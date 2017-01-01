НХЛ. Стивен Стэмкос признан первой звездой октября

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила лучших хоккеистов по итогам октября - первого месяца регулярного чемпионата.



Первый звездой признан капитан «Тампа Бэй Лайтнинг» форвард Стивен Стэмкос, на счету которого 24 (6+18) очка в 13 матчах с показателем полезности «+8».



Второй звездой назван еще один форвард «Тампы» – Никита Кучеров, набравший 21 (13+8) очко в 13 играх при показателе полезности «+7».



Третьей звездой стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, который отметился 17 (8+9) очками в 13 встречах октября при показателе полезности «+10». Форвард помог своей команде подняться на первое место в Западной конференции.