Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила лучших хоккеистов по итогам октября - первого месяца регулярного чемпионата.
Первый звездой признан капитан «Тампа Бэй Лайтнинг» форвард Стивен Стэмкос, на счету которого 24 (6+18) очка в 13 матчах с показателем полезности «+8».
Второй звездой назван еще один форвард «Тампы» – Никита Кучеров, набравший 21 (13+8) очко в 13 играх при показателе полезности «+7».
Третьей звездой стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, который отметился 17 (8+9) очками в 13 встречах октября при показателе полезности «+10». Форвард помог своей команде подняться на первое место в Западной конференции.
08:23 НХЛ. Стивен Стэмкос признан первой звездой октября 53 | Хоккей
07:58 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», «Нью-Джерси» - «Ванкувер», «Филадельфия» всухую проиграла «Чикаго» и другие результаты 69 | Хоккей
18:58 Уайлдер: Скоро британские болельщики перестанут верить Джошуа и Хирну 611 | Бокс
17:41 Надаль стартовал с победы на «Мастерсе» в Париже и другие результаты 186 | Теннис
17:33 Украинка Марта Костюк стала второй ракеткой мира среди теннисисток до 18 лет 192 | Теннис
17:08 Макгрегор вызвал Мейвезера на бой по правилам ММА 159 | Бокс
16:55 Олимпийская чемпионка из Германии женилась на подруге 152 | Волейбол
16:29 Чжухай. Анастасия Севастова обыграла Слоан Стивенс 176 | Теннис
16:11 Чжухай. Эшли Барти победила Анастасию Павлюченкову 173 | Теннис
12:37 Чжухай. Магдалена Рыбарикова одолела Кристину Младенович 217 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2017 (22)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.