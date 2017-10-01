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НХЛ. Шайфли, Кадри и Грабнер - звезды игрового дня

Форвард Марк Шайфли (Виннипег) - первая звезда игрового дня в НХЛВ ночь на 7 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.

Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового  дня.

Первой звездой признан форвард «Виннипега Джетс» Марк Шайфли, в активе которого дубль и результативная передача в матче с «Даллас Старз» (4:1).

Второй звездой назван нападающий Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри, оформивший дубль в ворота «Вегас Голден Найтс» (4:3 Б).

Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, сделавший дубль в матче с «Коламбусом Блю Джекетс» (5:3).  

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