НХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Нью-Джерси», «Анахайм» проиграл «Нэшвиллу»

В ночь на 4 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось два матча.
«Анахайм Дакс» на своем льду потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:5.
В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» на 11-м месте (14 очков, 13 матчей), «Анахайм» - на 12-м (13 очков, 13 матчей).
«Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:3.
На Востоке «Нью-Джерси» занимает 2-е место (18 очков, 12 матчей), «Эдмонтон» на Западе – 14-й (9 очков, 12 матчей).
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13 голов / 14 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 12/13
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/13
4. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/14
5. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 9/14
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 6 голов / 17 передач / 14 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13/8/14
3. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 10/8/14
4. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 12/5/13
5. Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз) – 9/8/14
6. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 8/9/14
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 3 ноября
Анахайм Дакс — Нэшвилл Предатор — 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
0:1 — Хартнелл (Йози, Оберг) — 06:26
0:2 — Йози (Сиссонс, Годро) — 19:11
0:3 — Ирвин (Вебер) — 23:05
1:3 — Верметт (Каше, Ритчи) — 24:24
1:4 — Арвидссон (Экхольм, Фиала) — 37:20 (5x4)
2:4 — Линдхольм (Ракелль) — 39:45 (5x4)
3:4 — Сильверберг (Грант, Вагнер) — 47:41
3:5 — Суббэн (Ринне) — 59:42 (en)
Вратари: Гибсон - Ринне
Броски: 38 (12-13-13) – 30 (8-9-13)
Штраф: 8 (4-4-0) – 8 (4-4-0)
Эдмонтон Ойлерз — Нью-Джерси Дэвилз — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
1:0 — Каджула (Макдэвид, Летестю) — 05:40 (5x4)
2:0 — Строум (Ларссон, Каджула) — 08:55
2:1 — Холл (Вуд) — 15:00
2:2 — Братт (Хишир) — 25:02
3:2 — Клефбом (Марун, Макдэвид) — 26:03
4:2 — Лучич (Ньюджент-Хопкинс, Слепышев) — 38:56
5:2 — Драйзайтль (Макдэвид, Беннинг) — 53:18
5:3 — Гиббонс (Батчер, Стэффорд) — 54:25
6:3 — Ньюджент-Хопкинс — 58:08 (en)
Вратари: Тальбо – Шнайдер
Броски: 42 (10-20-12) – 34 (16-9-9)
Штраф: 5 (0-5-0) – 7 (2-5-0)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 22 очка / 14 матчей
2. Нью-Джерси Дэвилз – 18/12
3. Коламбус Блю Джекетс – 18/13
4. Питтсбург Пингвинз – 18/15
5. Оттава Сенаторз – 17/13
6. Торонто Мэйпл Лифс – 16/14
7. Нью-Йорк Айлендерс – 15/13
8. Филадельфия Флайерз – 15/14
9. Бостон Брюинз – 13/11
10. Вашингтон Кэпиталз – 13/13
11. Детройт Ред Уингз – 13/14
12. Нью-Йорк Рейнджерс – 12/14
13. Каролина Харрикейнз – 10/11
14. Баффало Сэйбрз – 10/13
15. Флорида Пантерз – 9/12
16. Монреаль Канадиенс – 9/13
Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 21/13
2. Сент-Луис Блюз – 21/14
3. Вегас Голден Найтс – 16/12
4. Виннипег Джетс – 16/12
5. Сан-Хосе Шаркс – 14/12
6. Колорадо Эвеланш – 14/12
7. Ванкувер Кэнакс – 14/12
8. Даллас Старз – 14/13
9. Чикаго Блэкхоукс – 14/13
10. Калгари Флэймз – 14/13
11. Нэшвилл Предаторз – 14/13
12. Анахайм Дакс – 13/13
13. Миннесота Уайлд – 12/11
14. Эдмонтон Ойлерз – 9/12
15. Аризона Койотс – 3/14
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