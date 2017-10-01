НХЛ. Шайфли, Кадри и Грабнер - звезды игрового дня

В ночь на 7 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось шесть матчей.



Официальный сайт лиги назвал три звезды очередного игрового дня.



Первой звездой признан форвард «Виннипега Джетс» Марк Шайфли, в активе которого дубль и результативная передача в матче с «Даллас Старз» (4:1).



Второй звездой назван нападающий Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри, оформивший дубль в ворота «Вегас Голден Найтс» (4:3 Б).



Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, сделавший дубль в матче с «Коламбусом Блю Джекетс» (5:3).