НХЛ. Вашингтон» обыграл «Айлендерс», «Рейнджерас» в овертайме одолел «Тампу», «Питтсбург» проиграл «Калгари» и другие результаты

В ночь на 3 ноября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей.
Действующий чемпион лиги Питтсбург Пингвинз» на выезде проиграл «Калгари Флэймз». Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
В составе победителей отличились Шон Монахан (56-1 минута) и Марк Джиордано (63). За гостей шайбу забросил Крис Летанг (59).
«Питтсбург» в турнирной таблице Восточной конференции опустился с 3-го на 4-е место (18 очков, 15 матчей). На Западе «Калгари» занимает 10-е место (14 очков, 13 матчей).
Лучшие снайперы регулярного чемпионата НХЛ:
1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13 голов / 14 матчей
2. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 12/13
3. Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) – 10/13
4. Клейтон Келлер (Аризона Койотс) – 9/13
5. Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) – 9/13
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ (гол+пас):
1. Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 6 голов / 17 передач / 14 матчей
2. Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) – 13/8/14
3. Джон Таварес (Нью-Йорк Айлендерс) – 12/5/13
4. Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз) – 9/8/14
5. Джейден Шварц (Сент-Луис Блюз) – 8/9/14
Хоккей. Национальная хоккейная лига (НХЛ). Регулярный чемпионат. 1 ноября
Аризона Койотс — Баффало Сэйбрз — 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)
1:0 — Экман-Ларссон (Доми, Дворак) — 13:25
1:1 — Окпосо (Пульо, О'Райлли) — 19:59
1:2 — Пульо (О'Райлли, Окпосо) — 24:20
1:3 — Гриффит (Райнхарт, Маккейб) — 34:36
1:4 — Кейн (Айкел, Сканделла) — 46:16 (4x5)
1:5 — Пульо (Ристолайнен) — 51:12
2:5 — Риналдо (Демерс, Ричардсон) — 52:11
3:5 — Казинс (Мартинук, Коннотон) — 54:07
4:5 — Дворак (Демерс) — 59:08 (6x5)
Колорадо Эвеланш — Каролина Харрикейнз — 5:3 (2:2, 3:1, 0:0)
0:1 – Раск (Уильямс, Терявяйнен) – 00:55
1:1 – Седерберг (Барберио, Джонсон) - 07:31
2:1 – Немет (Якупов, Грир) – 12:21
2:2 – Линдхольм (Флери, Ахо) – 15:14
3:2 – Комо (Седерберг, Ньето) – 31:25
4:2 – Рантанен (Бэрри, Маккиннон) – 34:03
5:2 – Ландескуг (Немет, Маккиннон) – 34:58 (5х4)
5:3 – Райан (Джурис) – 37:34
Калгари Флэймз — Питтсбург Пингвинз — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
1:0 — Монахан (Годро) — 55:53 (5x4)
1:1 — Летанг (Малкин) — 58:48 (6x5)
2:1 — Джиордано (Ткачук) — 62:19 (3x3)
Миннесота Уайлд — Монреаль Канадиенс — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
1:0 — Каллен (Райлли, Винник) — 04:46
2:0 — Нидеррайтер (Дамба) — 04:56
3:0 — Эннис (Каллен, Дамба) — 15:51
4:0 — Сутер (Койву, Гранлунд) — 32:09
4:1 — Галлахер (Юдон) — 33:09
5:1 — Спаржон (Койву, Гранлунд) — 40:34 (5x4)
5:2 — Шоу (Дано, Пачьоретти) — 49:14
5:3 — Галлахер (Плеканец) — 54:47
6:3 — Фолиньо — 58:05 (en)
Сент-Луис Блюз — Филадельфия Флайерз — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 — Мэннинг (Кутюрье, Жиру) — 20:38
0:2 — Жиру (Симмондс, Кутюрье) — 59:54 (en)
Виннипег Джетс — Даллас Старз — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
1:0 — Шайфли (Уилер, Бафлин) — 10:58 (5x4)
