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НХЛ. Стэмкос, Киллорн и Хэйс, оштрафованы $ 5 тыс. за неспортивное поведение (Видео)

Национальная хоккейная лига (НХЛ) капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, форварда Алекса Киллорна и нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевина Хейза за неспортивное поведение на $ 5 тыс. каждого.

В третьем периоде матча между «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй» нападающий «рейнджеров» Кевин Хейз со скамейки плеснул водой в проезжавшего мимо Алекса Киллорна. Игрок «Тампы» в ответ ткнул Хейза клюшкой, после чего завязалась потасовка.

По итогам эпизода Киллорн получил две минуты за удар клюшкой, в результате чего «Рейнджерс» провели две минуты в большинстве. Кроме того, позднее капитан «молний» Стивен Стэмкос взял бутылку и также плеснул водой на скамейку «Рейнджерс».

Матч проходил в ночь на 3 ноября и завершился победой «Рейнджерс» в овертайме – 2:1 ОТ.

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