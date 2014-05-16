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НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Аризону», «Монреаль» выиграл у «Вегаса», «Вашингтон» проиграл «Баффало» и другие результаты

НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Аризону», «Монреаль» выиграл у «Вегаса», «Вашингтон» проиграл «Баффало» и другие результатыВ ночь на 8 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось девять матчей.

Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 14 голов / 15 матчей
2. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 13/16
3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 12/15
 4. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 11/17
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/16

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 7 голов / 17 передач / 15 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 14/9/15
3. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 8/12/16
4. Блейк Уилер (Виннипег Джетс) – 5/16/14
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/9/16
 
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 7 ноября
Анахайм Дакс — Лос-Анджелес Кингз — 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
1:0 — Болл (Монтур, Шоу) — 06:01
2:0 — Ватанен (Ракелль) — 12:26
2:1 — Копитар (Иафалло, Маззин) — 16:58
3:1 — Ракелль (Мэнсон, Грант) — 34:52
3:2 — Кемпе (Пирсон, Тоффоли) — 39:01
3:3 — Браун (Иафалло, Копитар) — 45:49 (5x4)
3:4 — Шор (Браун, Куик) — 63:51 (3x3)

Калгари Флэймз — Ванкувер Кэнакс — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
0:1 — Ганье (Седин, Ванек) — 15:38 (5x4)
1:1 — Хэмилтон (Баклунд, Ткачук) — 19:49 (5x4)
2:1 — Годро (Броди, Монахан) — 31:51 (5x4)
2:2 — Ванек (дель Зотто, Бьега) — 35:09
3:2 — Ферланд — 37:27
3:3 — Дорсетт (Саттер, Хаттон) — 38:20 (4x5)
3:4 — Хорват (Бисер, Хаттон) — 44:12 (5x4)
3:5 — Седин (Виртанен) — 44:50

Монреаль Канадиенс — Вегас Голден Найтс — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
1:0 — Галлахер (Плеканец) — 08:24
2:0 — Бенн (Мете, Юдон) — 10:55
2:1 — Белльмар (Энгелланд) — 17:41
3:1 — Пачьоретти (Питри, Шоу) — 23:31
3:2 — Хаула (Маршессо, Перрон) — 58:23 (6x5)

Коламбус Блю Джекетс — Нэшвилл Предаторз — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
0:1 — Ирвин (Арвидссон, Экхольм) — 32:36
1:1 — Дюбуа — 44:37
1:2 — Ернкрок (Саломяки, Фиала) — 54:25
1:3 — Арвидссон (Саломяки) — 59:44 (en)

Нью-Джерси Дэвилз — Сент-Луис Блюз — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 — Коулман (Бойл, Мур) — 03:35
1:1 — Тарасенко (Шенн) — 38:57
1:2 — Шварц (Тарасенко, Шенн) — 40:32 (5x4)
1:3 — Шенн (Тарасенко) — 59:03 (en)

Нью-Йорк Айлендерс — Эдмонтон Ойлерз — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Драйзайтль (Лучич) — 21:59
1:1 — Эберле (Барзал) — 24:43
1:2 — Макдэвид (Драйзайтль) — 60:38 (3x3)

Питтсбург Пингвинз — Аризона Койотс — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
1:0 — Шульц (Малкин, Кессел) — 00:59
2:0 — Малкин (Кессел, Гюнцель) — 03:07
2:1 — Ридер (Фишер, Экман-Ларссон) — 40:26
3:1 — Кессел (Малкин, Хёрнквист) — 46:06 (5x4)

Баффало Сэйбрз — Вашингтон Кэпиталз — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
1:0 — Кейн (Айкел) — 22:39
1:1 — Овечкин (Смит-Пелли, Орпик) — 37:44
2:1 — Пульо — 43:22
3:1 — Кейн (Поменвиль) — 59:40 (en)

Каролина Харрикейнз — Флорида Пантерз — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
1:0 — Макгинн (Хэнифин, Маккеун) — 32:17
1:1 — Трочек (Юбердо, Луонго) — 34:06 (5x4)
2:1 — Райан (Уильямс, Маккеун) — 49:35
3:1 — Уильямс (Нордстрем, Слэвин) — 58:46 (en)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 24 очка / 15 матчей
2. Питтсбург Пингвинз – 20/17
3. Нью-Джерси Дэвилз – 19/14
4. Коламбус Блю Джекетс – 19/16
5. Нью-Йорк Айлендерс – 18/15
6. Торонто Мэйпл Лифс – 18/16.
7. Оттава Сенаторз – 17/14
8. Вашингтон Кэпиталз – 17/16
9. Детройт Ред Уингз – 17/16
10. Филадельфия Флайерз – 16/15
11. Нью-Йорк Рейнджерс – 16/16
12. Бостон Брюинз – 15/13
13. Монреаль Канадиенс – 15/16
14. Каролина Харрикейнз – 13/13
15. Баффало Сэйбрз – 10/15
16. Флорида Пантерз – 10/14

Западная конференция
1. Сент-Луис Блюз – 25 очков / 16 матчей
2. Лос-Анджелес Кингз – 24/15
3. Виннипег Джетс – 19/14
4. Вегас Голден Найтс – 19/15
5. Ванкувер Кэнакс – 18/15
6. Нэшвилл Предаторз – 18/15
7. Сан-Хосе Шаркс – 16/13
8. Колорадо Эвеланш – 16/14
9.  Даллас Старз – 16/15
10. Чикаго Блэкхоукс – 16/15
11. Калгари Флэймз – 16/15
12. Анахайм Дакс – 15/15
13. Миннесота Уайлд – 12/13
14. Эдмонтон Ойлерз – 11/14
15. Аризона Койотс – 6/17

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