

3:2 — Хаула (Маршессо, Перрон) — 58:23 (6x5)



Коламбус Блю Джекетс — Нэшвилл Предаторз — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

0:1 — Ирвин (Арвидссон, Экхольм) — 32:36

1:1 — Дюбуа — 44:37

1:2 — Ернкрок (Саломяки, Фиала) — 54:25

1:3 — Арвидссон (Саломяки) — 59:44 (en)



Нью-Джерси Дэвилз — Сент-Луис Блюз — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

1:0 — Коулман (Бойл, Мур) — 03:35

1:1 — Тарасенко (Шенн) — 38:57

1:2 — Шварц (Тарасенко, Шенн) — 40:32 (5x4)

1:3 — Шенн (Тарасенко) — 59:03 (en)



Нью-Йорк Айлендерс — Эдмонтон Ойлерз — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Драйзайтль (Лучич) — 21:59

1:1 — Эберле (Барзал) — 24:43

1:2 — Макдэвид (Драйзайтль) — 60:38 (3x3)



Питтсбург Пингвинз — Аризона Койотс — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

1:0 — Шульц (Малкин, Кессел) — 00:59

2:0 — Малкин (Кессел, Гюнцель) — 03:07

2:1 — Ридер (Фишер, Экман-Ларссон) — 40:26

3:1 — Кессел (Малкин, Хёрнквист) — 46:06 (5x4)



Баффало Сэйбрз — Вашингтон Кэпиталз — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

1:0 — Кейн (Айкел) — 22:39

1:1 — Овечкин (Смит-Пелли, Орпик) — 37:44

2:1 — Пульо — 43:22

3:1 — Кейн (Поменвиль) — 59:40 (en)



Каролина Харрикейнз — Флорида Пантерз — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

1:0 — Макгинн (Хэнифин, Маккеун) — 32:17

1:1 — Трочек (Юбердо, Луонго) — 34:06 (5x4)

2:1 — Райан (Уильямс, Маккеун) — 49:35

3:1 — Уильямс (Нордстрем, Слэвин) — 58:46 (en)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 24 очка / 15 матчей

2. Питтсбург Пингвинз – 20/17

3. Нью-Джерси Дэвилз – 19/14

4. Коламбус Блю Джекетс – 19/16

5. Нью-Йорк Айлендерс – 18/15

6. Торонто Мэйпл Лифс – 18/16.

7. Оттава Сенаторз – 17/14

8. Вашингтон Кэпиталз – 17/16

9. Детройт Ред Уингз – 17/16

10. Филадельфия Флайерз – 16/15

11. Нью-Йорк Рейнджерс – 16/16

12. Бостон Брюинз – 15/13

13. Монреаль Канадиенс – 15/16

14. Каролина Харрикейнз – 13/13

15. Баффало Сэйбрз – 10/15

16. Флорида Пантерз – 10/14



Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз – 25 очков / 16 матчей

2. Лос-Анджелес Кингз – 24/15

3. Виннипег Джетс – 19/14

4. Вегас Голден Найтс – 19/15

5. Ванкувер Кэнакс – 18/15

6. Нэшвилл Предаторз – 18/15

7. Сан-Хосе Шаркс – 16/13

8. Колорадо Эвеланш – 16/14

9. Даллас Старз – 16/15

10. Чикаго Блэкхоукс – 16/15

11. Калгари Флэймз – 16/15

12. Анахайм Дакс – 15/15

13. Миннесота Уайлд – 12/13

14. Эдмонтон Ойлерз – 11/14

15. Аризона Койотс – 6/17