В ночь на 7 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.
Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Виннипега Джетс» Марк Шайфли, в активе которого дубль и результативная передача в матче с «Даллас Старз» (4:1).
Второй звездой назван нападающий Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри, оформивший дубль в ворота «Вегас Голден Найтс» (4:3 Б).
Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, сделавший дубль в матче с «Коламбусом Блю Джекетс» (5:3).
11:28 Уайлдер: Джошуа хватит и первого боя со мной, реванш не потребуется 238 | Бокс
11:09 НХЛ. Шайфли, Кадри и Грабнер - звезды игрового дня 236 | Хоккей
10:39 Мужская и женская сборные Украины по шахматам бронзовые призеры чемпионата Европы 288 | Шахматы / Главные новости спорта
09:53 НБА. Порзингис и Харден - лучшие игроки недели 252 | Баскетбол
09:33 НБА. «Финикс» проиграл «Бруклину», «Голден Стєйт» обыграл «Майами», «Бостон» выиграл у «Атланты» 260 | Баскетбол
09:01 НХЛ. Кроуфорд, Бэйли, Джонс – звезды недели 262 | Хоккей
08:42 НХЛ. «Торонто» по буллитам одолел «Вегас», «Вашингтон» в овертайме обыграл «Аризону», «Коламбус» проиграл «Рейнджерс» и другие результаты 275 | Хоккей
19:28 Ангелина Калинина стартовала с победы на турнире WTA в Лиможе 213 | Теннис
18:07 Льюис Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн 319 | Формула-1
17:53 Бьорндален: Мне вроде 43, а мотивация, как у 20-летнего 163 | Биатлон
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (95)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.