2:0 — Лайне (Куликов) — 13:04
3:0 — Майерс (Литтл, Элерс) — 15:16 (5x4)
3:1 — А. Радулов (Сегин) — 17:59
3:2 — Янмарк (Шор, Джонс) — 38:26
4:2 — Шайфли (Моррисси, Уилер) — 41:47
5:2 — Шайфли (Уилер, Троуба) — 59:00 (en)
Тампа-Бэй Лайтнинг — Нью-Йорк Рейнджерс -1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Крайдер (Зибанеджад, Шей) — 18:34 (4x4)
1:1 — Гурд (Хедман, Пойнт) — 31:00 (5x4)
1:2 — Миллер — 61:19 (3x3)
Оттава Сенаторз — Детройт Ред Уингз — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 — Стоун (Хоффман, Карлссон) — 19:05
2:0 — Барроуз (Стоун, Фанеф) — 31:25 (5x4)
2:1 — Манта (Грин, Ларкин) — 56:37 (6x4)
3:1 — Томпсон (Карлссон, Пайят) — 59:50 (en)
Флорида Пантерз — Коламбус Блю Джекетс — 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)
1:0 — Писик (Трочек, Макгинн) — 04:57
1:1 — Андерсон (Дубински, Дюбуа) — 11:32
1:2 — Андерсон (Нутиваара, Дженнер) — 16:27
2:2 — Маккошен (Врбата, Трочек) — 20:35
2:3 — Хянникяйнен (Савар, Калверт) — 25:21
3:3 — Трочек — 28:43 (4x5)
3:4 — Бьеркстранд (Джонс, Милано) — 29:11 (5x4)
3:5 — Бьёркстранд (Веренски, Калверт) — 31:27
3:6 — Мотт (Дженнер) — 43:45
3:7 — Дженнер (Панарин, Веренски) — 46:12 (5x4)
Бостон Брюинз — Вегас Голден Найтс — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
1:0 — Нэш (Чарник, Круг) — 23:24
1:1 — Икин (Шмидт) — 29:34
2:1 — Курали (Дебраск, Круг) — 49:53
Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Айлендерс — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
1:0 — Чорни (Стивенсон, Эллер) — 05:55
1:1 — Таварес (Ли, Бейли) — 13:01 (5x4)
2:1 — Эллер (Стивенсон, Боуи) --16:19
2:2 — Ли (Бейли, Барзал) — 36:18 (5x4)
3:2 — Чиассон (Карлсон, Бигл) — 36:30
3:3 — Ли (Хикки, Таварес) — 47:00
4:3 — Эллер (Уилсон, Карлсон) — 56:39
Лос-Анджелес Кингз – Торонто Мэйпл Лиффс – 5:3 (3:0, 2:2, 0:1)
1:0 – Амадио (Пирсон) – 02:34
2:0 – Каммаллери (Копитар, Браун) – 04:58 (5х4)
3:0 – Льюис (Каммаллери, Шор) – 19:24
4:0 – Тоффоли (Пирсон, Маззин) – 34:31 (5х4)
5:0 – Тоффоли (Пирсон, Кемпе) – 36:32
5:1 – Мэттьюс - 37:50
5:2 – Райлли (Мэттьюс, Хайман) – 39:57
5:3 – Браун (В. Нюландер, Гардинер) – 48:00
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Тампа-Бэй Лайтнинг – 22 очка / 14 матчей
2. Нью-Джерси Дэвилз – 18/11
3. Коламбус Блю Джекетс – 18/13
4. Питтсбург Пингвинз – 18/15
5. Оттава Сенаторз – 17/13
6. Торонто Мэйпл Лифс – 16/14
7. Нью-Йорк Айлендерс – 15/13
8. Филадельфия Флайерз – 15/14
9. Бостон Брюинз – 13/11
10. Вашингтон Кэпиталз – 13/13
11. Детройт Ред Уингз – 13/14
12. Нью-Йорк Рейнджерс – 12/14
13. Каролина Харрикейнз – 10/11
14. Баффало Сэйбрз – 10/13
15. Флорида Пантерз – 9/12
16. Монреаль Канадиенс – 9/13
Западная конференция
1. Лос-Анджелес Кингз – 21/13
2. Сент-Луис Блюз – 21/14
3. Вегас Голден Найтс – 16/12
4. Виннипег Джетс – 16/12
5. Сан-Хосе Шаркс – 14/12
6. Колорадо Эвеланш – 14/12
7. Ванкувер Кэнакс – 14/12
8. Даллас Старз – 14/13
9. Чикаго Блэкхоукс – 14/13
10. Калгари Флэймз – 14/13
11. Анахайм Дакс – 13/12
12. Миннесота Уайлд – 12/11
13. Нэшвилл Предаторз – 12/12
14. Эдмонтон Ойлерз – 7/11
15. Аризона Койотс – 3/14
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